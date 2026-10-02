Это нужно сделать всем украинцам перед холодами: как подготовиться к "самой сложной зиме" за время войны
Правительство и эксперты по безопасности неоднократно предупреждали украинцев, что зима 2026–2027 годов станет, пожалуй, самой тяжелой с начала полномасштабной войны. Чтобы проблемы не застали врасплох, следует подготовиться к возможным трудностям – позаботиться о питании во время отключений и о тепле в доме, а также об обеспечении себя и близких едой и водой.
Об этом сообщает Finance.ua. Эксперты поделились четким планом действий, который поможет переждать возможные отключения света и тепла без лишнего стресса.
Сплоченность с соседями
Подготовка к сложной зиме начинается не с покупки дорогой техники, а с морального настроя и налаживания связей. Специалисты советуют:
- обменяться контактами с соседями и узнать, у кого есть генератор, кто умеет оказывать первую медицинскую помощь или ремонтировать электронику;
- записать на бумаге номера аварийных служб, адреса убежищ и "Пункт несокрушимости" (держать рядом с аптечкой);
- определить критические потребности: составить перечень устройств, без которых невозможно обойтись (связь, освещение, насос для воды, рабочий ноутбук).
Энергонезависимость и резервное питание
Вместо шумных и дорогих в обслуживании топливных генераторов лучше выбрать современные альтернативы:
- инвертор и аккумулятор: для квартиры достаточно гибридного инвертора (1,5–3 кВт) и аккумулятора (3–6 кВт·ч), к которым впоследствии можно добавить солнечные панели;
- мелкая техника: подготовьте портативные зарядные устройства, мощные фонари или устройства с динамо-машиной для зарядки телефонов в критической ситуации.
Сохранение тепла и меры безопасности
Чтобы не тратить энергию на обогрев всего жилья, обустройте "теплую комнату":
- выберите самое маленькое помещение без наружных стен, где будет собираться вся семья;
- наклейте уплотнители на окна и двери, повесьте плотные шторы и застелите пол коврами;
- в целях безопасности никогда не используйте газовые горелки для обогрева – грейтесь электроодеялом, подключенным к портативному зарядному устройству.
Запас продовольствия и воды
Формируйте рациональный запас без паники:
- продукты (минимум на 72 часа, лучше – на 14 дней): выбирайте калорийную пищу длительного хранения, не требующую приготовления (орехи, консервы, сухие каши, а также гречку, которую можно просто залить водой на 3–5 часов);
- минимум 2 литра питьевой воды на человека в сутки.
Подготовка для ТСЖ
Многоквартирным домам стоит заранее позаботиться об энергоснабжении лифтов, насосов для подкачки воды и подъездного освещения. Для этого ОСМД могут воспользоваться программами софинансирования (например, "Энергодом") или льготными кредитами для установки солнечных станций с накопителями.
Как уже сообщал OBOZ.UA, украинские власти готовятся к тому, что Кремль изменит тактику уничтожения инфраструктуры Украины. В частности, акцент может быть смещен с объектов ТЭС и ГЭС на атомную генерацию и системы централизованного водоснабжения.
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