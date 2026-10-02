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Это нужно сделать всем украинцам перед холодами: как подготовиться к "самой сложной зиме" за время войны

Станислав Кожемякин
Станислав Кожемякин
Time to read3 мин
icon 1,8 т.
Как подготовиться к суровой зиме в Украине
Как подготовиться к суровой зиме в Украине. Источник: Официальный дистрибьютор EcoFlow

Правительство и эксперты по безопасности неоднократно предупреждали украинцев, что зима 2026–2027 годов станет, пожалуй, самой тяжелой с начала полномасштабной войны. Чтобы проблемы не застали врасплох, следует подготовиться к возможным трудностям – позаботиться о питании во время отключений и о тепле в доме, а также об обеспечении себя и близких едой и водой.

Об этом сообщает Finance.ua. Эксперты поделились четким планом действий, который поможет переждать возможные отключения света и тепла без лишнего стресса.

Сплоченность с соседями

Подготовка к сложной зиме начинается не с покупки дорогой техники, а с морального настроя и налаживания связей. Специалисты советуют:

  • обменяться контактами с соседями и узнать, у кого есть генератор, кто умеет оказывать первую медицинскую помощь или ремонтировать электронику;
  • записать на бумаге номера аварийных служб, адреса убежищ и "Пункт несокрушимости" (держать рядом с аптечкой);
  • определить критические потребности: составить перечень устройств, без которых невозможно обойтись (связь, освещение, насос для воды, рабочий ноутбук).
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Энергонезависимость и резервное питание

Вместо шумных и дорогих в обслуживании топливных генераторов лучше выбрать современные альтернативы:

  • инвертор и аккумулятор: для квартиры достаточно гибридного инвертора (1,5–3 кВт) и аккумулятора (3–6 кВт·ч), к которым впоследствии можно добавить солнечные панели;
  • мелкая техника: подготовьте портативные зарядные устройства, мощные фонари или устройства с динамо-машиной для зарядки телефонов в критической ситуации.

Сохранение тепла и меры безопасности

Чтобы не тратить энергию на обогрев всего жилья, обустройте "теплую комнату":

  • выберите самое маленькое помещение без наружных стен, где будет собираться вся семья;
  • наклейте уплотнители на окна и двери, повесьте плотные шторы и застелите пол коврами;
  • в целях безопасности никогда не используйте газовые горелки для обогрева – грейтесь электроодеялом, подключенным к портативному зарядному устройству.

Запас продовольствия и воды

Формируйте рациональный запас без паники:

  • продукты (минимум на 72 часа, лучше – на 14 дней): выбирайте калорийную пищу длительного хранения, не требующую приготовления (орехи, консервы, сухие каши, а также гречку, которую можно просто залить водой на 3–5 часов);
  • минимум 2 литра питьевой воды на человека в сутки.

Подготовка для ТСЖ

Многоквартирным домам стоит заранее позаботиться об энергоснабжении лифтов, насосов для подкачки воды и подъездного освещения. Для этого ОСМД могут воспользоваться программами софинансирования (например, "Энергодом") или льготными кредитами для установки солнечных станций с накопителями.

Как уже сообщал OBOZ.UA, украинские власти готовятся к тому, что Кремль изменит тактику уничтожения инфраструктуры Украины. В частности, акцент может быть смещен с объектов ТЭС и ГЭС на атомную генерацию и системы централизованного водоснабжения.

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