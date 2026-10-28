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Это должен сделать каждый украинец перед зимой: как подготовиться к длительным отключениям света

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read2 мин
234
Иллюстрация - отключение света в Украине
Как подготовиться к длительным отключениям электроэнергии

Украинцев неоднократно предупреждали, что зима 2026-27 годов станет одной из самых сложных в истории из-за систематических длительных отключений электроэнергии. Поэтому населению следует готовиться к предстоящим вызовам – запастись водой, продовольствием, лекарствами, позаботиться об автономном отоплении и пожарной безопасности.

Об этом заявили в Министерстве развития общин и территорий Украины. Специалисты призвали граждан быть готовыми к возможным длительным отключениям электроэнергии и поделились советами, как это сделать.

Запасы воды и продовольствия

  • Подготовить не менее 3 литров питьевой воды на человека в сутки, а также сформировать отдельный запас технической воды.
  • Запастись продуктами длительного хранения – консервами, орехами, сухофруктами, шоколадом, сублимированными продуктами и едой, не требующей варки.
  • Заранее наполнять термос кипятком для быстрого приготовления напитков и еды.
  • Для приготовления еды использовать исключительно сертифицированное оборудование согласно инструкции.

Обеспечение тепла и пожарная безопасность

  • Устранить щели в окнах и дверях, не закрывать батареи отопления мебелью или шторами.
  • Подготовить водяные, электрические, химические или каталитические грелки.
  • Категорически запрещено использовать газовую плиту для обогрева помещения.
  • Включать бензиновые или дизельные генераторы только на улице, на безопасном расстоянии от окон и дверей.
  • Иметь дома огнетушитель и детектор угарного газа.

Автономная связь и энергоснабжение

  • Зарядить все пауэрбанки и зарядные станции (подзаряжать после использования).
  • Подготовить фонарики, лампы на батарейках и портативное радио на батарейках для получения новостей.
  • Позаботиться о резервном питании для Wi-Fi-роутера и уточнить у провайдера, будет ли работать интернет во время блэкаута.
  • В случае исчезновения сети собственного мобильного оператора использовать национальный роуминг.

Необходимый базовый набор

  • Подготовить домашнюю аптечку и необходимый запас лекарств, которые принимаются постоянно.
  • Сложить копии важных документов в водонепроницаемый пакет.
  • Заготовить наличные разными купюрами (терминалы и банкоматы могут не работать).
  • Записать важные номера телефонов на бумаге.
  • Заранее договориться с близкими о конкретном месте встречи и плане действий на случай полного исчезновения связи.

Как уже сообщал OBOZ.UA, российские войска изменили тактику атак на украинскую энергосистему и перешли от обстрелов подстанций и объектов генерации к целенаправленному уничтожению критически важных участков магистральных линий, где быстро организовать резервное питание технически сложнее всего. Проведение ремонтов существенно замедляется из-за ситуации с безопасностью. Продолжительные воздушные тревоги и риск повторных прицельных ударов по аварийным бригадам не позволяют специалистам работать непрерывно. Основные факторы, влияющие на восстановление:

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