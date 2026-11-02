Три киевские ТЭЦ не вырабатывают электроэнергию: почему электроснабжение не удается быстро стабилизировать

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыИллюстрация - отключение светаУкраинцам отключают свет в аварийном режиме: названы самые проблемные регионыЕС и Канада создают альянс на фоне угроз со стороны Трампа и Путина: что это дает Украине и что может помешатьЕС и Канада создают альянс на фоне угроз со стороны Трампа и Путина: что это дает Украине и что может помешатьКамалия решилась назвать имя тирана, который ее покалечил и заставил лгать всей Украине о синяках: это бывший скандальной госслужащейКамалия решилась назвать имя тирана, который ее покалечил и заставил лгать всей Украине о синяках: это бывший скандальной госслужащей"Шахтеру" устроили удивительную "подставу" в Лиге чемпионов"Шахтеру" устроили удивительную "подставу" в Лиге чемпионовЕй навсегда будет 23: на фронте погибла боевой медик Диана Горун с позывным Марена. ФотоЕй навсегда будет 23: на фронте погибла боевой медик Диана Горун с позывным Марена. ФотоИллюстрация - дроваДрова на зиму подорожали: сколько украинцам придется заплатить за кубометр с доставкойВ России новейший Су-57 взорвался на аэродроме: в ГУР назвали вероятную причинуВ России новейший Су-57 взорвался на аэродроме: в ГУР назвали вероятную причинуВ первых числах ноября четырем знакам зодиака очень повезет в работе и финансах: вы станете популярнымиВ первых числах ноября четырем знакам зодиака очень повезет в работе и финансах: вы станете популярнымиМелания Трамп подвела итоги гуманитарной миссии в Олешках: сколько людей спаслиМелания Трамп подвела итоги гуманитарной миссии в Олешках: сколько людей спасли
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Три киевские ТЭЦ не вырабатывают электроэнергию: почему электроснабжение не удается быстро стабилизировать

Дарина ГерцеваДарина Герцева
Time to read3 мин
1,3 т.
Высоковольтные линии электропередачи. Иллюстрация
Почему невозможно быстро стабилизировать ситуацию в Киеве. Иллюстрация. Источник: Getty Images

В Киеве до сих пор не работают на выработку электроэнергии три крупные теплоэлектроцентрали – ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, которые получили повреждения во время российской атаки 7 января 2026 года. Из-за этого столица имеет ограниченные возможности собственной генерации, и быстро стабилизировать электроснабжение не удастся: для этого необходимо восстановить не только поврежденные энергетические объекты, но и сети передачи и распределения электроэнергии.

Об этом заявил эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев в эфире медиа. По его словам, хотя в столице есть и другие объекты собственной генерации, их мощностей недостаточно, чтобы обеспечить потребности города.

В то же время проблема не ограничивается лишь нехваткой электроэнергии. Значительные повреждения получила инфраструктура, по которой ток передается от источников генерации к потребителям. Именно поэтому даже при наличии электроэнергии в энергосистеме ее не всегда можно оперативно доставить во все районы столицы.

Читайте также
Дарина ГерцеваДарина Герцева
4,2 т.
В Украине искусственно снизили мощность АЭС: почему станции вынуждены вырабатывать меньше электроэнергии
4,2 т.
В Украине искусственно снизили мощность АЭС: почему станции вынуждены вырабатывать меньше электроэнергии
Роман КостюченкоРоман Костюченко
50,3 т.
Как сделать, чтобы в квартире было больше света: украинцам назвали главное правило устанавки солнечных панелей
50,3 т.
Как сделать, чтобы в квартире было больше света: украинцам назвали главное правило устанавки солнечных панелей
Роман КостюченкоРоман Костюченко
9,7 т.
Украинцам назвали тариф на газ с 1 декабря 2026 года: сколько нужно будет платить за 1 кубометр
9,7 т.
Украинцам назвали тариф на газ с 1 декабря 2026 года: сколько нужно будет платить за 1 кубометр

Почему киевские ТЭЦ до сих пор не возобновили производство электроэнергии

Одной из причин сложной ситуации с электроснабжением в Киеве остается остановка трех крупных теплоэлектроцентралей. Речь идет о ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, которые до российской атаки были важными элементами городской энергетической инфраструктуры.

По словам Рябцева, их генерация прекратилась после массированного удара 7 января 2026 года. Тогда российские войска применили 16 баллистических ракет, которые попали по территории этих энергетических объектов. С тех пор возобновить производство электроэнергии на указанных теплоэлектроцентралях не удалось. Это существенно ограничивает возможности столицы обеспечивать себя собственной электроэнергией.

ТЭЦ имеют важное значение для энергоснабжения крупных городов, поскольку могут одновременно производить электроэнергию и тепловую энергию. Поэтому повреждение таких объектов создает дополнительную нагрузку на всю систему, особенно в периоды высокого потребления.

В Киеве есть и другие небольшие объекты собственной генерации, однако, как объяснил эксперт, их мощности недостаточно для покрытия потребностей города. Соответственно, компенсировать потерю крупных генерирующих мощностей только за счет таких объектов не удается.

Почему наличия электроэнергии недостаточно для стабильного электроснабжения

Отдельно Рябцев обратил внимание на то, что проблемы с электроснабжением в столице нельзя объяснять исключительно дефицитом генерации. Не менее важным фактором является состояние сетей, отвечающих за передачу и распределение электроэнергии.

Энергосистема состоит не только из электростанций. После производства электрический ток должен пройти через соответствующую инфраструктуру, прежде чем попасть в дома, на предприятия и к другим потребителям. Для этого используются магистральные и распределительные сети, подстанции и другое оборудование.

Если повреждены эти элементы, даже наличие достаточных объемов электроэнергии в отдельных частях энергосистемы не гарантирует стабильного снабжения конкретного района. То есть генерация и возможность доставить выработанный ток потребителю – это разные, но одинаково важные составляющие работы энергетики.

Именно поэтому восстановление электроснабжения требует комплексной работы. Необходимо не только возвращать в работу поврежденные генерирующие мощности, но и ремонтировать оборудование, которое обеспечивает передачу и распределение электроэнергии.

Почему быстро стабилизировать ситуацию в Киеве не удается

По оценке Рябцева, ожидать быстрого решения проблемы с электроснабжением в столице не стоит. Причина заключается в том, что ситуация зависит сразу от нескольких факторов – доступной генерации, состояния энергетического оборудования и возможностей сетей передавать электроэнергию потребителям.

Восстановление работы крупных энергетических объектов после ракетных ударов требует времени и значительных ресурсов. При этом ремонт сетей также нельзя свести к одному этапу – необходимо проверять поврежденное оборудование, восстанавливать его работоспособность и обеспечивать безопасную работу всей системы.

Кроме того, возвращение отдельной электростанции к работе само по себе не будет означать автоматического исчезновения проблем со светом во всех районах города. Если инфраструктура передачи и распределения остается поврежденной, возможности поставки электроэнергии все равно будут ограниченными.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Украине вынуждены ограничивать мощность атомных электростанций, поскольку из-за российских ударов поврежденные подстанции "Укренерго" и ДТЭК не могут передать потребителям всю произведенную электроэнергию. Украинцев предупредили, что государственные энергообъекты до сих пор не полностью защищены, а Россия может усиливать атаки на Киевский регион.

Похожие темы
Отключение электричества в УкраинеЭнергосистема УкраиныУкраинаэлектроэнергияЭнергетикаКиев"Укрэнерго"
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!