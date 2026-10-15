Три суток без света и воды: OBOZ.UA подсчитал, сколько денег понадобится украинцам, чтобы пережить блэкаут

Чтобы с нуля подготовить одного человека к трем суткам без электроэнергии и водоснабжения, потребуется примерно 2,8-5,6 тыс. грн на питьевую воду, продукты, powerbank, освещение, емкости для технической воды, средства гигиены и другие необходимые вещи, а при необходимости приобретения туристической горелки с запасом газа расходы могут вырасти примерно до 3,4-7 тыс. грн. Тем, у кого бюджет больше, можно дополнительно рассмотреть возможность приобретения портативной зарядной станции стоимостью от 7 до 12 тыс. грн за компактную модель, однако даже она не заменит запас воды и еды.

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OBOZ.UA подсчитал, во сколько обойдется подготовка одного человека к 72 часам без света и воды, что необходимо приобрести в первую очередь и на чем можно сэкономить. Длительные отключения электроэнергии создают для украинцев не только неудобства из-за отсутствия освещения.

В многоэтажных домах отключение электричества может повлиять на работу насосов водоснабжения, лифтов, систем отопления и другого оборудования. Если в доме нет резервного питания, жильцы могут одновременно остаться без света, воды и возможности приготовить горячую пищу.

Особенно сложной становится ситуация для людей, живущих в квартирах с электрическими плитами. При отсутствии электроэнергии они не могут воспользоваться обычной кухонной техникой. Именно поэтому подготовка к длительному блэкауту предполагает не только приобретение powerbank или фонарика.

Сколько воды нужно одному человеку на три суток

Одной из важнейших составляющих подготовки к отключению электроэнергии является запас воды. Ведь отключение электроэнергии может повлиять на работу насосного оборудования, обеспечивающего подачу воды в многоэтажные дома. Даже если водоснабжающее предприятие продолжает работать, в квартирах на верхних этажах вода может пропасть из-за отсутствия электропитания повышающих насосов.

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В то же время это не означает, что каждое отключение света автоматически приводит к прекращению водоснабжения. Ситуация зависит от особенностей сети и наличия резервного питания. Для подготовки к трехсуточному блэкауту целесообразно предусмотреть два отдельных запаса воды – питьевую и техническую.

На одного человека следует подготовить не менее 9 литров на три суток, то есть примерно по 3 литра в день. Этот объем предназначен для питья и частичных пищевых нужд. В жару, при значительных физических нагрузках или особых потребностях здоровья воды может потребоваться больше.

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Если покупать бутилированную воду, ориентировочные расходы составят 100-180 грн в зависимости от производителя, объема упаковки и магазина. Дополнительно стоит предусмотреть примерно 30–36 литров для смыва туалета, уборки и других хозяйственных нужд.

Ее не обязательно покупать, самый простой способ сэкономить – заранее набрать воду из-под крана в подходящие емкости. Для этого можно использовать канистры, ведра с крышками, пластиковые баки или другую чистую тару. Если дома уже достаточно емкостей, дополнительные расходы могут быть минимальными.

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Если же все приходится покупать с нуля, на емкости для хранения технической воды можно заложить примерно 400-1000 грн. Итак, общий запас воды для одного человека на три суток должен составлять ориентировочно 39-45 литров.

Важно хранить питьевую воду отдельно от технической и четко маркировать емкости. Воду, не соответствующую требованиям к питьевой воде, нельзя использовать для питья или приготовления пищи без надлежащей очистки.

Чем питаться три дня без света и холодильника

Во время длительного отключения электричества главная проблема заключается не только в отсутствии возможности готовить, но и в хранении продуктов. Если холодильник не работает, температура внутри постепенно повышается. Согласно рекомендациям по пищевой безопасности, закрытый холодильник обычно сохраняет продукты холодными примерно четыре часа, тогда как полностью заполненная морозильная камера может поддерживать безопасную температуру около 48 часов.

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Поэтому на три суток стоит заготовить продукты, которые не требуют хранения в холодильнике, сложного приготовления и большого количества воды. Наиболее удобными будут мясные и рыбные консервы, фасоль, готовые блюда длительного хранения, хлебцы, сухари, орехи, сухофрукты, батончики и другие продукты, которые можно употреблять без подогрева.

Также можно приобрести каши быстрого приготовления, супы или лапшу, однако для них понадобится возможность нагреть воду. Ориентировочный бюджет на продукты на одного человека на три суток составит 900-1300 грн.

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На эти средства можно сформировать запас из нескольких основных приемов пищи и перекусов. При этом стоит выбирать продукты, которые человек обычно употребляет, чтобы после окончания отключений их не пришлось выбрасывать. Отдельно следует учитывать, что открытые консервы, требующие охлаждения, нельзя оставлять надолго без холодильника.

Если есть газовая плита, подготовиться к блэкауту будет дешевле

Наличие газовой плиты может существенно упростить быт во время длительного отключения электроэнергии. Если газоснабжение работает, а конструкция плиты позволяет безопасно использовать ее без электричества, человек сможет приготовить еду или нагреть воду без покупки дополнительного туристического оборудования.

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Для плит с электрическим розжигом может понадобиться обычная спичка или зажигалка, если такой способ розжига предусмотрен производителем. Однако это касается не всех моделей газовых плит. Некоторые приборы оснащены электронными системами управления или защиты, поэтому перед использованиемнеобходимо ознакомиться с инструкцией.

Для жителей квартир с электроплитами ситуация сложнее. Во время отключения электроэнергии обычная плита не будет работать, поэтому придется либо полностью перейти на готовые продукты, либо заранее позаботиться об альтернативном способе приготовления пищи.

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Одним из вариантов является туристическая газовая горелка или портативная плитка. Ориентировочная стоимость компактной туристической горелки составляет 400-900 грн, а портативной плитки – примерно 600-1500 грн в зависимости от конструкции и производителя.

Дополнительно необходимо приобрести газовые картриджи. Один стандартный баллон массой около 220–230 г может стоить примерно 70-150 грн. Насколько хватит одного баллона, зависит от мощности горелки, интенсивности использования и погодных условий.

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Например, если горелка расходует около 150 г газа в час непрерывной работы, картриджа на 220 г теоретически хватит примерно на 1 час 25 минут работы на соответствующей мощности.

При меньшем пламени время работы может быть больше, однако реальный расход нужно проверять по характеристикам конкретного оборудования. Для трехдневного запаса можно ориентировочно предусмотреть два-три картриджа, если планируется периодически кипятить воду и готовить простые блюда. Таким образом, на покупку горелки и запаса газа нужно заложить примерно 600–1350 грн, а в случае выбора более дорогой плиты расходы могут быть выше.

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Портативная зарядка для телефона: какую емкость выбрать и сколько она стоит

Во время длительных отключений электроэнергии смартфон становится одним из самых важных устройств. Он нужен для связи с родными, получения уведомлений о воздушных тревогах, проверки информации об отключениях и использования других необходимых сервисов. Поэтому одной из первоочередных покупок должен быть портативный зарядник.

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Для трехдневного отключения электроэнергии целесообразно рассмотреть модели емкостью от 20 000 мА·ч. Такое устройство обычно позволяет несколько раз зарядить современный смартфон, хотя фактическое количество зарядок зависит от аккумулятора телефона и потерь энергии во время зарядки.

Ориентировочная стоимость портативного зарядного устройства на 20 000 мА·ч составляет 800-1600 грн. Модели на 30 000 мА·ч могут стоить примерно 1200–2200 грн и обеспечивать больший запас энергии. В то же время важно учитывать не только заявленную емкость, но и качество аккумулятора, наличие защиты от перегрева и совместимость с устройствами.

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Сколько стоит освещение на три суток

Еще одна необходимая статья расходов – автономное освещение. Самым простым вариантом является аккумуляторный LED-фонарь, который можно заряжать от USB или powerbank. Базовые модели стоят ориентировочно 250–450 грн.

За более мощный фонарь, кемпинговую лампу или светильник с длительным временем автономной работы придется заплатить примерно 300–700 грн. Для одного человека на три суток обычно достаточно одного основного источника света и небольшого резервного фонарика.

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Важно обращать внимание на время работы устройства от одного заряда, а не только на яркость. Например, лампа, работающая 10–15 часов в умеренном режиме, может оказаться более практичной, чем мощный фонарь с коротким временем автономной работы.

Использование свечей в качестве основного источника освещения менее безопасно из-за риска возгорания. Особенно это касается квартир, где есть дети или домашние животные. Поэтому для базового расчета стоит предусмотреть 200-500 грн на автономное освещение.

Как помыться без воды: сколько стоит сухой душ и средства гигиены

Во время длительного отключения электричества проблема с водоснабжением может быть даже более ощутимой, чем отсутствие освещения. Если насосное оборудование дома не имеет резервного питания, жильцы могут остаться без возможности нормально принять душ, помыть посуду или воспользоваться туалетом. Именно поэтому к базовому набору стоит добавить средства гигиены, которые позволяют обходиться без проточной воды.

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Один из самых простых вариантов – сухой душ, это специальный гигиенический набор, который обычно содержит губку с моющим средством и полотенце. В зависимости от типа изделия для использования может потребоваться небольшое количество воды, однако полноценного душа и смывания большим количеством воды не требуется.

Ориентировочная стоимость одного сухого душа составляет 30–80 грн. На три суток можно приобрести три набора, потратив примерно 90–240 грн. Кроме того, целесообразно подготовить влажные салфетки, туалетную бумагу, антисептик для рук, пакеты для мусора и другие средства личной гигиены.

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На такой набор для одного человека следует заложить еще примерно 150–300 грн. Таким образом , расходы на гигиену в течение трех суток могут составить около 240–540 грн. Отдельно нужно позаботиться о санитарных условиях. Если водоснабжение прекратится, для смыва туалета можно использовать заранее подготовленную техническую воду, если канализация работает исправно.

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В то же время во время аварий на канализационных сетях или запрета на пользование системой водоотведения смывать воду нельзя. В такой ситуации необходимо следовать рекомендациям местных коммунальных служб.

Аптечка и другие мелочи: на что еще придется потратиться

Помимо основного оборудования, при подготовке к блэкауту стоит проверить домашнюю аптечку. Прежде всего нужно иметь запас лекарств, которые человек принимает регулярно. Желательно подготовить их как минимум на несколько дней с небольшим запасом.

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Также могут понадобиться перевязочные материалы, пластыри, антисептики и другие базовые средства первой помощи. Отдельно следует проверить наличие зарядных кабелей, батареек, спичек или зажигалки для оборудования, допускающего их использование.

Если дома нет необходимых мелочей, на них можно заложить еще примерно 200–500 грн. Стоимость индивидуальных лекарств в универсальный расчет не включена, поскольку она существенно отличается в зависимости от потребностей человека.

Чтобы определить общий бюджет, OBOZ.UA составил ориентировочную смету для одного человека, который начинает подготовку практически с нуля. Расчет предполагает, что дома нет запаса питьевой воды, powerbankа, автономного освещения, специальных средств гигиены и достаточного количества емкостей для воды.

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Что необходимо приобрести Ориентировочная стоимость Питьевая вода на 3 суток 100–180 грн Продукты питания 900–1300 грн Портативный аккумулятор на 20 000 мА·ч 800–1600 грн Фонарь или автономная лампа 200–500 грн Емкости для технической воды 400–1000 грн Сухой душ и средства гигиены 240–540 грн Аптечка, батарейки, кабели и прочие мелочи 200–500 грн Итого без туристической плитки 2 840–5 620 грн Туристическая горелка и газовые картриджи (при необходимости) 600–1 350 грн Итого с горелкой 3 440–6 970 грн

Если бюджет позволяет: сколько стоит зарядная станция

Отдельным вариантом подготовки к отключениям электроэнергии является приобретение портативной зарядной станции. В отличие от обычного powerbank, она может питать не только смартфоны и другие небольшие устройства, но и часть бытовой техники – в зависимости от емкости аккумулятора и выходной мощности.

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Например, компактные станции емкостью примерно 250–300 Вт·ч могут стоить ориентировочно 7–12 тыс. грн. Модели емкостью около 500 Вт·ч – примерно 12–22 тыс. грн, а станции на 1000 Вт·ч – ориентировочно 20–40 тыс. грн и более.

Такое оборудование может быть полезно для зарядки телефонов, ноутбуков, питания роутера, освещения и отдельных маломощных приборов. Однако даже станция на 1000 Вт·ч не обеспечит три суток непрерывной работы большинства мощных бытовых приборов.

Например, электрический обогреватель мощностью 1000 Вт может разрядить ее примерно за час или быстрее с учетом потерь. Для длительного отключения электроэнергии особенно важно правильно рассчитать, какие устройства нужно питать, сколько электроэнергии они потребляют и на какое время хватит аккумулятора.

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Также следует учитывать, что зарядная станция не вырабатывает электроэнергию самостоятельно. Если отключение продлится 72 часа, а возможности подзарядить ее не будет, запас энергии останется ограниченным.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, регулярные перепады напряжения и частые отключения (а точнее – последующие восстановления) электроснабжения могут очень быстро вывести из строя бытовую технику. Чтобы этого не произошло, приборы следует отключать от сети и включать постепенно после восстановления напряжения.