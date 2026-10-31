Тарифы на газ в Украине с 1 ноября: сколько будет стоить кубометр

В Украине обнародовали цены на газ для потребителей на ноябрь 2026 года. Месячные тарифы по сравнению с октябрем выросли: в зависимости от поставщика кубометр будет стоить от 8,46 до 27,50 грн. В то же время годовые предложения остались без изменений – от 7,96 до 9,99 грн за кубометр. Абсолютное большинство украинцев (клиенты "Нафтогаза") остаются с неизменным тарифом.

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Об этом свидетельствуют данные ценовых предложений газоснабжающих компаний, сообщает издание "ГазПравда". Всего на рынке для населения работают восемь поставщиков. Четыре из них предлагают исключительно годовые тарифы, еще четыре – годовые и месячные коммерческие предложения.

Сколько будет стоить газ в ноябре

Самую низкую годовую цену предлагает ГК "Нафтогаз України" – 7,96 грн за кубометр. Такой же тариф установил "Тернопільоблгаз Збут". У "Прикарпат Енерго Трейд" кубометр стоит 7,98 грн, а у компаний "Галнафтогаз" и "ОККО Контракт" – 7,99 грн.

Другие поставщики предлагают такие годовые цены:

"Львівенергозбут" – 8,20 грн;

YASNO ("Київські енергетичні послуги") – 8,46 грн;

YASNO ("Дніпровські енергетичні послуги") – 8,46 грн;

"СвітлоГаз" – 9,99 грн.

Месячные тарифы в ноябре установили только четыре компании. Дороже всего газ обойдется клиентам "Львівенергозбуту" – 27,50 грн за кубометр. У "СвітлоГазу" цена составляет 25,99 грн.

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В то же время YASNO установил для клиентов в Киеве и Днепре месячную цену на уровне 8,46 грн за кубометр.

Сколько украинцы будут платить за газ

Важно, что для бытовых потребителей базовыми остаются именно годовые тарифные предложения. Большинство украинских домохозяйств – около 98%, или более 12 млн – обслуживает ГК "Нафтогаз України".

Ее тариф "Фіксований" составляет 7,96 грн за кубометр и будет действовать как минимум до 30 апреля 2027 года. То есть для клиентов компании стоимость газа в ноябре не изменится.

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Таким образом, несмотря на рост месячных коммерческих предложений, для большинства украинцев цена природного газа в ноябре останется неизменной.

Как ранее писал OBOZ.UA, несмотря на текущую стабильность и льготы для электроотопления, питать иллюзии не стоит: тариф на электроэнергию рано или поздно придется повышать. В отличие от газа и централизованного отопления, защищенных мораторием на время военного положения, стоимость кВт*ч остается гибким инструментом. А значит, пересмотр цен на электроэнергию может произойти снова даже до окончания войны – вопрос лишь в том, когда именно экономические реалии возобладают над социальными сдерживающими факторами.