С 1 декабря 2026 года газ для бытовых клиентов ГК "Нафтогаз України" будет стоить 7,96 грн за кубометр с НДС. Цена останется такой же, как в ноябре. Согласно условиям годового тарифа "Фиксированный", она будет действовать до 30 апреля 2027 года включительно.

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Как отмечают в группе "Нафтогаз", по этой цене газ получают 12,5 млн клиентов компании. Если домохозяйство уже пользуется тарифом "Фиксированный", с 1 декабря переоформлять договор или подавать новое заявление не нужно. Новые клиенты могут выбрать этот тариф при подключении к поставщику.

Бытовые потребители, которые покупают газ у других компаний, будут платить согласно условиям своих договоров. Для сравнения, в ноябре годовые предложения на рынке стоили от 7,96 до 9,99 грн за кубометр. Некоторые компании предлагали также месячные тарифы, по которым цена может меняться каждый месяц.

Сколько начислят за газ в декабре

Сумма в платежке будет зависеть от того, сколько газа потребила семья. По тарифу "Нафтогаза" 50 кубометров будут стоить 398 грн, 100 кубометров – 796 грн, а 200 кубометров – 1 592 грн. Если в ноябре домохозяйство использовало 100 кубометров, а в декабре – 150, то счет за газ вырастет на 398 грн из-за увеличения потребления.

За газ, использованный в декабре, клиенты "Нафтогаза" должны рассчитаться до 25 января 2027 года. Счет можно получить в личном кабинете на сайте поставщика или в чат-боте компании.

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Как рассчитывают плату за доставку газа

Услугу распределения, которую также называют доставкой газа, оплачивают отдельно. Счет за нее выставляет оператор газораспределительной сети. Сумма зависит от его тарифа и годовой заказанной мощности. Обычно ее определяют по объему потребления за предыдущий газовый год, который длится с 1 октября до 30 сентября.

Для расчета ежемесячного платежа годовой объем делят на 12 и умножают на тариф оператора. Например, если расчетный объем составляет 1 200 кубометров, месячную плату за доставку определят исходя из 100 кубометров. Этот расчетный объем одинаков и летом, и зимой. За доставку в декабре бытовые потребители должны рассчитаться до 20 декабря включительно.

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Для домов, где газ используют только для приготовления пищи, минимальный годовой объем для расчета доставки составляет 39 кубометров. Если газом также подогревают воду, минимум составляет 126 кубометров, а если его используют для отопления – 314 кубометров.

Куда передавать показания счетчика

С 1 по 5 декабря включительно нужно передать своему оператору газораспределения показания за ноябрь. По этим данным оператор определяет, сколько кубометров потребило домохозяйство, а поставщик выставляет счет. Если оператор вовремя не получит показания счетчика без дистанционного считывания, он может определить потребление по плановому объему.

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С 28 ноября на сайте "Нафтогаза" отключают возможность передавать показания. Компания предлагает воспользоваться приложением "Куб". Другие способы, в частности передача через личный кабинет или по телефону, зависят от оператора газораспределения.

Как уже сообщал OBOZ.UA, украинцам, чьи дома и квартиры оборудованы газовыми плитами, рекомендуют установить сигнализатор газа. Это устройство обеспечивает постоянный контроль качества воздуха. Цены на него варьируются от 1 335 до 2 400 грн.