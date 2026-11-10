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Тариф на газ с 1 декабря: сколько будет стоить кубометр

Александр ЛитвинАлександр Литвин
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Голубое пламя газовой конфорки, калькулятор и лист бумаги на кухонной столешнице
Сумму в счете за потребленный газ будут определять по фактическому объему потребления. Источник: Сгенерировано ИИ

С 1 декабря 2026 года клиенты газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" будут платить за газ 7,96 грн за кубометр с НДС. Цена останется неизменной в соответствии с условиями годового тарифного плана "Фиксированный".

"Нафтогаз" сообщает, что этот тариф действует с 1 мая 2026 года по 30 апреля 2027 года включительно. Потребители оплачивают фактически использованный газ ежемесячно до 25 числа следующего месяца.

Как будут начислять плату клиентам Нафтогаза

Стоимость потребленного газа в декабре будет зависеть от его объема: к каждому использованному кубометру будут применять фиксированную цену. Само начало нового месяца не меняет условий годового плана – они охватывают и декабрь, и следующие зимние месяцы.

Клиенты могут получить счета в личном кабинете или чат-боте. Тарифный план также доступен получателям льгот и субсидий, а его изменение не влияет на наличие или начисление такой помощи.

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Какие цены предлагают другие поставщики

Около 98% бытовых потребителей заключили договоры с Нафтогазом. Остальные – около 2% – покупают газ у других компаний. Для них стоимость зависит от выбранного поставщика и вида предложения: годового или месячного.

В ноябре 2026 года годовые тарифы других компаний составляют от 7,96 до 9,99 грн за кубометр. В частности, "Тернопольоблгаз сбыт" предлагает газ по 7,96 грн, "Прикарпатэнерготрейд" – по 7,98 грн, "Галнафтогаз" ПП "ОККО Контракт" – по 7,99 грн, а "Львовэнергосбыт" – по 8,20 грн.

Человек записывает в блокнот показания бытового газового счетчика

Годовые предложения других поставщиков рассчитаны до конца апреля 2027 года. Источник: Сгенерировано ИИ

В "Киевских энергетических услугах" и "Днепровских энергетических услугах" годовая цена составляет 8,46 грн за кубометр, в "Ритейл Сервис" – 9,99 грн. Эти годовые предложения рассчитаны до конца апреля 2027 года.

Месячные коммерческие предложения поставщиков могут измениться с 1 декабря. Для сравнения, в ноябре они подорожали и в зависимости от компании составляют от 8,46 до 27,50 грн за кубометр. Это цены именно на ноябрь, тогда как годовые контракты предусматривают фиксацию стоимости на определенный срок.

Что сдерживает повышение тарифа на газ

Повысить тариф на газ для населения невозможно без отмены моратория, введенного на время военного положения. Кабинет Министров сообщил о сохранении действующих льготных цен для населения и производителей тепла до 31 марта, фактически до конца отопительного сезона.

"Это решение принято в условиях действия моратория на повышение тарифов, введенного Парламентом на время военного положения, и с учетом сложной социально-экономической ситуации в стране", – подчеркнул премьер-министр Сергей Корецкий.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Украине могут запретить отключать целые дома от коммуникаций, если один из соседей не платит за коммунальные услуги. Для этого хотят создать единую электронную систему учета домов, пересмотреть порядок выбора управляющего и обновить процедуры взыскания задолженности.

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Тарифы ЖКХ и субсидииУкраинагазНАК "Нафтогаз"тарифы
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