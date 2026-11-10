Тариф на газ с 1 декабря: сколько будет стоить кубометр

С 1 декабря 2026 года клиенты газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" будут платить за газ 7,96 грн за кубометр с НДС. Цена останется неизменной в соответствии с условиями годового тарифного плана "Фиксированный".

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"Нафтогаз" сообщает, что этот тариф действует с 1 мая 2026 года по 30 апреля 2027 года включительно. Потребители оплачивают фактически использованный газ ежемесячно до 25 числа следующего месяца.

Как будут начислять плату клиентам Нафтогаза

Стоимость потребленного газа в декабре будет зависеть от его объема: к каждому использованному кубометру будут применять фиксированную цену. Само начало нового месяца не меняет условий годового плана – они охватывают и декабрь, и следующие зимние месяцы.

Клиенты могут получить счета в личном кабинете или чат-боте. Тарифный план также доступен получателям льгот и субсидий, а его изменение не влияет на наличие или начисление такой помощи.

Какие цены предлагают другие поставщики

Около 98% бытовых потребителей заключили договоры с Нафтогазом. Остальные – около 2% – покупают газ у других компаний. Для них стоимость зависит от выбранного поставщика и вида предложения: годового или месячного.

В ноябре 2026 года годовые тарифы других компаний составляют от 7,96 до 9,99 грн за кубометр. В частности, "Тернопольоблгаз сбыт" предлагает газ по 7,96 грн, "Прикарпатэнерготрейд" – по 7,98 грн, "Галнафтогаз" ПП "ОККО Контракт" – по 7,99 грн, а "Львовэнергосбыт" – по 8,20 грн.

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В "Киевских энергетических услугах" и "Днепровских энергетических услугах" годовая цена составляет 8,46 грн за кубометр, в "Ритейл Сервис" – 9,99 грн. Эти годовые предложения рассчитаны до конца апреля 2027 года.

Месячные коммерческие предложения поставщиков могут измениться с 1 декабря. Для сравнения, в ноябре они подорожали и в зависимости от компании составляют от 8,46 до 27,50 грн за кубометр. Это цены именно на ноябрь, тогда как годовые контракты предусматривают фиксацию стоимости на определенный срок.

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Что сдерживает повышение тарифа на газ

Повысить тариф на газ для населения невозможно без отмены моратория, введенного на время военного положения. Кабинет Министров сообщил о сохранении действующих льготных цен для населения и производителей тепла до 31 марта, фактически до конца отопительного сезона.

"Это решение принято в условиях действия моратория на повышение тарифов, введенного Парламентом на время военного положения, и с учетом сложной социально-экономической ситуации в стране", – подчеркнул премьер-министр Сергей Корецкий.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Украине могут запретить отключать целые дома от коммуникаций, если один из соседей не платит за коммунальные услуги. Для этого хотят создать единую электронную систему учета домов, пересмотреть порядок выбора управляющего и обновить процедуры взыскания задолженности.