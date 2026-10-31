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Тариф на электроэнергию с 1 ноября: сколько будут платить украинцы за каждый кВт*ч

Александр ЛитвинАлександр Литвин
Time to read2 мин
1,5 т.
Электросети в Украине. Иллюстрация
Электросети в Украине. Иллюстрация. Источник: Rodion Kutsaev/StockSnap

С 1 ноября 2026 года для украинцев продолжает действовать тариф на электроэнергию 4,32 грн за 1 кВт*ч. Повышение стоимости света для населения с началом ноября не предусмотрено. Снизить тариф смогут те украинцы, которые установят себе двух- или трехзонный счетчик.

Для большинства украинцев цена электроэнергии остается неизменной независимо от объема потребления. В то же время для отдельных категорий потребителей предусмотрены льготные условия. Об этом говорится в заявлении министра энергетики Дениса Шмыгаля на сайте правительства. 

"Соответственно, украинцы и дальше будут оплачивать электроэнергию по неизменному тарифу – 4,32 грн за кВт*ч. Кроме того, сохраняется льготный тариф 2,64 грн/кВт*ч для домов с электроотоплением и для домов без газификации или централизованного теплоснабжения. Это решение является важной составляющей поддержки людей в период войны", – отмечает Денис Шмыгаль.

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Для домохозяйств, имеющих право на льготный тариф, предусмотрена цена 2,64 грн за 1 кВт*ч. Он действует с 1 октября по 30 апреля включительно при условии потребления до 2000 кВт*ч в месяц. После превышения этого объема каждый следующий кВт*ч будет оплачиваться по стандартной цене 4,32 грн.

Льгота распространяется на жилье с электроотоплением, а также на определенные категории домов, не имеющих газификации и централизованного теплоснабжения.

Также украинцы могут экономить благодаря двухзонным счетчикам. Для тех, у кого есть такой прибор учета, в ночное время – с 23:00 до 07:00 – электроэнергия стоит вдвое дешевле: 2,16 грн за 1 кВт*ч. В дневной период действует обычный тариф – 4,32 грн.

Решение о сохранении действующих цен правительство приняло 8 октября 2026 года. Кабинет министров продлил действие механизма возложения специальных обязанностей (ПСО) на рынке электроэнергии до 30 апреля 2027 года. Именно этот механизм позволяет сохранять фиксированную стоимость электроэнергии для населения.

Как ранее писал OBOZ.UA, несмотря на нынешнюю стабильность и льготы для электроотопления, не стоит питать иллюзий: тариф на электроэнергию рано или поздно придется повышать. В отличие от газа и централизованного отопления, которые защищены мораторием на время военного положения, стоимость кВт*ч остается гибким инструментом. А значит, пересмотр цен на электроэнергию может произойти снова даже до окончания войны – вопрос лишь в том, когда именно экономические реалии возьмут верх над социальными сдерживающими факторами.

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