С 1 декабря 2026 года тариф на электроэнергию для населения Украины останется на уровне 4,32 грн за кВт*ч. Для домохозяйств с официально оформленным электроотоплением будет действовать цена 2,64 грн за кВт*ч, если месячное потребление не превысит 2000 кВт*ч. При двухзонном учете электроэнергия ночью и дальше будет стоить вдвое дешевле.

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Кабинет министров принял это решение 7 октября. Постановлением №1245 правительство продлило действие механизма специальных обязанностей на рынке электроэнергии и фиксированных цен для населения до 30 апреля 2027 года включительно. Решение охватывает весь декабрь и оставшуюся часть отопительного сезона. Базовая цена 4,32 грн за кВт*ч включает НДС.

Сколько будет стоить электроэнергия в декабре

При одинаковом потреблении плата за электроэнергию в декабре будет такой же, как в ноябре. Если домохозяйство с однозонным учетом использует на 50 кВт*ч больше, начисление по базовому тарифу вырастет на 216 грн.

За месяц по базовому тарифу начислят такие суммы.

100 кВт*ч – 432 грн.

150 кВт*ч – 648 грн.

200 кВт*ч – 864 грн.

250 кВт*ч – 1080 грн.

300 кВт*ч – 1296 грн.

При двухзонном учете с 23:00 до 07:00 один киловатт-час по базовому тарифу будет стоить 2,16 грн. С 07:00 до 23:00 будет действовать полная цена – 4,32 грн. Например, если из 200 кВт*ч за месяц 140 придется на день, а 60 – на ночь, за электроэнергию начислят 734,40 грн. Это на 129,60 грн меньше, чем при таком же потреблении с однозонным учетом.

Кто будет платить 2,64 грн за кВт*ч

Сниженная цена действует с 1 октября по 30 апреля для жителей домов и квартир, оборудованных электроотоплением в установленном порядке. На эту же цену имеют право жители негазифицированных многоквартирных домов, где отсутствует или не работает централизованное либо автономное отопление на других энергоносителях. Для таких домов требуется заключение районного и/или областного совета. Тариф применяют с месяца, следующего за тем, в котором оператор системы распределения получил заключение.

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Порог в 2000 кВт*ч определяют по общему потреблению за месяц. В него входит электроэнергия для отопления, освещения, приготовления пищи и работы бытовой техники. Если домохозяйство потребит ровно 2000 кВт*ч, при однозонном учете ему начислят 5280 грн. При потреблении 2100 кВт*ч полную цену 4,32 грн применят ко всему месячному объему, поэтому плата составит 9072 грн.

Если домохозяйство имеет двухзонный счетчик и укладывается в месячный порог, электроэнергия с 23:00 до 07:00 будет стоить 1,32 грн за кВт*ч, а в остальные часы – 2,64 грн за кВт*ч. Для определения права на сниженный тариф дневное и ночное потребление суммируют.

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