Ситуация изменилась: какие графики отключения света теперь действуют в Украине

В понедельник, 16 ноября, в Украине продолжились отключения света. Те или иные ограничения электроснабжения действуют в большей части регионов. Однако ситуация быстро меняется. Так, в Харьковской, Полтавской, Сумской областях и в некоторых районах Днепровщины уже применяются аварийные (экстренные) отключения. Графики там не действуют.

Видео дня

Об общей ситуации в энергетике сообщили в "Укрэнерго", а подробности и конкретные графики публикуют облэнерго. OBOZ.UA следит за тем, что происходит

Главное, что нужно знать

В большинстве регионов Украины круглосуточно действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а для промышленности – графики ограничения мощности.

Ограничения для населения составляют от 1 до 3 очередей, то есть суммарное количество часов без света в сутки может варьироваться от 4 до 16.

Из-за непрерывных российских атак ситуация с электроснабжением может быстро меняться в течение дня, иногда даже несколько раз в час.

Отключения света 16 ноября: графики по Украине

Киев

В столице действуют стабилизационные отключения электроэнергии. Впрочем, общего расписания отключений по группам в столице нет уже почти год. Поэтому проверить графики можно только по конкретному адресу:

чат-бот "ДТЭК Киевские электросети" – позволяет проверить информацию об электроснабжении;

официальный сайт ДТЭК – нужно указать адрес, чтобы получить актуальные данные;

приложение "Киев Цифровой" – также можно проверить информацию об отключениях по своему адресу;

горячая линия "Струм" по номеру 1549 – можно узнать о применении графиков, наличии света по адресу и действиях в случае отключения.

Киевская область

В области действуют почасовые отключения электроэнергии. ДТЭК не публиковал общий график, однако неофициальные ресурсы приводят такое сводное расписание:

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Полтавская область

Введены аварийные отключения света. Графики пока не действуют.

Сумская область

В области введены экстренные отключения. Как сообщили в "Сумыоблэнерго", продолжаются работы по восстановлению электроснабжения потребителей, которые до сих пор остаются без света из-за масштабной аварийной ситуации.

"Некоторых обесточенных потребителей уже удалось подключить к электроснабжению. В то же время полноценное восстановление электроснабжения требует времени. Это сложный технологический процесс, который невозможно выполнить мгновенно. Информация о том, что жители отдельных районов могут оставаться без света в течение нескольких недель, не соответствует действительности", – отметили энергетики.

Главные истории дня

Харьковская область

Введены аварийные отключения. Графики не действуют.

Днепропетровская область

В Днепре и Днепровском районе, Самаре и Самарском районе, Каменском и Каменском районе, Павлограде и Павлоградском районе, а также в Соленом и Царичанке действуют экстренные отключения. В остальных районах действуют графики стабилизационных отключений:

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Житомирская область

Действуют почасовые графики. Объем отключений электроэнергии такой:

с 00:00 до 06:00 – 1 очередь;

с 06:00 до 14:00 – 2 очереди;

с 14:00 до 22:00 – 2,5 очереди;

с 22:00 до 24:00 – 2 очереди.

Винницкая область

Россияне атаковали объект критической промышленности и объекты энергетики. Об этом сообщила глава областной государственной администрации Наталья Заболотная.

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В регионе введены почасовые отключения света. Облэнерго не публикует общее расписание, однако известно, что ограничения действуют не круглосуточно, а с 6:00. Найти график по конкретному адресу можно:

в чат-боте в Viber;

в чат-боте в Telegram;

в разделе "Онлайн-график почасовых отключений" (доступен поиск по адресу, коду ЕИС и лицевому счету);

в личном кабинете на сайте облэнерго.

Николаевская область

В регионе применяются почасовые графики. Прогнозируемое расписание такое:

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Запорожская область

Свет отключается по графикам. С учетом 30 минут на переключение электроэнергия будет отсутствовать в такие часы:

1.1 – 02:30-06:00, 11:30-16:30, 20:30-24:00 (суммарно 12 часов);

– 02:30-06:00, 11:30-16:30, 20:30-24:00 (суммарно 12 часов); 1.2 – 02:30-07:30, 11:30-16:30, 20:30-24:00 (суммарно 13,5 часа);

– 02:30-07:30, 11:30-16:30, 20:30-24:00 (суммарно 13,5 часа); 2.1 – 00:00-03:00, 07:00-12:00, 14:30-19:30 (суммарно 13 часов);

– 00:00-03:00, 07:00-12:00, 14:30-19:30 (суммарно 13 часов); 2.2 – 00:00-03:00, 07:00-12:00, 16:00-21:00 (суммарно 13 часов);

– 00:00-03:00, 07:00-12:00, 16:00-21:00 (суммарно 13 часов); 3.1 – 00:00-03:00, 05:30-10:30, 14:30-19:30 (суммарно 13 часов);

– 00:00-03:00, 05:30-10:30, 14:30-19:30 (суммарно 13 часов); 3.2 – 00:00-03:00, 05:30-10:30, 14:30-19:30 (суммарно 13 часов);

– 00:00-03:00, 05:30-10:30, 14:30-19:30 (суммарно 13 часов); 4.1 – 02:30-06:00, 10:00-15:00, 19:00-24:00 (суммарно 13,5 часа);

– 02:30-06:00, 10:00-15:00, 19:00-24:00 (суммарно 13,5 часа); 4.2 – 02:30-07:30, 10:00-15:00, 19:00-24:00 (суммарно 15 часов);

– 02:30-07:30, 10:00-15:00, 19:00-24:00 (суммарно 15 часов); 5.1 – 02:30-07:30, 11:30-16:30, 20:30-24:00 (суммарно 13,5 часа);

– 02:30-07:30, 11:30-16:30, 20:30-24:00 (суммарно 13,5 часа); 5.2 – 00:00-03:00, 07:00-12:00, 16:00-21:00 (суммарно 13 часов);

– 00:00-03:00, 07:00-12:00, 16:00-21:00 (суммарно 13 часов); 6.1 – 02:30-07:30, 11:30-15:00, 19:00-24:00 (суммарно 13,5 часа);

– 02:30-07:30, 11:30-15:00, 19:00-24:00 (суммарно 13,5 часа); 6.2 – 00:00-03:00, 07:00-12:00, 16:00-21:00 (суммарно 13 часов).

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Черниговская область

Действуют отключения по графикам. В расписание внесли изменение:

с 07:15 началось отключение для очередей 5.1 и 5.2;

с 10:10 введено отключение для очередей 2.1 и 2.2.

Черкасская область

Ночью в результате очередной атаки были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, поэтому фиксируются локальные аварийные отключения. Для остальных потребителей действуют почасовые графики:

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1.1 – 00:00-02:00, 08:00-10:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00 (в общей сложности 8 часов);

– 00:00-02:00, 08:00-10:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00 (в общей сложности 8 часов); 1.2 – 02:00-04:00, 08:00-10:00, 14:00-16:00, 19:00-21:00 (в общей сложности 8 часов);

– 02:00-04:00, 08:00-10:00, 14:00-16:00, 19:00-21:00 (в общей сложности 8 часов); 2.1 – 00:00-02:00, 08:00-10:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00 (в общей сложности 8 часов);

– 00:00-02:00, 08:00-10:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00 (в общей сложности 8 часов); 2.2 – 08:00-10:00, 14:00-17:00, 21:00-23:00 (суммарно 7 часов);

– 08:00-10:00, 14:00-17:00, 21:00-23:00 (суммарно 7 часов); 3.1 – 04:00-06:00, 10:00-12:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00 (суммарно 8 часов);

– 04:00-06:00, 10:00-12:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00 (суммарно 8 часов); 3.2 – 10:00-12:00, 16:00-18:00, 21:00-23:00 (суммарно 6 часов);

– 10:00-12:00, 16:00-18:00, 21:00-23:00 (суммарно 6 часов); 4.1 – 02:00-04:00, 10:00-12:00, 16:00-18:00, 20:00-22:00 (суммарно 8 часов);

– 02:00-04:00, 10:00-12:00, 16:00-18:00, 20:00-22:00 (суммарно 8 часов); 4.2 – 04:00-06:00, 10:00-12:00, 16:00-18:00, 21:00-23:00 (суммарно 8 часов);

– 04:00-06:00, 10:00-12:00, 16:00-18:00, 21:00-23:00 (суммарно 8 часов); 5.1 – 06:00-08:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00, 22:00-24:00 (суммарно 8 часов);

– 06:00-08:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00, 22:00-24:00 (суммарно 8 часов); 5.2 – 06:00-08:00, 12:00-14:00, 18:00-21:00, 23:00-24:00 (суммарно 8 часов);

– 06:00-08:00, 12:00-14:00, 18:00-21:00, 23:00-24:00 (суммарно 8 часов); 6.1 – 06:00-08:00, 12:00-14:00, 17:00-19:00, 23:00-24:00 (суммарно 7 часов);

– 06:00-08:00, 12:00-14:00, 17:00-19:00, 23:00-24:00 (суммарно 7 часов); 6.2 – 06:00-08:00, 12:00-14:00, 18:00-21:00, 23:00-24:00 (суммарно 8 часов).

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Хмельницкая область

Применяются отключения света по графикам. У местных жителей электричества не будет в общей сложности от 4 до 9 часов в сутки:

1.1 – 10:00-14:00, 20:00-24:00 (суммарно 8 часов);

– 10:00-14:00, 20:00-24:00 (суммарно 8 часов); 1.2 – 10:00-14:00, 18:00-22:00 (суммарно 8 часов);

– 10:00-14:00, 18:00-22:00 (суммарно 8 часов); 2.1 – 03:00-06:00, 14:00-18:00, 22:00-24:00 (суммарно 9 часов);

– 03:00-06:00, 14:00-18:00, 22:00-24:00 (суммарно 9 часов); 2.2 – 10:00-14:00, 21:00-24:00 (суммарно 7 часов);

– 10:00-14:00, 21:00-24:00 (суммарно 7 часов); 3.1 – 01:00-03:00, 14:00-18:00 (суммарно 6 часов);

– 01:00-03:00, 14:00-18:00 (суммарно 6 часов); 3.2 – 01:00-03:00, 18:00-22:00 (суммарно 6 часов);

– 01:00-03:00, 18:00-22:00 (суммарно 6 часов); 4.1 – 00:00-01:00, 14:00-18:00 (всего 5 часов);

– 00:00-01:00, 14:00-18:00 (всего 5 часов); 4.2 – 00:00-01:00, 14:00-18:00 (всего 5 часов);

– 00:00-01:00, 14:00-18:00 (всего 5 часов); 5.1 – 06:00-10:00, 16:00-20:00 (всего 8 часов);

– 06:00-10:00, 16:00-20:00 (всего 8 часов); 5.2 – 06:00-10:00, 18:00-21:00 (всего 7 часов);

– 06:00-10:00, 18:00-21:00 (всего 7 часов); 6.1 – 06:00-10:00 (всего 4 часа);

– 06:00-10:00 (всего 4 часа); 6.2 – 03:00-06:00, 18:00-22:00 (всего 7 часов).

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Одесская область

Фиксируются локальные аварийные отключения света в части Подольского района. В остальной области – стабилизационные отключения электроэнергии по такому графику:

1.1 – 09:30-13:00, 20:00-24:00 (в сумме 7,5 часа);

– 09:30-13:00, 20:00-24:00 (в сумме 7,5 часа); 1.2 – 20:00-22:00 (в сумме 2 часа);

– 20:00-22:00 (в сумме 2 часа); 2.1 – 00:00-01:00, 20:00-24:00 (в сумме 5 часов);

– 00:00-01:00, 20:00-24:00 (в сумме 5 часов); 2.2 – 00:00-01:00, 16:00-16:30, 20:00-24:00 (в сумме 5,5 часа);

– 00:00-01:00, 16:00-16:30, 20:00-24:00 (в сумме 5,5 часа); 3.1 – 14:00-17:00 (в сумме 3 часа);

– 14:00-17:00 (в сумме 3 часа); 3.2 – 13:00-17:00 (в сумме 4 часа);

– 13:00-17:00 (в сумме 4 часа); 4.1 – 15:30-17:00 (в сумме 1,5 часа);

– 15:30-17:00 (в сумме 1,5 часа); 4.2 – 15:30-20:00 (в сумме 4,5 часа);

– 15:30-20:00 (в сумме 4,5 часа); 5.1 – 07:00-09:00, 16:30-20:30 (в сумме 6 часов);

– 07:00-09:00, 16:30-20:30 (в сумме 6 часов); 5.2 – 07:00-09:00, 16:30-20:30 (в сумме 6 часов);

– 07:00-09:00, 16:30-20:30 (в сумме 6 часов); 6.1 – 16:30-22:00 (в сумме 5,5 часа);

– 16:30-22:00 (в сумме 5,5 часа); 6.2 – 08:00-09:30, 16:30-20:30 (в сумме 5,5 часа).

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График и очередь отключения света по улице: где найти свою

На сайтах операторов системы распределения (облэнерго) публикуют не только графики отключения света, но и распределение потребителей по группам (очередям). Ссылки на официальные сайты – в таблице:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в личном кабинете Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необходимо загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине ускорился рост цен, среди прочего, дорожаликоммунальные услуги. За год тарифы выросли в целом на 7,4%. Впрочем, не все: стоимость электроэнергии осталась на прежнем уровне, а водоснабжение подорожало сразу на 106,5%, то есть более чем вдвое.