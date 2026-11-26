В четверг, 26 ноября, после очередного массированного российского обстрела в большинстве регионов Украины происходят отключения света. Объем ограничений увеличили до 0,5-3,5 очереди. Это означает, что в часы пикового потребления без электричества одновременно может оставаться больше половины потребителей.

Видео дня

Об общем состоянии энергетики сообщили в "Укрэнерго" и Министерстве энергетики, а детали и конкретные графики публикуют облэнерго в каждой области. OBOZ.UA следит за тем, что происходит.

Главное, что нужно знать

Россия продолжила атаки на энергетику. Целями оккупантов стали объекты передачи электроэнергии .

. Самая сложная ситуация в Запорожской и Днепропетровской областях . Ремонт там осложнен из-за новых атак со стороны РФ и постоянных тревог.

. Ремонт там осложнен из-за новых атак со стороны РФ и постоянных тревог. В результате обстрелов также обесточена часть потребителей в Житомирской, Николаевской, Одесской, Харьковской и Черниговской областях .

. С вечера планировалось, что свет будут отключать по графикам в объеме от 0,5 до 3,5 очереди. То есть в пиковые часы могут отключать до половины потребителей одновременно.

В большинстве регионов графики действуют круглосуточно . Однако в ряде областей отключения начались позже.

. Однако в ряде областей отключения начались позже. Помимо населения, отключения затрагивают промышленность и бизнес.

Актуальные графики отключений рекомендуют проверять на официальных страницах операторов системы распределения (облэнерго).

После восстановления электроснабжения возможны перепады напряжения или повторные аварийные отключения электричества. Чтобы этого избежать, нужно включать мощные электроприборы постепенно, а не все сразу.

Графики отключения света 26 ноября: ситуация сегодня

Киев

Действуют почасовые графики. Общего расписания по всем группам в Киеве не существует уже почти год. Поэтому проверить графики можно исключительно по конкретному адресу:

чат-бот "ДТЭК Киевские электросети" – позволяет проверить информацию об электроснабжении;

официальный сайт ДТЭК – нужно указать адрес, чтобы получить актуальные данные;

приложение "Киев Цифровой" – также можно проверить информацию об отключениях по своему адресу;

горячая линия "Струм" по номеру 1549 – можно узнать о применении графиков, наличии света по адресу и действиях в случае отключения.

Киевская область

Действуют отключения света по графикам, однако общего расписания ДТЭК не публикует. Неофициальные ресурсы приводят такое распределение по группам:

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Запорожская область

Действуют почасовые отключения. График был обновлен:

1.1 – 00:00-02:00, 17:30-22:30 (всего 7 часов);

– 00:00-02:00, 17:30-22:30 (всего 7 часов); 1.2 – 13:00-18:00, 22:00-24:00 (всего 7 часов);

– 13:00-18:00, 22:00-24:00 (всего 7 часов); 2.1 – 00:00-02:30, 06:30-11:30, 15:30-20:30 (всего 12,5 часа);

– 00:00-02:30, 06:30-11:30, 15:30-20:30 (всего 12,5 часа); 2.2 – 00:00-01:00, 06:30-11:30, 16:00-21:00 (всего 11 часов);

– 00:00-01:00, 06:30-11:30, 16:00-21:00 (всего 11 часов); 3.1 – 00:00-02:30, 06:30-11:30, 15:30-20:30 (всего 12,5 часа);

– 00:00-02:30, 06:30-11:30, 15:30-20:30 (всего 12,5 часа); 3.2 – 02:00-03:00, 11:00-16:00, 20:00-24:00 (всего 10 часов);

– 02:00-03:00, 11:00-16:00, 20:00-24:00 (всего 10 часов); 4.1 – 11:30-16:30, 20:30-24:00 (всего 8,5 часа);

– 11:30-16:30, 20:30-24:00 (всего 8,5 часа); 4.2 – 02:00-03:00, 11:00-16:00, 20:00-24:00 (всего 10 часов);

– 02:00-03:00, 11:00-16:00, 20:00-24:00 (всего 10 часов); 5.1 – 00:00-01:00, 06:30-11:30, 16:00-21:00 (суммарно 11 часов);

– 00:00-01:00, 06:30-11:30, 16:00-21:00 (суммарно 11 часов); 5.2 – 07:30-09:00, 13:00-18:00, 22:00-24:00 (суммарно 8,5 часа);

– 07:30-09:00, 13:00-18:00, 22:00-24:00 (суммарно 8,5 часа); 6.1 – 00:00-02:00, 08:30-13:30, 17:30-22:30 (суммарно 12 часов);

– 00:00-02:00, 08:30-13:30, 17:30-22:30 (суммарно 12 часов); 6.2 – 11:30-16:30, 20:30-24:00 (суммарно 8,5 часа).

Главные истории дня

Днепропетровская область

Ситуация остается сложной. В Днепре, Днепровском, Павлоградском, Синельниковском и Самаровском районах введены экстренные отключения. В остальной области – графики:

Одесская область

Действуют стабилизационные отключения электроэнергии. Ориентировочное расписание:

1.1 – 11:00-18:00, 21:30-22:30 (всего 8 часов);

– 11:00-18:00, 21:30-22:30 (всего 8 часов); 1.2 – 11:00-18:00, 21:30-24:00 (всего 9,5 часа);

– 11:00-18:00, 21:30-24:00 (всего 9,5 часа); 2.1 – 11:00-15:00, 21:30-24:00 (всего 6,5 часа);

– 11:00-15:00, 21:30-24:00 (всего 6,5 часа); 2.2 – 11:00-18:00, 21:30-24:00 (всего 9,5 часа);

– 11:00-18:00, 21:30-24:00 (всего 9,5 часа); 3.1 – 06:30-11:00, 16:00-18:30 (всего 7 часов);

– 06:30-11:00, 16:00-18:30 (всего 7 часов); 3.2 – 06:30-08:30, 14:30-20:00 (всего 7,5 часа);

– 06:30-08:30, 14:30-20:00 (всего 7,5 часа); 4.1 – 06:30-08:30, 14:30-20:00 (всего 7,5 часа);

– 06:30-08:30, 14:30-20:00 (всего 7,5 часа); 4.2 – 06:30-08:30, 14:30-20:00 (всего 7,5 часа);

– 06:30-08:30, 14:30-20:00 (всего 7,5 часа); 5.1 – 08:00-11:30, 18:00-22:00 (всего 7,5 часа);

– 08:00-11:30, 18:00-22:00 (всего 7,5 часа); 5.2 – 08:00-14:30, 18:00-22:00 (всего 10,5 часа);

– 08:00-14:30, 18:00-22:00 (всего 10,5 часа); 6.1 – 00:00-01:30, 08:00-11:30, 13:00-14:30, 18:00-22:00 (всего 10,5 часа);

– 00:00-01:30, 08:00-11:30, 13:00-14:30, 18:00-22:00 (всего 10,5 часа); 6.2 – 00:00-01:30, 08:00-11:30, 18:00-22:00 (всего 9 часов).

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Также после последних обстрелов в регионе в 15 раз выросло количество локальных аварий в электросетях, предупредили в ДТЭК. К этому приводит одновременное включение мощных электроприборов, поэтому потребителей просят избегать такого поведения.

Полтавская область

Действуетпочасовой график со следующими объемами:

с 00:00 до 08:00 применяются отключения объемом 2 очереди;

с 08:00 до 13:00 – 2,5 очереди;

с 13:00 до 16:00 – 3 очереди;

с 16:00 до 20:00 – 3,5 очереди;

с 20:00 до 23:59 – 2,5 очереди.

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Харьковская область

Действуют почасовые отключения. График был обновлен:

1.1 – 09:30-13:00, 14:00-20:00 (в сумме 9,5 часа);

– 09:30-13:00, 14:00-20:00 (в сумме 9,5 часа); 1.2 – 13:00-20:00 (в сумме 7 часов);

– 13:00-20:00 (в сумме 7 часов); 2.1 – 02:30-06:00, 12:00-16:30 (в сумме 8 часов);

– 02:30-06:00, 12:00-16:30 (в сумме 8 часов); 2.2 – 02:30-06:00, 12:00-16:30, 20:00-24:00 (суммарно 12 часов);

– 02:30-06:00, 12:00-16:30, 20:00-24:00 (суммарно 12 часов); 3.1 – 06:00-09:30, 13:00-16:30 (суммарно 7 часов);

– 06:00-09:30, 13:00-16:30 (суммарно 7 часов); 3.2 – 06:00-09:30, 13:00-16:30 (суммарно 7 часов);

– 06:00-09:30, 13:00-16:30 (суммарно 7 часов); 4.1 – 06:00-09:30 (суммарно 3,5 часа);

– 06:00-09:30 (суммарно 3,5 часа); 4.2 – 06:00-09:30, 16:30-20:00 (суммарно 7 часов);

– 06:00-09:30, 16:30-20:00 (суммарно 7 часов); 5.1 – 00:00-02:30, 08:00-13:00, 16:30-23:30 (суммарно 14,5 часа);

– 00:00-02:30, 08:00-13:00, 16:30-23:30 (суммарно 14,5 часа); 5.2 – 00:00-02:30, 09:30-13:00, 16:30-23:30 (суммарно 13 часов);

– 00:00-02:30, 09:30-13:00, 16:30-23:30 (суммарно 13 часов); 6.1 – 09:30-13:00, 16:30-23:30 (суммарно 10,5 часа);

– 09:30-13:00, 16:30-23:30 (суммарно 10,5 часа); 6.2 – 09:30-13:00, 16:30-23:30 (суммарно 10,5 часа).

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Сумская область

Действуют почасовые отключения. График предусматривает, что света может не быть в общей сложности от 4 до 14 часов в сутки.

Хмельницкая область

Действует почасовой график. Расписание обновлено:

1.1 – 00:00-02:00, 06:00-09:00, 12:00-16:00, 19:00-22:00 (в сумме 12 часов);

– 00:00-02:00, 06:00-09:00, 12:00-16:00, 19:00-22:00 (в сумме 12 часов); 1.2 – 02:00-06:00, 12:00-17:00, 22:00-24:00 (в сумме 11 часов);

– 02:00-06:00, 12:00-17:00, 22:00-24:00 (в сумме 11 часов); 2.1 – 02:00-06:00, 15:00-19:00, 22:00-24:00 (в сумме 10 часов);

– 02:00-06:00, 15:00-19:00, 22:00-24:00 (в сумме 10 часов); 2.2 – 06:00-09:00, 12:00-15:00, 19:00-22:00 (в сумме 9 часов);

– 06:00-09:00, 12:00-15:00, 19:00-22:00 (в сумме 9 часов); 3.1 – 09:00-12:00, 15:00-19:00, 22:00-24:00 (в сумме 9 часов);

– 09:00-12:00, 15:00-19:00, 22:00-24:00 (в сумме 9 часов); 3.2 – 06:00-09:00, 13:00-16:00, 20:00-22:00 (в сумме 8 часов);

– 06:00-09:00, 13:00-16:00, 20:00-22:00 (в сумме 8 часов); 4.1 – 06:00-09:00, 13:00-16:00, 20:00-22:00 (в сумме 8 часов);

– 06:00-09:00, 13:00-16:00, 20:00-22:00 (в сумме 8 часов); 4.2 – 13:00-15:00, 17:00-20:00 (в сумме 5 часов);

– 13:00-15:00, 17:00-20:00 (в сумме 5 часов); 5.1 – 08:00-12:00, 16:00-20:00 (суммарно 8 часов);

– 08:00-12:00, 16:00-20:00 (суммарно 8 часов); 5.2 – 09:00-12:00, 16:00-20:00 (суммарно 7 часов);

– 09:00-12:00, 16:00-20:00 (суммарно 7 часов); 6.1 – 09:00-13:00, 16:00-20:00 (суммарно 8 часов);

– 09:00-13:00, 16:00-20:00 (суммарно 8 часов); 6.2 – 00:00-02:00, 09:00-13:00, 16:00-20:00 (суммарно 10 часов).

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Львовская область

Действует почасовой график. Отключения на этот раз не запланированы только для одной очереди потребителей:

Винницкая область

В регионе с 06:00 до 24:00 введены почасовые отключения света. Общий график облэнерго не публикует. Поэтому найти график по конкретному адресу можно:

в чат-боте в Viber;

в чат-боте в Telegram;

в разделе "Онлайн-график почасовых отключений" (доступен поиск по адресу, коду ЕИС и лицевому счету);

в личном кабинете на сайте облэнерго.

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Ровенская область

Действуют отключения по графикам:

Кировоградская область

Отключения происходят по расписанию. Часы без света такие:

1.1 – 00:00-01:30, 08:00-10:00, 13:00-14:00, 16:00-19:00, 20:00-22:00 (в сумме 9,5 часа);

– 00:00-01:30, 08:00-10:00, 13:00-14:00, 16:00-19:00, 20:00-22:00 (в сумме 9,5 часа); 1.2 – 00:00-01:30, 08:00-10:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00, 19:00-22:00 (в сумме 10,5 часа);

– 00:00-01:30, 08:00-10:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00, 19:00-22:00 (в сумме 10,5 часа); 2.1 – 00:00-00:30, 08:00-10:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00, 20:00-22:00 (в сумме 8,5 часа);

– 00:00-00:30, 08:00-10:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00, 20:00-22:00 (в сумме 8,5 часа); 2.2 – 00:00-00:30, 08:00-10:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00, 20:00-22:00 (в сумме 8,5 часа);

– 00:00-00:30, 08:00-10:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00, 20:00-22:00 (в сумме 8,5 часа); 3.1 – 08:00-10:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00 (в сумме 6 часов);

– 08:00-10:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00 (в сумме 6 часов); 3.2 – 12:00-14:00, 16:00-18:00, 20:00-22:00 (суммарно 6 часов);

– 12:00-14:00, 16:00-18:00, 20:00-22:00 (суммарно 6 часов); 4.1 – 10:00-12:00, 14:00-17:00, 18:00-20:00 (суммарно 7 часов);

– 10:00-12:00, 14:00-17:00, 18:00-20:00 (суммарно 7 часов); 4.2 – 10:00-12:00, 14:00-16:00, 17:00-20:00, 22:00-24:00 (суммарно 9 часов);

– 10:00-12:00, 14:00-16:00, 17:00-20:00, 22:00-24:00 (суммарно 9 часов); 5.1 – 06:30-08:00, 10:00-12:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00, 22:00-24:00 (суммарно 9,5 часа);

– 06:30-08:00, 10:00-12:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00, 22:00-24:00 (суммарно 9,5 часа); 5.2 – 06:30-08:00, 10:00-12:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00, 22:00-24:00 (суммарно 9,5 часа);

– 06:30-08:00, 10:00-12:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00, 22:00-24:00 (суммарно 9,5 часа); 6.1 – 06:30-08:00, 10:00-12:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00, 22:00-24:00 (суммарно 9,5 часа);

– 06:30-08:00, 10:00-12:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00, 22:00-24:00 (суммарно 9,5 часа); 6.2 – 06:30-08:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00, 22:00-24:00 (суммарно 7,5 часа).

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Закарпатье

Введены графики отключений света, действует почасовой режим. График такой:

Тернопольская область

Действуют почасовые отключения. Посмотреть свой график и узнать, к какой подочереди относится адрес, можно только на официальном сайте облэнерго, указав конкретные персональные данные.

Прикарпатье

Действуют почасовые графики. Расписание такое:

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Черкасская область

Введены почасовые отключения. Обновленный график такой:

1.1 – 00:00-02:00, 06:00-09:00, 13:00-16:00, 19:00-21:00 (всего 10 часов);

– 00:00-02:00, 06:00-09:00, 13:00-16:00, 19:00-21:00 (всего 10 часов); 1.2 – 08:00-11:00, 13:00-16:00, 19:00-21:00 (всего 8 часов);

– 08:00-11:00, 13:00-16:00, 19:00-21:00 (всего 8 часов); 2.1 – 00:00-02:00, 06:00-09:00, 13:00-16:00, 18:00-20:00 (всего 10 часов);

– 00:00-02:00, 06:00-09:00, 13:00-16:00, 18:00-20:00 (всего 10 часов); 2.2 – 08:00-10:00, 14:00-17:00, 19:00-21:00 (всего 7 часов);

– 08:00-10:00, 14:00-17:00, 19:00-21:00 (всего 7 часов); 3.1 – 02:00-04:00, 08:00-10:00, 15:00-17:00, 20:00-22:00 (суммарно 8 часов);

– 02:00-04:00, 08:00-10:00, 15:00-17:00, 20:00-22:00 (суммарно 8 часов); 3.2 – 04:00-06:00, 09:00-12:00, 16:00-19:00, 21:00-23:00 (суммарно 10 часов);

– 04:00-06:00, 09:00-12:00, 16:00-19:00, 21:00-23:00 (суммарно 10 часов); 4.1 – 02:00-04:00, 09:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-23:00 (суммарно 10 часов);

– 02:00-04:00, 09:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-23:00 (суммарно 10 часов); 4.2 – 04:00-06:00, 10:00-13:00, 16:00-19:00, 21:00-23:00 (суммарно 10 часов);

– 04:00-06:00, 10:00-13:00, 16:00-19:00, 21:00-23:00 (суммарно 10 часов); 5.1 – 10:00-13:00, 16:00-19:00, 23:00-24:00 (суммарно 7 часов);

– 10:00-13:00, 16:00-19:00, 23:00-24:00 (суммарно 7 часов); 5.2 – 06:00-08:00, 12:00-15:00, 17:00-20:00 (суммарно 8 часов);

– 06:00-08:00, 12:00-15:00, 17:00-20:00 (суммарно 8 часов); 6.1 – 11:00-14:00, 16:00-20:00, 23:00-24:00 (суммарно 8 часов);

– 11:00-14:00, 16:00-20:00, 23:00-24:00 (суммарно 8 часов); 6.2 – 06:00-08:00, 12:00-15:00, 17:00-20:00, 23:00-24:00 (суммарно 9 часов).

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Черниговская область

Действуют отключения по графикам. В расписание внесли изменения:

с 00:00 до 03:00 дополнительно отключали очереди 1.1, 6.1 и 6.2;

с 03:00 до 06:00 – дополнительно 2.2, 3.1 и 3.2.

Житомирская область

Действуют почасовые графики. Также из-за последствий российских атак на Житомирщине введены сетевые ограничения.

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Николаевская область

В регионе с 05:30 применяются почасовые графики. Предварительное расписание такое:

.1 – 05:30-08:30, 12:00-19:00 (суммарно 10 часов);

– 05:30-08:30, 12:00-19:00 (суммарно 10 часов); 1.2 – 15:30-19:00, 22:30-00:00 (суммарно 5 часов);

– 15:30-19:00, 22:30-00:00 (суммарно 5 часов); 2.1 – 05:30-08:30, 12:00-15:30, 19:00-22:30 (суммарно 10 часов);

– 05:30-08:30, 12:00-15:30, 19:00-22:30 (суммарно 10 часов); 2.2 – 08:30-12:00, 15:30-20:30 (суммарно 8,5 часа);

– 08:30-12:00, 15:30-20:30 (суммарно 8,5 часа); 3.1 – 12:00-15:30, 19:00-22:30 (суммарно 7 часов);

– 12:00-15:30, 19:00-22:30 (суммарно 7 часов); 3.2 – 08:30-15:30, 19:00-20:30 (суммарно 8,5 часа);

– 08:30-15:30, 19:00-20:30 (суммарно 8,5 часа); 4.1 – 12:30-15:30, 19:00-22:30 (суммарно 6,5 часа);

– 12:30-15:30, 19:00-22:30 (суммарно 6,5 часа); 4.2 – 08:30-12:00, 19:00-22:30 (суммарно 7 часов);

– 08:30-12:00, 19:00-22:30 (суммарно 7 часов); 5.1 – 05:30-08:30, 12:00-19:00 (суммарно 10 часов);

– 05:30-08:30, 12:00-19:00 (суммарно 10 часов); 5.2 – 07:30-12:00, 15:30-19:00, 22:30-00:00 (всего 9,5 часа);

– 07:30-12:00, 15:30-19:00, 22:30-00:00 (всего 9,5 часа); 6.1 – 08:30-12:00, 15:30-19:00, 22:30-00:00 (всего 8,5 часа);

– 08:30-12:00, 15:30-19:00, 22:30-00:00 (всего 8,5 часа); 6.2 – 05:30-08:30, 15:30-20:30 (всего 8 часов).

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График отключений и очередь в 2026 году: где узнать

На сайтах операторов системы распределения (облэнерго) публикуют не только графики отключений света, но и распределение потребителей по группам (очередям). Ссылки на официальные сайты – в таблице:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в личном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необходимо загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, у украинцев нет света по полдня, а платежки за него не становятся меньше. Энергетики объяснили, почему так происходит.