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Ситуация может измениться в любой момент: какой график отключений электроэнергии действует в Украине

Ксения КапустинскаяКсения Капустинская
Time to read4 мин
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Иллюстрация - отключение электроэнергии в Украине
Отключения света. Иллюстрационное изображение. Источник: создано с помощью ИИ

12 октября в некоторых регионах Украины вновь введены почасовые отключения электроэнергии. Плановые отключения света по графикам применяются в Киеве, Киевской области, а также в Сумской, Полтавской, Черкасской, Житомирской, Харьковской и Черниговской областях. Впрочем, энергетики предупреждают, что ситуация может измениться в любой момент, потому существует риск аварийных отключений, которые применялись и в предыдущие дни.

Об общем режиме ограничений сообщили в "Укрэнерго", а подробности публикуют облэнерго в своих регионах. OBOZ.UA следит за происходящим.

Главное, что нужно знать

  • Планируется, что 12 октября будут действовать почасовые отключения для населения в объеме от 0,5 до 1,5 очередей.
  • В случае ухудшения ситуации в энергосистеме не исключено применение аварийных отключений.
  • Также продолжаютсяотключения по графикам для промышленного бизнеса.
  • Тех, у кого есть электроэнергия, просят потреблять ее экономно.
  • В Минэнерго объясняют возвращение графиков отключений прежде всего российскими ударами по энергетической инфраструктуре. Повреждения сетей уменьшают объемы электроэнергии, которые можно передать потребителям.
  • По данным наблюдателей, утром 12 октября РФ пыталась ударит по энергетике на западе Украины, в частности в Луцке.

Отключение света 12 октября: какие графики действуют

Киев

Общего расписания отключений для Киева не существует с прошлой зимы, когда были введены индивидуальные графики для домов. Узнать свой график можно по конкретному адресу:

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Кроме того, утром 12 октября, как сообщила КГГА, в Киеве полностью восстановили водоснабжение. Система теперь работает в штатном режиме, а давление в водопроводных сетях должно соответствовать нормативным показателям.

Киевская область

Отключения начались с шести утра, но у некоторых групп свет будет весь день. Общее расписание следующее:

График отключений электроэнергии в Киевской области 12 октября

График отключений света в Киевской области 12 октября. Источник: ДТЭК

График отключений электроэнергии в Киевской области 12 октября

График отключения электричества в Киевской области 12 октября. Источник: ДТЭК

Черкасская область

С 00:00 до 24:00 действуют графики почасовых отключений (ГПО). Планируемые часы отсутствия электроснабжения (график обновлен):

  • 1.1 – 16:00–18:00 (всего 2 часа);
  • 1.2 – 08:00–10:00, 16:00–18:00 (всего 4 часа);
  • 2.1 – 08:00–10:00, 20:00–22:00 (всего 4 часа);
  • 2.2 – 10:00–12:00, 16:00–18:00 (всего 4 часа);
  • 3.1 – 14:00–16:00, 20:00–22:00 (всего 4 часа);
  • 3.2 – 10:00–12:00, 18:00–20:00 (всего 4 часа);
  • 4.1 – 10:00–12:00 (всего 2 часа);
  • 4.2 – 14:00–16:00, 22:00–24:00 (итого 4 часа);
  • 5.1 – 12:00–14:00, 18:00–20:00 (итого 4 часа);
  • 5.2 – 12:00–14:00, 18:00–20:00 (итого 4 часа);
  • 6.1 – 12:00–14:00, 20:00–22:00 (всего 4 часа);
  • 6.2 – 14:00–16:00, 22:00–24:00 (всего 4 часа).

Сумская область

Действуют отключения света по обновленному почасовому расписанию. Максимальная продолжительность одного отключения составляет 4 часа.

График отключения электричества в Сумской области 12 октября

График отключения электричества в Сумской области 12 октября. Источник: Сумыоблэнерго

Полтавская область

По данным облэнерго, согласно почасовому графику, объем отключений в Полтавской области 12 октября составляет:

  • с 8:00 до 15:00 – 0,5 очереди;
  • с 15:00 до 22:00 – 1,5 очереди;
  • с 22:00 до 23:59 – 0,5 очереди.
График отключения электричества в Полтавской области 12 октября

График отключения света в Полтавской области 12 октября. Источник: Полтаваоблэнерго

Житомирская область

В регионе также проводятся почасовые отключения. Графики действуют с 6 утра, а распределение по группам было обновлено:

График отключений электроэнергии в Житомирской области 12 октября

График отключений электроэнергии в Житомирской области 12 октября. Источник: Житомиробленерго

Харьковская область

Облэнерго опубликовало список очередей по адресам. Также известны ориентировочные часы отсутствия электроснабжения на 12 октября:

  • 1.1 – отключения нет;
  • 1.2 – отключения нет;
  • 2.1 – 22:00–24:00 (всего 2 часа);
  • 2.2 – 11:00–15:00 (всего 4 часа);
  • 3.1 – 15:00–18:30 (всего 3,5 часа);
  • 3.2 – 15:00–18:30 (итого 3,5 часа);
  • 4.1 – не выключается;
  • 4.2 – 15:00–18:30 (всего 3,5 часа);
  • 5.1 – 08:00–11:00, 18:30–22:00 (всего 6,5 часа);
  • 5.2 – 18:30–22:00 (всего 3,5 часа);
  • 6.1 – не отключается;
  • 6.2 – 18:30–22:00 (всего 3,5 часа).

Черниговская область

В области действует график почасовых отключений. В расписание были внесены следующие изменения:

  • около 10:00 дополнительно отключается очередь 1/2 – до 11:30;
  • с 11:30 до 15:00 дополнительно отключается очередь 2/2.
График отключения электричества в Черниговской области 12 октября

График отключений электроэнергии в Черниговской области 12 октября. Источник: Черниговоблэнерго

Какие бывают отключения света

  • Аварийные отключения применяются в случае системных аварий или повреждения сетей, в частности из-за обстрелов. Для этого могут использоваться графики аварийных отключений (ГАО) и графики ограничения мощности (ГОМ).
  • Стабилизационные, или почасовые, отключения вводятся во время пиковых нагрузок, когда необходимо сбалансировать работу энергосистемы. Потребителей распределяют по очередям в соответствии с графиками почасовых отключений (ГПО).
  • Плановые отключения проводятся отдельно – для ремонта сетей и оборудования. Оператор системы распределения должен заранее предупреждать о них потребителей.

Следует понимать, что время, указанное в графике, является ориентировочным. После отключения электроэнергия поступает потребителям постепенно. Если в этот момент нагрузка на сеть превышает допустимый уровень, период отключения может быть продлен.

Кроме того, к почасовым ограничениям могут добавиться аварийные отключения. Тогда света может не быть еще дольше.

Где узнать график отключения света по адресу

Ситуация в энергосистеме может быстро измениться, поэтому жителям страны рекомендуют следить за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях своих операторов системы распределения (облэнерго). Ссылки на официальные сайты смотрите в таблице:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго
Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns
Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns
Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Запорожье www.zoe.com.ua/
Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns
Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в личном кабинете)
Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv
Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table
Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необходимо загрузить файлы)
Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента)
Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71
Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo
Херсон и Херсонская область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете)

Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new
Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off
Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, Россия планирует отключить от энергосистемы три украинские АЭС – Ровенскую, Хмельницкую и Южноукраинскую, а также пытается создать условия для сокращения электроснабжения Киева, Харькова и Одессы до 90%. Под угрозой также находятся отопление, водоснабжение и канализация в крупных городах.

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