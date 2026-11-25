Свет может пропасть в любой момент: какой режим отключений действует в Украине 25 ноября
В среду, 25 ноября, в большинстве регионов Украины снова действуют графики отключения света. Их объем составляет 0,5-3 очереди, что немного меньше, чем накануне. В то же время многие семьи остаются без света не по графикам – выросло число локальных аварийных отключений из-за перегрузки сетей. Такие отключения невозможно предсказать, они могут произойти в любой момент, но наибольший риск возникает сразу после возвращения света по графикам.
Об общем состоянии энергетики сообщили в "Укрэнерго" и Министерстве энергетики, а подробности и конкретные графики публикуют облэнерго в каждой области. OBOZ.UA следит за происходящим.
Главное, что нужно знать
- Самой сложной к утру остается ситуация в Запорожской и Днепропетровской областях. В результате вражеских атак повреждено значительное количество энергообъектов, важных для электроснабжения регионов.
- В результате атак зафиксированы новые отключения электроэнергии в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской и Харьковской областях.
- Временно оккупированная Запорожская АЭС потеряла внешнее электроснабжение и перешла на питание от дизель-генераторов. Это уже 17-я с начала года потеря внешнего электроснабжения станции.
- С вечера планировалось, что свет будут отключать по графикам в объеме от 0,5 до 3 очереди. То есть в пиковые часы могут одновременно отключать до половины потребителей.
- В большинстве регионов графики действуют круглосуточно. Впрочем, в ряде областей отключения начались позже.
- Кроме населения, отключения касаются промышленности и бизнеса.
- Актуальные графики отключений советуют проверять на официальных страницах операторов системы распределения (облэнерго).
- После восстановления электроснабжения возможны перепады напряжения или повторные аварийные отключения. Чтобы этого избежать, нужно включать мощные электроприборы постепенно, а не все сразу.
Отключения света 25 ноября: все графики
Киев
Действуют почасовые графики. Общего расписания по всем группам в Киеве нет уже почти год. Поэтому проверить графики можно исключительно по конкретному адресу:
- чат-бот "ДТЕК Київські електромережі" – позволяет проверить информацию об электроснабжении;
- официальный сайт ДТЕК – нужно указать адрес, чтобы получить актуальные данные;
- приложение "Киев Цифровой" – также можно проверить информацию об отключениях по своему адресу;
- горячая линия "Струм" по номеру 1549 – можно узнать о применении графиков, наличии света по адресу и действиях в случае отключения.
Кроме того, киевлян призвали максимально экономить воду. "Киевводоканал" предупредил, что после российских ударов по критической инфраструктуре оборудование водоснабжения и водоотведения работает с повышенной нагрузкой.
Киевская область
Действуют отключения света пографикам, однако сводного расписания ДТЭК не публикует. Неофициальные ресурсы приводят такое распределение по группам:
Одесская область
После последних обстрелов в регионе в 15 раз выросло количество локальных аварий в электросетях, предупредили в ДТЭК. К этому приводит одновременное включение мощных электроприборов.
"Поэтому энергетики просят о помощи: во время отключений отсоединяйте мощные приборы от сети, а после возвращения света включайте их по очереди. Особенно важно постепенно увеличивать мощность электроотопления", – заявили в компании.
В целом действуют стабилизационные отключения электроэнергии. Ориентировочный график:
- 1.1 – 14:00-18:00 (суммарно 4 часа);
- 1.2 – 14:00-18:00 (суммарно 4 часа);
- 2.1 – 14:00-20:30 (всего 6,5 часа);
- 2.2 – 14:00-20:30 (всего 6,5 часа);
- 3.1 – 07:30-11:00, 12:00-14:30, 17:30-21:30 (всего 10 часов);
- 3.2 – 07:30-11:00, 12:00-14:30, 17:30-21:30 (всего 10 часов);
- 4.1 – 08:00-11:00, 17:30-21:30 (всего 7 часов);
- 4.2 – 08:00-11:00, 17:30-21:30 (всего 7 часов);
- 5.1 – 10:30-18:00, 21:00-22:30 (всего 9 часов);
- 5.2 – 10:30-18:00, 21:00-24:00 (всего 10,5 часа);
- 6.1 – 10:30-14:30, 21:00-24:00 (всего 7 часов);
- 6.2 – 10:30-14:30, 21:00-24:00 (всего 7 часов).
Днепропетровская область
Ситуация остается сложной, констатировали в ДТЭК. "Вчера и этой ночью россияне снова били по энергообъектам Днепропетровщины. Из-за этих ударов без света остались дома и часть критической инфраструктуры... Ситуация в области крайне тяжелая. Энергетики всего региона работают, чтобы ее стабилизировать. Продолжительные воздушные тревоги усложняют ремонты", – отметили энергетики.
В Днепре, а также Днепровском, Павлоградском, Синельниковском и Самаровском районах введены экстренные отключения. Графики здесь не действуют. В остальной области – графики стабилизационных отключений:
Харьковская область
Действуют почасовые отключения. График такой:
- 1.1 – 06:00-09:00, 16:00-19:30 (всего 6,5 часа);
- 1.2 – 06:00-09:00, 16:00-19:30 (всего 6,5 часа);
- 2.1 – 05:30-09:00, 12:30-19:30 (всего 10,5 часа);
- 2.2 – 05:30-09:00, 12:30-19:30 (всего 10,5 часа);
- 3.1 – 00:00-02:00, 09:00-12:30, 16:00-23:00 (всего 12,5 часа);
- 3.2 – 00:00-02:00, 09:00-12:30, 16:00-23:00 (всего 12,5 часа);
- 4.1 – 09:00-12:30, 20:00-23:00 (всего 6,5 часа);
- 4.2 – 09:00-12:30, 20:00-23:00 (всего 6,5 часа);
- 5.1 – 02:00-05:30, 12:30-16:00, 23:00-24:00 (в сумме 8 часов);
- 5.2 – 02:00-05:30, 12:30-16:00, 23:00-24:00 (в сумме 8 часов);
- 6.1 – 12:00-16:00, 23:00-24:00 (в сумме 5 часов);
- 6.2 – 12:00-16:00, 23:00-24:00 (в сумме 5 часов).
Полтавская область
Действует почасовой график со следующими объемами:
- с 00:00 по 06:00 применяется отключение в объеме 1 очереди;
- с 06:00 по 12:00 – 2 очереди;
- с 12:00 по 20:00 – 3 очереди;
- с 20:00 по 23:59 – 2,5 очереди.
Хмельницкая область
Действует почасовой график. Расписание такое:
- 1.1 – 06:00-09:00, 16:00-20:00 (всего 7 часов);
- 1.2 – 06:00-09:00, 16:00-20:00 (всего 7 часов);
- 2.1 – 03:00-06:00, 09:00-12:00, 16:00-19:00 (всего 9 часов);
- 2.2 – 00:00-03:00, 09:00-12:00, 16:00-19:00, 22:00-24:00 (всего 11 часов);
- 3.1 – 03:00-06:00, 12:00-16:00, 19:00-22:00 (всего 10 часов);
- 3.2 – 08:00-12:00, 16:00-19:00 (в сумме 7 часов);
- 4.1 – 12:00-16:00, 19:00-22:00 (в сумме 7 часов);
- 4.2 – 00:00-03:00, 08:00-12:00, 16:00-19:00 (в сумме 10 часов);
- 5.1 – 03:00-06:00, 12:00-16:00, 19:00-22:00 (в сумме 10 часов);
- 5.2 – 00:00-03:00, 12:00-16:00, 22:00-24:00 (в сумме 9 часов);
- 6.1 – 12:00-16:00, 19:00-22:00 (в сумме 7 часов);
- 6.2 – 06:00-08:00, 12:00-16:00, 22:00-24:00 (в сумме 8 часов).
Сумская область
Действуют почасовые отключения. Обновленный график предусматривает, что света может не быть в общей сложности до 8,5 часа в сутки.
Винницкая область
В регионе с 07:00 до 24:00 введены почасовые отключения света. Общий график облэнерго не публикует. Поэтому узнать график по конкретному адресу можно:
- в чат-боте в Viber;
- в чат-боте в Telegram;
- в разделе "Онлайн-график почасовых отключений" (доступен поиск по адресу, коду ЕИС и лицевому счету);
- в личном кабинете на сайте облэнерго.
Львовская область
Действует почасовой график. Отключения запланированы не для всех потребителей:
Ровненская область
Действуют отключения по графикам:
- 1.1 – не планируется;
- 1.2 – не планируется;
- 2.1 – 14:00-17:00 (суммарно 3 часа);
- 2.2 – 14:00-17:00 (суммарно 3 часа);
- 3.1 – 17:00-20:00 (суммарно 3 часа);
- 3.2 – 17:00-20:00 (суммарно 3 часа);
- 4.1 – 11:00-14:00 (суммарно 3 часа);
- 4.2 – 11:00-14:00 (суммарно 3 часа);
- 5.1 – 08:00-11:00 (суммарно 3 часа);
- 5.2 – 08:00-11:00 (суммарно 3 часа);
- 6.1 – 20:00-22:00 (суммарно 2 часа);
- 6.2 – 22:00-00:00 (суммарно 2 часа).
Закарпатье
Введены графики отключений света, действует почасовой режим. График такой:
Кировоградская область
Отключения происходят по расписанию. Часы без света такие:
- 1.1 – 12:00-14:00, 16:00-18:00 (суммарно 4 часа);
- 1.2 – 12:00-14:00, 16:00-18:00 (суммарно 4 часа);
- 2.1 – 00:00-02:00, 08:00-10:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00, 20:00-22:00 (суммарно 10 часов);
- 2.2 – 00:00-02:00, 08:00-10:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00, 20:00-22:00 (суммарно 10 часов);
- 3.1 – 08:00-10:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00, 20:00-22:00 (суммарно 8 часов);
- 3.2 – 08:00-10:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00, 20:00-22:00 (суммарно 8 часов);
- 4.1 – 07:30-08:00, 10:00-12:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00 (суммарно 6,5 часа);
- 4.2 – 07:30-08:00, 10:00-12:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00 (суммарно 6,5 часа);
- 5.1 – 10:00-12:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00, 22:00-24:00 (суммарно 8 часов);
- 5.2 – 02:00-03:30, 10:00-12:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00, 22:00-24:00 (суммарно 9,5 часа);
- 6.1 – 14:00-16:00, 18:00-20:00, 22:00-24:00 (суммарно 6 часов);
- 6.2 – 14:00-16:00, 18:00-20:00, 22:00-24:00 (суммарно 6 часов).
Прикарпатье
Действуют почасовые графики. Расписание такое:
Запорожская область
В городе Запорожье и Запорожской области обесточено большое количество потребителей. "Введен в действие план реагирования на системные аварии в электросетях, работаем над восстановлением электроснабжения", – сообщил руководитель "Запорожьеоблэнерго" Андрей Стасевский.
Также действуют почасовые отключения. График такой:
- 1.1 – 05:30-10:30, 14:30-19:30 (всего 10 часов);
- 1.2 – 10:00-15:00, 19:00-24:00 (всего 10 часов);
- 2.1 – 04:00-09:00, 13:00-18:00, 23:30-24:00 (всего 10,5 часа);
- 2.2 – 00:00-04:30, 11:30-16:30, 22:00-24:00 (всего 11,5 часа);
- 3.1 – 04:00-09:00, 13:00-18:00, 23:30-24:00 (суммарно 10,5 часа);
- 3.2 – 00:00-00:30, 16:00-20:30 (суммарно 5 часов);
- 4.1 – 08:30-13:30, 17:30-22:30 (суммарно 10 часов);
- 4.2 – 00:00-00:30, 16:00-20:30 (суммарно 5 часов);
- 5.1 – 00:00-04:30, 11:30-16:30, 22:00-24:00 (суммарно 11,5 часа);
- 5.2 – 10:00-15:00, 19:00-24:00 (суммарно 10 часов);
- 6.1 – 00:00-00:30, 05:30-10:30, 14:30-19:30 (суммарно 10,5 часа);
- 6.2 – 08:30-13:30, 17:30-22:30 (суммарно 10 часов).
Черниговская область
Действуют отключения по графикам. В расписание внесли изменения:
- до 03:00 продлили отключения для очереди 3.1;
- с 00:00 до 03:00 дополнительно отключали очереди 5.1 и 5.2;
- с 03:00 до 06:00 дополнительно отключали очереди 1.1, 1.2 и 4.2.
Черкасская область
Введены почасовые отключения. Обновленный график такой:
- 1.1 – 08:00-10:00, 12:00-15:00, 18:00-20:00;
- 1.2 – 08:00-10:00, 13:00-16:00, 19:00-22:00;
- 2.1 – 06:00-08:00, 12:00-14:00, 18:00-20:00;
- 2.2 – 08:00-10:00, 14:00-17:00, 20:00-22:00;
- 3.1 – 10:00-12:00, 14:00-17:00, 20:00-22:00;
- 3.2 – 10:00-12:00, 15:00-18:00, 22:00-24:00;
- 4.1 – 03:00-05:00, 08:00-10:00, 14:00-17:00, 20:00-22:00;
- 4.2 – 10:00-13:00, 15:00-18:00, 22:00-24:00;
- 5.1 – 10:00-12:00, 17:00-20:00;
- 5.2 – 06:00-08:00, 12:00-14:00, 17:00-20:00;
- 6.1 – 12:00-14:00, 16:00-19:00, 22:00-24:00;
- 6.2 – 06:00-08:00, 12:00-15:00, 17:00-20:00.
Житомирская область
Действуют почасовые графики. Объем отключений электроэнергии такой:
- с 06:00 до 08:00 – 1,5 очереди;
- с 08:00 до 12:00 – 2 очереди;
- с 12:00 до 20:00 – 3 очереди;
- с 20:00 до 22:00 – 2 очереди;
- с 22:00 до 24:00 – 1,5 очереди.
Тернопольская область
Действуют почасовые отключения. Посмотреть свой график и узнать, к какой подочереди относится адрес, можно только на официальном сайте облэнерго по конкретным персональным данным.
Николаевская область
В регионе применяются обновленные почасовые графики. Ориентировочное расписание такое:
Где смотреть график отключений и очередь в 2026 году
На сайтах операторов системы распределения (облэнерго) публикуют не только графики отключений света, но и распределение потребителей по группам (очередям). Ссылки на официальные сайты – в таблице:
Как сообщал OBOZ.UA, в Украине реализуют дополнительные меры для стабилизации водоснабжения и работы канализации в крупных городах. Это связано с изменением тактики государства-агрессора России во время обстрелов энергетической инфраструктуры.