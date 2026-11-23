В понедельник, 23 ноября, в части регионов Украины круглосуточно действуют графики отключения света. Их объем увеличился с0,5-3 до 1 до 3,5 очередей. В Харьковской области при этом введены аварийные отключения.

Видео дня

Об общем состоянии энергетики сообщили в "Укрэнерго", а детали и конкретные графики публикуют облэнерго. OBOZ.UA следит за тем, что происходит.

Главное, что нужно знать

С вечера планировалось, что свет будут отключать только по графикам в объеме от 1 до 3,5 очереди (то есть одновременно более чем у половины потребителей).

(то есть одновременно более чем у половины потребителей). Кроме населения, отключения касаются промышленности и бизнеса.

После очередного российского удара по энергетике Днепропетровщины ситуация в Днепре и области остается крайне сложной .

. Актуальные графики отключений советуют проверять на официальных страницах операторов системы распределения (облэнерго).

Почему в Украине приходится отключать свет: 5 причин

Повреждение энергетических объектов. Российские ракетные и дроновые атаки разрушают электростанции, подстанции, трансформаторы и линии электропередачи. Из-за этого энергосистема теряет часть мощностей и возможностей передавать электроэнергию потребителям.

Российские ракетные и дроновые атаки разрушают электростанции, подстанции, трансформаторы и линии электропередачи. Из-за этого энергосистема теряет часть мощностей и возможностей передавать электроэнергию потребителям. Нехватка электроэнергии. Часть электростанций после обстрелов не работает или вырабатывает меньше электроэнергии из-за технических ограничений. В результате генерации может не хватать для покрытия потребностей населения и бизнеса.

Часть электростанций после обстрелов не работает или вырабатывает меньше электроэнергии из-за технических ограничений. В результате генерации может не хватать для покрытия потребностей населения и бизнеса. Проблемы с передачей электроэнергии между регионами. Даже если в определенной области электроэнергии вырабатывают достаточно, поврежденные сети и подстанции могут не позволять передать ее туда, где есть дефицит.

Даже если в определенной области электроэнергии вырабатывают достаточно, поврежденные сети и подстанции могут не позволять передать ее туда, где есть дефицит. Резкий рост потребления. В холодную погоду украинцы массово включают обогреватели, бойлеры, электроплиты и другие мощные приборы. Из-за этого нагрузка на энергосистему растет, особенно утром и вечером.

В холодную погоду украинцы массово включают обогреватели, бойлеры, электроплиты и другие мощные приборы. Из-за этого нагрузка на энергосистему растет, особенно утром и вечером. Ограниченные возможности накопления электроэнергии. Производство и потребление электричества нужно постоянно балансировать. Аккумуляторные системы и гидроаккумулирующие электростанции могут накапливать энергию, но их мощностей пока недостаточно, чтобы обеспечить потребности всей страны во время длительного дефицита генерации.

Отключения света 23 ноября: графики по областям

Киев

В столице действуют почасовые графики. Общего расписания для всех групп в Киеве нет уже почти год. Поэтому проверить графики можно только по конкретному адресу:

чат-бот "ДТЭК Киевские электросети" – позволяет проверить информацию об электроснабжении;

официальный сайт ДТЭК – нужно указать адрес, чтобы получить актуальные данные;

приложение "Киев Цифровой" – также можно проверить информацию об отключениях по своему адресу;

горячая линия "Струм" по номеру 1549 – можно узнать о применении графиков, наличии света по адресу и действиях в случае отключения.

Киевская область

Действуют почасовые графики, однако сводное расписание ДТЭК не публикует. Неофициальные ресурсы приводят такое распределение по группам:

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Львовская область

Действует почасовое расписание:

Закарпатье

Введены графики отключений света, действует почасовой режим. График такой:

Главные истории дня

Прикарпатье

Действуют графики:

Днепропетровская область

В Днепре, Днепровском, Самаровском, Каменском и Павлоградском районах введены экстренные отключения. Графики здесь не действуют. В остальной области – графики стабилизационных отключений:

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Харьковская область

Действуют аварийные отключения. Одновременно с ними применяются и почасовые графики:

1.1 – 01:00-04:30, 11:30-15:00, 18:30-20:00, 22:00-24:00 (в сумме 10,5 часа);

– 01:00-04:30, 11:30-15:00, 18:30-20:00, 22:00-24:00 (в сумме 10,5 часа); 1.2 – 01:00-04:30, 11:30-15:00, 18:30-20:00, 22:00-24:00 (в сумме 10,5 часа);

– 01:00-04:30, 11:30-15:00, 18:30-20:00, 22:00-24:00 (в сумме 10,5 часа); 2.1 – 11:30-15:00, 18:30-24:00 (в сумме 9 часов);

– 11:30-15:00, 18:30-24:00 (в сумме 9 часов); 2.2 – 08:00-15:00, 18:30-20:00, 22:00-24:00 (в сумме 10,5 часа);

– 08:00-15:00, 18:30-20:00, 22:00-24:00 (в сумме 10,5 часа); 3.1 – 04:30-08:00, 15:00-20:00 (в сумме 8,5 часа);

– 04:30-08:00, 15:00-20:00 (в сумме 8,5 часа); 3.2 – 04:30-08:00, 15:00-20:00, 22:00-24:00 (в сумме 10,5 часа);

– 04:30-08:00, 15:00-20:00, 22:00-24:00 (в сумме 10,5 часа); 4.1 – 06:00-08:00, 11:30-13:00, 15:00-18:30 (в сумме 7 часов);

– 06:00-08:00, 11:30-13:00, 15:00-18:30 (в сумме 7 часов); 4.2 – 06:00-08:00, 15:00-18:30 (в сумме 5,5 часа);

– 06:00-08:00, 15:00-18:30 (в сумме 5,5 часа); 5.1 – 08:00-11:30, 15:00-18:30, 20:00-22:00 (всего 9 часов);

– 08:00-11:30, 15:00-18:30, 20:00-22:00 (всего 9 часов); 5.2 – 08:00-11:30, 13:00-18:30, 20:00-22:00 (всего 11 часов);

– 08:00-11:30, 13:00-18:30, 20:00-22:00 (всего 11 часов); 6.1 – 00:00-01:00, 08:00-11:30, 13:00-18:30, 20:00-22:00 (всего 12 часов);

– 00:00-01:00, 08:00-11:30, 13:00-18:30, 20:00-22:00 (всего 12 часов); 6.2 – 00:00-01:00, 06:00-11:30, 13:00-15:00, 18:30-22:00 (всего 12 часов).

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Полтавская область

Действует почасовой график с такими объемами отключений:

с 00:00 до 06:00 применяется отключение в объеме 1 очереди;

с 06:00 до 13:00 – 2,5 очереди;

с 13:00 до 20:00 – 3,5 очереди.

с 20:00 до 23:59 – 2,5 очереди.

Хмельницкая область

Действует почасовой график:

1.1 – 10:00-15:00, 18:00-22:00 (в сумме 9 часов);

– 10:00-15:00, 18:00-22:00 (в сумме 9 часов); 1.2 – 10:00-14:00, 17:00-20:00 (в сумме 7 часов);

– 10:00-14:00, 17:00-20:00 (в сумме 7 часов); 2.1 – 10:00-14:00, 17:00-20:00, 22:00-24:00 (в сумме 9 часов);

– 10:00-14:00, 17:00-20:00, 22:00-24:00 (в сумме 9 часов); 2.2 – 08:00-12:00, 16:00-19:00, 22:00-24:00 (в сумме 9 часов);

– 08:00-12:00, 16:00-19:00, 22:00-24:00 (в сумме 9 часов); 3.1 – 15:00-20:00 (в сумме 5 часов);

– 15:00-20:00 (в сумме 5 часов); 3.2 – 15:00-20:00 (в сумме 5 часов);

– 15:00-20:00 (в сумме 5 часов); 4.1 – 10:00-15:00, 19:00-22:00 (в сумме 8 часов);

– 10:00-15:00, 19:00-22:00 (в сумме 8 часов); 4.2 – 12:00-16:00, 19:00-22:00 (в сумме 7 часов);

– 12:00-16:00, 19:00-22:00 (в сумме 7 часов); 5.1 – 06:00-10:00, 14:00-18:00, 22:00-24:00 (в сумме 10 часов);

– 06:00-10:00, 14:00-18:00, 22:00-24:00 (в сумме 10 часов); 5.2 – 06:00-10:00, 13:00-17:00 (суммарно 8 часов);

– 06:00-10:00, 13:00-17:00 (суммарно 8 часов); 6.1 – 06:00-10:00, 13:00-17:00, 20:00-22:00 (суммарно 10 часов);

– 06:00-10:00, 13:00-17:00, 20:00-22:00 (суммарно 10 часов); 6.2 – 06:00-10:00, 14:00-19:00 (суммарно 9 часов).

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Сумская область

Действуютпочасовые отключения. Обновленный график предусматривает, что света может не быть суммарно до 12 часов в сутки.

Винницкая область

В регионе с 06:00 до 24:00 введены почасовые отключения света. Общий график облэнерго не публикует. Поэтому найти график для конкретного адреса можно:

в чат-боте в Viber;

в чат-боте в Telegram;

в разделе "Онлайн-график почасовых отключений" (доступен поиск по адресу, коду ЕИС и лицевому счету);

в личном кабинете на сайте облэнерго.

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Одесская область

Действуют стабилизационные отключения электроэнергии. Ориентировочное расписание:

1.1 – 14:00-17:00, 20:00-22:30 (суммарно 5,5 часа);

– 14:00-17:00, 20:00-22:30 (суммарно 5,5 часа); 1.2 – 14:00-17:00, 20:00-24:00 (суммарно 7 часов);

– 14:00-17:00, 20:00-24:00 (суммарно 7 часов); 2.1 – 20:00-24:00 (всего 4 часа);

– 20:00-24:00 (всего 4 часа); 2.2 – 14:00-17:00, 20:00-24:00 (всего 7 часов);

– 14:00-17:00, 20:00-24:00 (всего 7 часов); 3.1 – 14:00-17:00 (всего 3 часа);

– 14:00-17:00 (всего 3 часа); 3.2 – 14:00-20:30 (всего 6,5 часа);

– 14:00-20:30 (всего 6,5 часа); 4.1 – 14:00-20:30 (всего 6,5 часа);

– 14:00-20:30 (всего 6,5 часа); 4.2 – 14:00-20:30 (всего 6,5 часа);

– 14:00-20:30 (всего 6,5 часа); 5.1 – 06:00-07:30, 16:30-20:30 (всего 5,5 часа);

– 06:00-07:30, 16:30-20:30 (всего 5,5 часа); 5.2 – 06:00-07:30, 16:30-20:30 (всего 5,5 часа);

– 06:00-07:30, 16:30-20:30 (всего 5,5 часа); 6.1 – 06:00-07:30, 16:30-20:30 (всего 5,5 часа);

– 06:00-07:30, 16:30-20:30 (всего 5,5 часа); 6.2 – 06:00-07:30, 16:30-20:30 (в сумме 5,5 часа).

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Запорожская область

Введены почасовые отключения. График такой:

1.1 – 07:00-12:00, 16:00-20:30 (в сумме 9,5 часа);

– 07:00-12:00, 16:00-20:30 (в сумме 9,5 часа); 1.2 – 00:00-00:30, 05:30-10:30, 14:30-19:30, 23:30-24:00 (в сумме 11 часов);

– 00:00-00:30, 05:30-10:30, 14:30-19:30, 23:30-24:00 (в сумме 11 часов); 2.1 – 10:00-15:00, 19:00-24:00 (в сумме 10 часов);

– 10:00-15:00, 19:00-24:00 (в сумме 10 часов); 2.2 – 02:30-07:30, 11:30-16:30, 21:30-24:00 (в сумме 12,5 часа);

– 02:30-07:30, 11:30-16:30, 21:30-24:00 (в сумме 12,5 часа); 3.1 – 10:00-15:00, 19:00-24:00 (в сумме 10 часов);

– 10:00-15:00, 19:00-24:00 (в сумме 10 часов); 3.2 – 00:00-04:30, 08:30-13:30, 17:30-22:30 (в сумме 14,5 часа).

– 00:00-04:30, 08:30-13:30, 17:30-22:30 (в сумме 14,5 часа). 4.1 – 10:00-15:00, 19:00-24:00 (суммарно 10 часов);

– 10:00-15:00, 19:00-24:00 (суммарно 10 часов); 4.2 – 05:30-10:30, 14:30-19:30, 23:30-24:00 (суммарно 10,5 часа);

– 05:30-10:30, 14:30-19:30, 23:30-24:00 (суммарно 10,5 часа); 5.1 – 04:00-09:00, 13:00-18:00, 22:00-24:00 (суммарно 12 часов);

– 04:00-09:00, 13:00-18:00, 22:00-24:00 (суммарно 12 часов); 5.2 – 17:00-22:00 (суммарно 5 часов);

– 17:00-22:00 (суммарно 5 часов); 6.1 – 00:00-00:30, 05:30-10:30, 14:30-19:30 (суммарно 10,5 часа);

– 00:00-00:30, 05:30-10:30, 14:30-19:30 (суммарно 10,5 часа); 6.2 – 00:00-03:00, 12:30-17:30, 23:30-24:00 (суммарно 8,5 часа).

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Черниговская область

Действуют отключения по графикам. Расписание такое:

Черкасская область

Введены почасовые отключения. Общий график такой:

1.1 – 00:00-01:00, 05:00-08:00, 11:00-14:00, 16:00-19:00, 22:00-24:00 (суммарно 12 часов);

– 00:00-01:00, 05:00-08:00, 11:00-14:00, 16:00-19:00, 22:00-24:00 (суммарно 12 часов); 1.2 – 00:00-02:00, 05:00-08:00, 11:00-13:00, 18:00-21:00 (суммарно 10 часов);

– 00:00-02:00, 05:00-08:00, 11:00-13:00, 18:00-21:00 (суммарно 10 часов); 2.1 – 00:00-01:00, 04:00-06:00, 11:00-14:00, 16:00-19:00, 23:00-24:00 (суммарно 10 часов);

– 00:00-01:00, 04:00-06:00, 11:00-14:00, 16:00-19:00, 23:00-24:00 (суммарно 10 часов); 2.2 – 00:00-02:00, 06:00-08:00, 11:00-13:00, 17:00-20:00 (суммарно 9 часов);

– 00:00-02:00, 06:00-08:00, 11:00-13:00, 17:00-20:00 (суммарно 9 часов); 3.1 – 00:00-02:00, 06:00-08:00, 13:00-15:00, 18:00-21:00 (суммарно 9 часов);

– 00:00-02:00, 06:00-08:00, 13:00-15:00, 18:00-21:00 (суммарно 9 часов); 3.2 – 01:00-04:00, 08:00-11:00, 13:00-16:00, 19:00-22:00 (суммарно 12 часов);

– 01:00-04:00, 08:00-11:00, 13:00-16:00, 19:00-22:00 (суммарно 12 часов); 4.1 – 01:00-04:00, 06:00-09:00, 13:00-16:00, 19:00-22:00 (суммарно 12 часов);

– 01:00-04:00, 06:00-09:00, 13:00-16:00, 19:00-22:00 (суммарно 12 часов); 4.2 – 02:00-05:00, 08:00-11:00, 14:00-16:00, 19:00-21:00 (суммарно 10 часов);

– 02:00-05:00, 08:00-11:00, 14:00-16:00, 19:00-21:00 (суммарно 10 часов); 5.1 – 02:00-04:00, 08:00-11:00, 16:00-18:00, 21:00-24:00 (суммарно 10 часов);

– 02:00-04:00, 08:00-11:00, 16:00-18:00, 21:00-24:00 (суммарно 10 часов); 5.2 – 04:00-06:00, 10:00-13:00, 16:00-19:00, 22:00-24:00 (суммарно 10 часов);

– 04:00-06:00, 10:00-13:00, 16:00-19:00, 22:00-24:00 (суммарно 10 часов); 6.1 – 02:00-05:00, 08:00-10:00, 14:00-17:00, 21:00-23:00 (суммарно 10 часов);

– 02:00-05:00, 08:00-10:00, 14:00-17:00, 21:00-23:00 (суммарно 10 часов); 6.2 – 04:00-06:00, 09:00-11:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00 (в сумме 10 часов).

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В ряде общин Черкасской области графики отличаются. В частности, в части Уманского района на период проведения аварийно-восстановительных работ применяются временные индивидуальные графики. Они касаются потребителей ВСП "Уманські енергетичні мережі", Жашковского филиала, Монастырищенского филиала, Христиновского филиалов:

1.2 – 00:00-03:00, 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00 (в сумме 12 часов);

– 00:00-03:00, 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00 (в сумме 12 часов); 2.2 – 00:00-03:00, 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00 (в сумме 12 часов);

– 00:00-03:00, 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00 (в сумме 12 часов); 3.2 – 00:00-03:00, 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00 (в сумме 12 часов);

– 00:00-03:00, 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00 (в сумме 12 часов); 4.2 – 03:00-06:00, 09:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00 (в сумме 12 часов);

– 03:00-06:00, 09:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00 (в сумме 12 часов); 5.2 – 03:00-06:00, 09:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00 (суммарно 12 часов);

– 03:00-06:00, 09:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00 (суммарно 12 часов); 6.2 – 03:00-06:00, 09:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00 (суммарно 12 часов).

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Житомирская область

Действуют почасовые графики. Объем отключений электроэнергии следующий:

с 06:00 до 07:00 – 1 очередь;

с 07:00 до 08:00 – 2 очереди;

с 08:00 до 13:00 – 2,5 очереди;

с 13:00 до 20:00 – 3,5 очереди;

с 20:00 до 22:00 – 2 очереди;

с 22:00 до 24:00 – 1,5 очереди.

Тернопольская область

Действуют почасовые отключения:

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Николаевская область

В регионе применяются почасовые графики. Прогнозируемое расписание такое:

1.1 – 07:00-10:30, 14:00-20:30 (суммарно 10 часов);

– 07:00-10:30, 14:00-20:30 (суммарно 10 часов); 1.2 – 07:00-10:30, 17:30-21:00 (суммарно 7 часов);

– 07:00-10:30, 17:30-21:00 (суммарно 7 часов); 2.1 – 05:30-07:00, 14:00-20:30 (суммарно 8 часов);

– 05:30-07:00, 14:00-20:30 (суммарно 8 часов); 2.2 – 05:30-07:00, 10:30-14:00, 17:30-21:00 (суммарно 8,5 часа);

– 05:30-07:00, 10:30-14:00, 17:30-21:00 (суммарно 8,5 часа); 3.1 – 07:00-10:30, 14:00-17:30, 21:00-00:00 (суммарно 10 часов);

– 07:00-10:30, 14:00-17:30, 21:00-00:00 (суммарно 10 часов); 3.2 – 10:30-14:00, 17:30-21:00 (суммарно 7 часов);

– 10:30-14:00, 17:30-21:00 (суммарно 7 часов); 4.1 – 12:30-17:30, 21:00-00:00 (суммарно 8 часов);

– 12:30-17:30, 21:00-00:00 (суммарно 8 часов); 4.2 – 07:30-14:00, 17:30-20:30 (суммарно 9,5 часа);

– 07:30-14:00, 17:30-20:30 (суммарно 9,5 часа); 5.1 – 05:30-07:00, 10:30-14:00, 17:30-21:00 (суммарно 8,5 часа);

– 05:30-07:00, 10:30-14:00, 17:30-21:00 (суммарно 8,5 часа); 5.2 – 10:30-17:30, 21:00-22:30 (суммарно 8,5 часа);

– 10:30-17:30, 21:00-22:30 (суммарно 8,5 часа); 6.1 – 07:00-10:30, 14:00-17:30 (суммарно 7 часов);

– 07:00-10:30, 14:00-17:30 (суммарно 7 часов); 6.2 – 05:30-07:00, 12:30-17:30, 21:00-00:00 (суммарно 9,5 часа).

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Где узнать свой график и очередь отключения света

На сайтах операторов системы распределения (облэнерго) публикуют не только графики отключений света, но и распределение потребителей по группам (очередям). Ссылки на официальные сайты – в таблице:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в личном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необходимо загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, внутренне перемещенные лица (ВПЛ) в Украине имеют право не платить за неиспользованные услуги водоснабжения и водоотведения без счетчиков, а также за управлениебытовыми отходами, если отсутствуют более 30 календарных дней. Для этого нужно подать исполнителю услуги заявление и документы, подтверждающие отсутствие.