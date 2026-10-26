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Субсидию дадут даже при наличии долга: что нужно знать украинцам

Дарина ГерцеваДарина Герцева
Time to read4 мин
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Иллюстрация: женщина с бумагами
Сохраняется ли субсидия при наличии долгов за коммуналку. Иллюстрация. Источник: Freepik

В Украине субсидию могут не назначить, если человек имеет просроченный более чем на три месяца долг за коммунальные услуги на сумму свыше 680 грн, но это не означает, что он окончательно потерял право на помощь. Чтобы повторно обратиться за выплатами, можно погасить задолженность, заключить договор о ее реструктуризации или оспорить долг в суде, добавив к заявлению соответствующие подтверждающие документы.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ). В частности, субсидию можно оформить, если заключить с поставщиком коммунальных услуг договор о реструктуризации долга или оспорить задолженность в суде. 

Когда из-за долга могут отказать в субсидии

В период отопительного сезона расходы украинских семей на коммунальные услуги традиционно растут. Для домохозяйств с невысокими доходами жилищная субсидия остается одним из способов уменьшить финансовую нагрузку. Однако при назначении помощи Пенсионный фонд учитывает не только доходы семьи, но и наличие задолженности за коммунальные услуги.

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Согласно правилам назначения жилищных субсидий, основанием для отказа может стать просроченный более чем на три месяца долг, общая сумма которого превышает 680 грн. Речь идет о задолженности, информацию о которой Пенсионному фонду передал поставщик жилищно-коммунальных услуг.

Отмечается, что этот порог соответствует 40 необлагаемым налогом минимумам доходов граждан. При этом важное значение имеют не только сумма долга, но и длительность просрочки и наличие официальных сведений о задолженности.

Если Пенсионный фонд получил соответствующую информацию, субсидию могут не назначить. Однако такое решение не лишает человека возможности повторно подать документы после урегулирования ситуации.

Как получить субсидию, если есть долг за коммуналку

Если домохозяйство не может погасить всю задолженность одним платежом или не согласно с ее начислением, можно воспользоваться предусмотренными правилами механизмами.

  • реструктурировать задолженность;

Если долг действительно существует, но человек не может сразу выплатить всю сумму, он может обратиться в предприятие, предоставляющее соответствующие коммунальные услуги, и заключить договор о реструктуризации. Такой документ предусматривает урегулирование задолженности и позволяет выплачивать ее частями в соответствии с согласованными условиями.

После заключения договора потребитель может повторно обратиться за назначением жилищной субсидии. К заявлению необходимо добавить копию документа о реструктуризации долга.

Таким образом, человеку не обязательно сначала полностью погашать всю задолженность, если он договорился с поставщиком услуг о ее реструктуризации. При этом сам договор не отменяет долг, его нужно выплачивать в соответствии с согласованным графиком.

  • оспорить долг в суде.

Иная ситуация возникает, когда человек не признает задолженность. Например, потребитель считает, что поставщик неправильно начислил плату или указал сумму, с которой он не согласен. В таком случае долг можно оспорить в судебном порядке. Для повторного обращения за субсидией нужно приложить к документам определение суда об открытии производства по делу.

То есть если потребитель не согласен с начислениями, он может не только выяснять обстоятельства с коммунальным предприятием, но и воспользоваться судебным механизмом защиты своих прав. В то же время сама подача жалобы поставщику услуг не заменяет документа об открытии судебного производства, который предусмотрен для этого способа урегулирования вопроса субсидии.

Какие документы нужно подать в Пенсионный фонд

После урегулирования вопроса с долгом человек может повторно обратиться с заявлением о назначении жилищной субсидии. Перечень подтверждений зависит от того, какой именно способ он выбрал. В частности, необходимо предоставить один из таких документов:

  • после погашения долга – копию квитанции об оплате или справку от поставщика услуг об отсутствии задолженности на дату обращения;
  • после реструктуризации – копию договора о реструктуризации задолженности;
  • в случае судебного обжалования – определение об открытии производства по делу.

Вопросы, касающиеся суммы долга, порядка его погашения и заключения договора о реструктуризации, нужно решать непосредственно с предприятием, которое предоставляет соответствующие услуги. Именно оно ведет учет начислений и задолженности.

С какого месяца назначат субсидию

Важно не только урегулировать вопрос долга, но и учесть сроки подачи подтверждающих документов. От этого зависит, с какого месяца домохозяйство сможет получать помощь.

Если вопрос задолженности решен в течение двух месяцев с начала соответствующего отопительного или неотопительного сезона, субсидию могут назначить с начала этого сезона. Для отопительного периода это 1 октября, а для неотопительного – 1 мая.

Если урегулировать вопрос долга в течение указанного двухмесячного срока не удалось, субсидию назначают с месяца, следующего за тем, в котором Пенсионный фонд получил документальное подтверждение погашения задолженности, ее реструктуризации или судебного обжалования.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, украинцы могут отменить судебный приказ о взыскании долга за коммунальные услуги и добиться снятия ареста со счетов, если для этого есть законные основания. Даже если о долге стало известно только после блокировки банковской карты, можно обратиться в суд, а при наличии оснований – попросить восстановить срок для обжалования.

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