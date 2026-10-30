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За свет могут начислить несуществующий долг: что должен сделать каждый, чтобы получить правильные платежки

Ксения КапустинскаяКсения Капустинская
Time to read3 мин
4,5 т.
Показания счетчика электроэнергии. Иллюстрация
Как снять показания счетчика света. Иллюстрация. Источник: Getty Images

В Украине с 30 октября 2026 года начался период передачи показаний счетчиков электроэнергии за сентябрь. У потребителей есть время до 3 ноября. Если этого не сделать, объем потребления определят расчетным способом, начисления в платежках станут некорректными и может возникнуть задолженность, которой на самом деле нет.

Особенно внимательными при передаче показаний должны быть владельцы двухзонных (двухтарифных) счетчиков. Помимо соблюдения правильных сроков, им важно не допустить распространенных ошибок. OBOZ.UA ознакомился с разъяснениями ряда облэнерго и выяснил, когда и как именно правильно передавать показания счетчиков.

Как передать показания счетчика электроэнергии: главное, что нужно знать

  • Для всех бытовых потребителей действует правило: показания подаются в последние два дня текущего месяца и первые три дня следующего. В этот раз это:
    • – 30 и 31 октября 2026 года;
    • – 1, 2 и 3 ноября 2026 года.
Когда передавать показания счетчиков электроэнергии

Когда передавать показания счетчиков электроэнергии. Источник: Житомиробленерго

  • Если абонент поторопился или, наоборот, опоздал, оператор системы распределения может определить объем потребления самостоятельно – по среднесуточным показателям предыдущих периодов.
  • Неправильно переданные показатели не попадут в текущий расчетный период – их учтут только в следующем месяце.
  • Такая система связана с тем, что после завершения приема данных оператор передает данные поставщику электроэнергии, который и формирует счет за электроэнергию.

Счетчик "день-ночь": как найти и снять показания

Больше всего вопросов по передаче показаний возникает у владельцев двухтарифных приборов учета "день – ночь", о чем свидетельствуют комментарии клиентов на страницах облэнерго. Ошибки при передаче могут привести как к переплате, так и к образованию долга.

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Нужно зафиксировать два отдельных показателя, которые меняются на дисплее примерно каждые 10 секунд:

  • дневный тариф – с 7:00 до 23:00 (стандартная цена);
  • ночной тариф – с 23:00 до 7:00 (скидка 50%).
Двухзонный счетчик: как передать показания

Двухзонный счетчик: как передать показания. Источник: Yasno

Важно! Складывать значения "дня" и "ночи" не нужно. Передаются исключительно отдельные значения для каждой зоны.

Обозначения "дня" и "ночи" на разных моделях могут отличаться. Наиболее распространенные варианты:

  • T1 – день, T2 – ночь;
  • E1 – день, E2 – ночь;
  • T11 – день, T12 – ночь;
  • 1.8.1 – день, 1.8.2 – ночь.
Где на счетчике электроэнергии день и ночь

Где на счетчике электроэнергии день и ночь. Источник: Полтаваобленерго

Если на счетчике используются другие коды, их расшифровку можно найти в инструкции или на сайте производителя.

В расчет вносятся только цифры до запятой. После установки двухзонного счетчика в личном кабинете потребителя отображается распределение по тарифным зонам – именно туда и нужно вводить показания.

Где смотреть день или ночь на счетчике электроэнергии

Где смотреть день или ночь на счетчике электроэнергии. Источник: forumod.ua

Стоит учесть: автоматическая передача возможна только при наличии системы АСКОЭ. В остальных случаях данные подаются вручную.

Куда передавать показания счетчика электроэнергии

Заполнять бумажные платежки необязательно. Весь цикл передачи показаний и оплаты можно осуществить дистанционно:

  • через личный кабинет на сайте своего оператора системы распределения;
  • по телефону контакт-центра;
  • через официальные чат-боты в Viber, Telegram или Facebook Messenger;
  • по электронной почте.

Счетчики в квартире, в которой никто не живет: что делать с показаниями

Распространенное мнение о том, что при отсутствии потребления передавать данные не нужно, – миф. Непередача показаний не означает отсутствия начислений. В таком случае объем потребления определяется по среднесуточным показателям предыдущих периодов.

Что делать в такой ситуации

  • подать заявление о временном прекращении электроснабжения;
  • ежемесячно передавать одни и те же – последние зафиксированные – показания.

Тариф на свет-2026: сколько нужно платить

По состоянию на 29 сентября тариф на электроэнергию для населения официально зафиксирован до 31 октября 2026 года – 4,32 грн за 1 кВт*ч. Для владельцев двухзонных счетчиков ночной тариф остается вдвое ниже – 2,16 грн за кВт*ч.

Кроме того, для домохозяйств, использующих электрическое отопление, в период с 1 октября по 30 апреля применяется льготный тариф в размере 2,64 грн за кВт*ч при условии потребления до 2000 кВт*ч в месяц.

Как сообщил первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов в ответе на запрос OBOZ.UA, в ближайшее время пересматривать стоимость электроэнергии для бытовых потребителей не планируют. Тариф на электроэнергию, по его данным, оставят на уровне 4,32 грн за кВт*ч как минимум до конца осенне-зимнего периода 2026-2027 годов.

Если же в платежке появились аномальные суммы, энергетики рекомендуют обратиться к оператору системы распределения для сверки и исправления данных.

Как сообщал OBOZ.UA, зима 2026-27 годов может стать одной из самых сложных в истории из-за систематических длительных отключений электроэнергии. Поэтому населению следует готовиться к блэкаутам – запастись водой, продовольствием, лекарствами, позаботиться об автономном отоплении и пожарной безопасности.

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