За свет могут начислить несуществующий долг: что должен сделать каждый, чтобы получить правильные платежки

В Украине с 30 октября 2026 года начался период передачи показаний счетчиков электроэнергии за сентябрь. У потребителей есть время до 3 ноября. Если этого не сделать, объем потребления определят расчетным способом, начисления в платежках станут некорректными и может возникнуть задолженность, которой на самом деле нет.

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Особенно внимательными при передаче показаний должны быть владельцы двухзонных (двухтарифных) счетчиков. Помимо соблюдения правильных сроков, им важно не допустить распространенных ошибок. OBOZ.UA ознакомился с разъяснениями ряда облэнерго и выяснил, когда и как именно правильно передавать показания счетчиков.

Как передать показания счетчика электроэнергии: главное, что нужно знать

Для всех бытовых потребителей действует правило: показания подаются в последние два дня текущего месяца и первые три дня следующего . В этот раз это: – 30 и 31 октября 2026 года; – 1, 2 и 3 ноября 2026 года.

. В этот раз это:

Если абонент поторопился или, наоборот, опоздал , оператор системы распределения может определить объем потребления самостоятельно – по среднесуточным показателям предыдущих периодов.

, оператор системы распределения может определить объем потребления самостоятельно – по среднесуточным показателям предыдущих периодов. Неправильно переданные показатели не попадут в текущий расчетный период – их учтут только в следующем месяце .

. Такая система связана с тем, что после завершения приема данных оператор передает данные поставщику электроэнергии, который и формирует счет за электроэнергию.

Счетчик "день-ночь": как найти и снять показания

Больше всего вопросов по передаче показаний возникает у владельцев двухтарифных приборов учета "день – ночь", о чем свидетельствуют комментарии клиентов на страницах облэнерго. Ошибки при передаче могут привести как к переплате, так и к образованию долга.

Нужно зафиксировать два отдельных показателя, которые меняются на дисплее примерно каждые 10 секунд:

дневный тариф – с 7:00 до 23:00 (стандартная цена);

– с 7:00 до 23:00 (стандартная цена); ночной тариф – с 23:00 до 7:00 (скидка 50%).

Важно! Складывать значения "дня" и "ночи" не нужно. Передаются исключительно отдельные значения для каждой зоны.

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Обозначения "дня" и "ночи" на разных моделях могут отличаться. Наиболее распространенные варианты:

T1 – день, T2 – ночь;

– день, – ночь; E1 – день, E2 – ночь;

– день, – ночь; T11 – день, T12 – ночь;

– день, – ночь; 1.8.1 – день, 1.8.2 – ночь.

Если на счетчике используются другие коды, их расшифровку можно найти в инструкции или на сайте производителя.

Главные истории дня

В расчет вносятся только цифры до запятой. После установки двухзонного счетчика в личном кабинете потребителя отображается распределение по тарифным зонам – именно туда и нужно вводить показания.

Стоит учесть: автоматическая передача возможна только при наличии системы АСКОЭ. В остальных случаях данные подаются вручную.

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Куда передавать показания счетчика электроэнергии

Заполнять бумажные платежки необязательно. Весь цикл передачи показаний и оплаты можно осуществить дистанционно:

через личный кабинет на сайте своего оператора системы распределения;

по телефону контакт-центра;

через официальные чат-боты в Viber, Telegram или Facebook Messenger;

по электронной почте.

Счетчики в квартире, в которой никто не живет: что делать с показаниями

Распространенное мнение о том, что при отсутствии потребления передавать данные не нужно, – миф. Непередача показаний не означает отсутствия начислений. В таком случае объем потребления определяется по среднесуточным показателям предыдущих периодов.

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Что делать в такой ситуации

подать заявление о временном прекращении электроснабжения;

ежемесячно передавать одни и те же – последние зафиксированные – показания.

Тариф на свет-2026: сколько нужно платить

По состоянию на 29 сентября тариф на электроэнергию для населения официально зафиксирован до 31 октября 2026 года – 4,32 грн за 1 кВт*ч. Для владельцев двухзонных счетчиков ночной тариф остается вдвое ниже – 2,16 грн за кВт*ч.

Кроме того, для домохозяйств, использующих электрическое отопление, в период с 1 октября по 30 апреля применяется льготный тариф в размере 2,64 грн за кВт*ч при условии потребления до 2000 кВт*ч в месяц.

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Как сообщил первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов в ответе на запрос OBOZ.UA, в ближайшее время пересматривать стоимость электроэнергии для бытовых потребителей не планируют. Тариф на электроэнергию, по его данным, оставят на уровне 4,32 грн за кВт*ч как минимум до конца осенне-зимнего периода 2026-2027 годов.

Если же в платежке появились аномальные суммы, энергетики рекомендуют обратиться к оператору системы распределения для сверки и исправления данных.

Как сообщал OBOZ.UA, зима 2026-27 годов может стать одной из самых сложных в истории из-за систематических длительных отключений электроэнергии. Поэтому населению следует готовиться к блэкаутам – запастись водой, продовольствием, лекарствами, позаботиться об автономном отоплении и пожарной безопасности.