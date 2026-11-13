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Что выгоднее – бойлер или горячая вода из крана: киевлянам показали настоящую стоимость

Ксения КапустинскаяКсения Капустинская
Time to read3 мин
117
Мужчина моет руки под краном в ванной комнате, на стене установлен водонагреватель
Бойлер не отменяет необходимости ежемесячно передавать показания счетчика горячей воды. Иллюстрация. Источник: Сгенерировано ИИ/OBOZ.UA

В Киеве в ноябре 2026 года централизованная горячая вода стоит дешевле, чем нагрев воды бойлером. По расчетам, кубометр воды, нагретой бойлером с 10 до 55 градусов, обойдется примерно в 290 грн – с учетом стоимости электроэнергии, холодной воды и водоотведения. Такой же объем централизованной горячей воды будет стоить около 125 грн.

Об этом пишет OBOZ.UA. Однако стоит понимать, что такой расчет приблизительный и не учитывает температуру "городской" воды, настройки конкретного водонагревателя и наличие двухзонного счетчика электроэнергии (для владельцев двухзонных счетчиков ночной тариф с 23:00 до 07:00 составлял 2,16 грн за кВт*ч).

Так, исключительно по тарифам разница составляет 164,9 грн за кубометр: нагрев бойлером стоит ориентировочно 289,73 грн (52,3 кВт*ч × 4,32 грн + 63,79 грн), а централизованная горячая вода – 124,83 грн (97,89 грн + 26,94 грн).

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Сколько стоит электроэнергия для бойлера

Кабинет министров в октябре 2026 года продлил действие специальных обязанностей на рынке электроэнергии до 30 апреля 2027 года. Это означает, что для бытовых потребителей тариф на электроэнергию и далее будет составлять 4,32 грн за кВт*ч.

Для жилья с электроотоплением, без газификации или централизованного теплоснабжения с 1 октября по 30 апреля также действует льготный тариф – 2,64 грн за кВт*ч. Однако обычный электрический бойлер сам по себе не дает права на сниженную цену.

Чтобы рассчитать стоимость нагрева воды, нужно умножить количество киловатт-часов, которые бойлер потребил за месяц, на 4,32 грн. Для расчета понадобятся именно показатели самого водонагревателя, а не общее потребление электроэнергии квартирой.

Чтобы узнать потребление электроэнергии отдельным прибором за месяц, можно

  • воспользоваться розеточным ваттметром;
  • рассчитать потребление по формуле;
  • установить умную розетку.

Формула требует знания номинальной мощности прибора – она указана в паспорте или на шильдике в Вт. Этот показатель нужно разделить на 1000, чтобы перевести в киловатты (кВт). Полученное число умножается на количество часов работы прибора в день, а затем на 30 дней.

Сколько стоит вода для бойлера

Бойлер нагревает холодную воду, поэтому к стоимости электроэнергии нужно добавить цену воды и водоотведения. В Киеве с 25 сентября 2026 года население платит 63,79 грн за кубометр холодной воды вместе с водоотведением:

  • 36,85 грн составляет плата за водоснабжение;
  • а 26,94 грн – за отведение стоков.

Для нагрева кубометра воды с 10 до 55 градусов в среднем требуется около 52,3 кВт*ч электроэнергии. По тарифу 4,32 грн это примерно 226 грн. Вместе с холодной водой и водоотведением получается около 290 грн за кубометр. Это ориентировочный расчет, который не учитывает теплопотери бойлера.

Инфографика с бойлером и расчетом расходов: 52,3 кВт·ч электроэнергии и 290 грн за кубометр воды

В расчет не включены теплопотери бойлера, поэтому фактические расходы могут быть выше. Источник: Создано с помощью ИИ/OBOZ.UA

Специалисты считают оптимальной температуру нагрева воды в бойлере 50-60 градусов: при такой настройке он потребляет меньше электроэнергии, чем при 70-80 градусах.

Сколько стоит централизованная горячая вода

В Киеве тариф на горячую воду для населения составляет 97,89 грн за кубометр на время военного положения. В течение отопительного сезона 2026-2027 годов он не будет меняться.

К этой сумме нужно добавитьводоотведение горячей воды – 26,94 грн за кубометр. С учетом этого переменная стоимость кубометра централизованной горячей воды составляет ориентировочно 124,83 грн.

Согласно приведенному примеру, когда воду нагревают до 55 градусов, централизованное горячее водоснабжение обходится примерно в 2,3 раза дешевле, чем бойлер. Впрочем, стоит учитывать, что из-за сложной ситуации в энергосистеме подача "городской" горячей воды может происходить с перебоями, а температура теплоносителя – быть ниже 55 градусов.

Также владельцам бойлеров стоит помнить: использование бойлера не отменяет необходимости отчитываться о расходе централизованной горячей воды. Поэтому, если потребитель не отказался от этой услуги в установленном порядке, он должен ежемесячно передавать показания счетчика горячей воды, даже если они нулевые. Иначе плату могут начислить по показаниям общедомового счетчика или по нормам потребления.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине солнечные панели для дома стоят уже как автомобиль. Их установка может окупиться как минимум за 6,5-9 лет.

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