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Что будет с тарифом на газ в 2027 году: названа стоимость каждого куб. м

Александр ЛитвинАлександр Литвин
Time to read2 мин
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На кухонной газовой плите горит голубое пламя
По плану "Фиксированный" потребленный газ оплачивают до 25 числа следующего месяца. Источник: Создано ИИ/OBOZ.UA

В Украине в 2027 году газ для населения не подорожает при условии, что не отменят действующий мораторий. Правительство продлило льготные условия поставки как минимум до 31 марта. Годовой тариф "Нафтогаза" зафиксирован до 30 апреля 2027 года включительно и составляет 7,96 грн.

О продлении специальных обязанностей на рынке газа сообщил Кабинет Министров Украины, также об этом говорится в законе о моратории на повышение цен на газ для населения.

Сколько будет стоить газ в 2027 году

Для клиентов газоснабжающей компании "Нафтогаз України" цена по плану "Фиксированный" составляет 7,96 грн за кубометр с НДС, без стоимости распределения. Компания указывает, что текущий период действия этого предложения – с 1 мая 2026 года по 30 апреля 2027 года включительно.

Премьер-министр Сергей Корецкий 28 сентября сообщил, что правительство сохранило действующие льготные цены для населения и производителей тепла до конца марта 2027 года. По его словам, решение было принято в условиях моратория на повышение тарифов, который Верховная Рада ввела на период военного положения.

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"Для населения это означает, что цена на газ в течение всего осенне-зимнего периода останется неизменной. Это также позволит сохранить льготные тарифы для предприятий теплоснабжения, продлить условия продажи природного газа операторам газораспределительных систем и для когенерации на прифронтовых территориях", – пояснил первый вице-премьер-министр Украины – министр энергетики Денис Шмыгаль.

Как мораторий защитит от подорожания

Мораторий действует в течение военного положения и еще шесть месяцев после месяца, в котором его прекратят или отменят.

Таким образом, после окончания текущего годового тарифного периода поставщики будут по-прежнему ограничены законодательным запретом на повышение цен. Срок действия моратория привязан к военному положению и переходному периоду после него.

Бытовой газовый счетчик на трубе в жилом помещении

Закон отдельно запрещает повышать тарифы на распределение газа для бытовых потребителей. Источник: Создано ИИ/OBOZ.UA

Отдельно закон запрещает повышать тарифы на распределение природного газа для бытовых потребителей. На тот же срок заморожены тарифы на

  • тепловую энергию
  • отопление
  • поставку горячей воды для населения

С какого времени действует тариф "Фиксированный"

История годового плана "Фиксированный" началась 1 мая 2021 года: с этой даты "Нафтогаз Украины" автоматически перевел на него своих действующих клиентов в соответствии с решением НКРЭКУ №572 от 7 апреля 2021 года. В мае 2027 года со дня введения этого плана исполнится шесть лет.

В текущем тарифном периоде, который начался 1 мая 2026 года, компания сохранила цену 7,96 грн за кубометр. Годовая фиксация позволяет потребителям рассчитывать расходы по одной и той же цене на протяжении всего срока действия предложения.

Платить за фактически потребленный газ клиенты должны ежемесячно до 25 числа следующего месяца. План доступен получателям льгот и субсидий: переход на него не влияет на их наличие или начисление.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Украине могут запретить отключать целые дома от коммуникаций, если один из соседей не платит за коммунальные услуги. Для этого хотят создать единую электронную систему учета домов, пересмотреть порядок выбора управляющего и обновить процедуры взыскания задолженности.

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