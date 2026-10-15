Россия выбрала новые цели для ударов по энергетике Украины: что хотят уничтожить в первую очередь

Российские войска изменили тактику атак на украинскую энергосистему и перешли от обстрелов подстанций и генерирующих объектов к целенаправленному уничтожению высоковольтных линий электропередачи. Дополнительным вызовом в преддверии зимы стало применение баллистических ракет, реактивных ударных дронов и существенное увеличение продолжительности воздушных тревог.

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Об этом рассказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко. По его словам, агрессор сознательно нацеливается на критически важные участки магистральных линий, где быстро организовать резервное питание является технически наиболее сложной задачей.

"В последние несколько месяцев враг существенно осложнил работу украинских энергетиков. От ударов по высоковольтным подстанциям и объектам генерации он перешел уже к атакам непосредственно на высоковольтные линии электропередачи. В частности — в местах, где оперативно организовать резервную схему питания очень сложно. При этом общая протяженность только магистральной сети НЭК "Укрэнерго" составляет тысячи километров", — подчеркнул Виталий Зайченко.

Помимо магистралей "Укрэнерго", агрессор активно атакует и сети операторов систем распределения (облэнерго), пытаясь полностью разорвать связи между регионами.

Что затрудняет восстановительные работы

Проведение ремонтов существенно замедляется из-за ситуации с безопасностью. Длительные воздушные тревоги и риск повторных прицельных ударов по аварийным бригадам не позволяют специалистам работать непрерывно. Основные факторы, влияющие на восстановление:

российские войска неоднократно наносили удары непосредственно по местам проведения аварийных работ ;

; из-за длительных тревог бригады вынуждены максимально эффективно использовать короткие паузы между обстрелами для скорейшего восстановления электроснабжения потребителей;

между обстрелами для скорейшего восстановления электроснабжения потребителей; продолжаются переговоры с международными союзниками о поставках дополнительного оборудования и материалов для аварийного запаса.

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Успешное перенесение предстоящей зимы, по оценкам главы "Укрэнерго", будет напрямую зависеть от интенсивности новых обстрелов, температурных пиков и оперативности поставок ремонтного оборудования. В настоящее время над защитой и восстановлением сетей совместно работают правительство, энергокомпании и Силы обороны Украины.

Как уже сообщал OBOZ.UA, утром 14 октября российские войска нанесли ракетные удары по энергетической инфраструктуре Киева. По сообщениям мониторинговых каналов, были атакованы ТЭЦ, ТЭС и электроподстанции. Впоследствии об этом же написал и мэр города.

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