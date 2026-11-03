Россия нанесла десятки ударов по энергетике Украины: начались экстренные отключения, а графики резко ухудшились
Во вторник, 3 ноября, в части регионов Украины были введены отключения электроэнергии. Количество областей, которых это коснулось, выросло, а сами графики стали ощутимо жестче – максимальный объем ограничений вырос с 2,5 до 4 очередей потребителей (их могут отключать одновременно). В то же время из-за массированного российского удара по энергетике во многих регионах уже ввели экстренные (аварийные) отключения.
Почасовой график, в частности, с утра не действует в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Винницкой, Черкасской, Черниговской, Сумской областях – из-за повреждения оборудования и снижения напряжения в высоковольтной сети. Об общем режиме отключений для населения сообщили в "Укренерго" и Министерстве энергетики, а подробности и конкретные графики публикуют облэнерго в своих регионах. OBOZ.UA следит за ситуацией.
"Россия нанесла прицельные ракетные и дроновые удары по электростанциям, подстанциям систем передачи и распределения электроэнергии, а также теплоэлектроцентралям. Только за прошедшие сутки враг целенаправленно атаковал энергетическую инфраструктуру более 20 раз", – заявил заместитель министра энергетики Артем Некрасов.
Отключения света 3 ноября: последствия обстрелов и что стоит знать
- Самая сложная ситуация с электроснабжением – в Винницкой, Житомирской и Харьковской областях. Там в результате повреждения оборудования нарушены возможности передачи электроэнергии потребителям.
- Почасовые графики для населения действуют с 00:00 и до конца суток, тогда как раньше их применяли в основном с 06:00.
- Одновременно отключать планировали от 0,5 до 4 групп потребителей, однако реальные объемы ограничений уже превысили план.
- РФ массированно атаковала энергетику Украины ночью и утром. Под ударом оказались энергетические объекты в 10 областях: Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Житомирской, Ровенской, Одесской, Черниговской, Черновицкой, Хмельницкой и Харьковской.
- В Днепре, вероятно, повреждена ТЭЦ.
- На юге Одесской области Россия в полночь атаковала энергетический объект ДТЭК. Энергетики заявили о значительных разрушениях, а восстановление оборудования потребует времени.
- Харьков частично остался без отопления и горячей воды.
- В результате удара по Винницкой области многие населенные пункты остались без света.
- В Киеве возникли проблемы с питанием электротранспорта, а графики отключений не действуют.
- Продолжаются отключения по графикам для промышленности и бизнеса.
- Тех, у кого есть электричество, просят экономно его потреблять. Особенно рекомендуется ограничить использование мощных электроприборов по вечерам.
- Отключения происходят не из-за нехватки генерации – повреждение подстанций привело к тому, что энергосистема не может передать потребителям всю произведенную электроэнергию.
Графики отключения света сегодня: расписание и ситуация по регионам
Киев
Утром по команде "Укренерго" введены экстренные отключения, сообщили в ДТЭК. Графики не действуют ориентировочно с 07:20.
После стабилизации ситуации столица вернется к индивидуальным почасовым графикам. Дело в том, что общего расписания по группам в Киеве не существует уже почти год. А узнать свой график отключений можно только по конкретному адресу:
Также утром в столице из-за исчезновения напряжения возникли проблемы с движением электротранспорта. В частности:
- было приостановлено движение фуникулера;
- не ходили троллейбусы №№ 4, 5, 6, 7, 11, 16, 18, 23, 24, 25, 26, 28, 35, 39, 41;
- без напряжения остались трамваи на маршрутах №№ 14 и 15.
Киевская область
Аварийные отключения затронули и Киевскую область. Графики сейчас не действуют во всех районах области.
После стабилизации ситуации в энергосистеме область вернется к отключениям по графику. Впрочем, графики на 3 ноября довольно жесткие:
Винницкая область
В результате ночной комбинированной ракетно-дроновой атаки в Винницкой области повреждены объекты критической инфраструктуры, сообщила начальница Винницкой ОВА Наталья Заболотная. Местные жители сообщают, что ряд населенных пунктов в области остался без света.
"Ситуация в энергосистеме очень сложная. В вашем регионе применены аварийные отключения. Ранее опубликованные графики почасовых отключений сейчас не действуют", – отметили в облэнерго.
Черкасская область
Еще с 03:16 в Черкасской области применяются графики аварийных отключений (ГАО). Важно, что одновременно продолжают действовать графики почасовых отключений (ГПО):
- 1.1 – 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00;
- 1.2 – 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-24:00;
- 2.1 – 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-24:00;
- 2.2 – 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-24:00;
- 3.1 – 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00;
- 3.2 – 03:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00;
- 4.1 – 02:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00;
- 4.2 – 02:00-04:00, 08:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00;
- 5.1 – 02:00-04:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00;
- 5.2 – 03:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00;
- 6.1 – 03:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00;
- 6.2 – 03:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00.
Одесская область
В полночь РФ атаковала энергетический объект на юге Одесской области. "Разрушения значительные. На восстановление оборудования потребуется время. Энергетики начали работы сразу, как только это стало безопасно", – отметили в ДТЭК.
У тех, у кого после российских ударов есть свет, действуют почасовые графики. По сравнению со многими другими регионами, расписание довольно мягкое:
Черниговская область
Применен график аварийных отключений (ГАО). Ранее опубликованное расписание не действует.
Днепропетровская область
Действуют экстренные отключения. Сейчас почасовое расписание не применяется.
Сумская область
Примерно в 7 утра командой "Укренерго" в регионе ввели аварийные отключения. Расписание отключений электроэнергии сейчас не действует.
"При ГАОнет определенного времени восстановления распределения электроэнергии, поскольку это аварийная ситуация... Очередь по графикам аварийных отключений не совпадает с очередью при почасовых отключениях, обратите на это внимание", – отметили в энергетики "Сумыоблэнерго".
Полтавская область
В области действуют почасовые графики. Однако режим ограничений жесткий:
- с 00:00 по 01:00 – 0,5 очереди;
- с 01:00 по 03:30 – 1,5 очереди;
- с 03:30 по 09:00 – 3 очереди;
- с 09:00 по 23:59 – 4 очереди.
Житомирская область
В области действуют почасовые графики. Расписание по объемам такое:
- с 03:00 до 06:00 – 2,5 очереди;
- с 06:00 до 08:00 – 3,5 очереди;
- с 08:00 до 22:00 – 4 очереди;
- с 22:00 до 24:00 – 3,5 очереди.
Харьковская область
Действуют почасовые отключения электричества. Предварительное расписание такое:
- 1.1 – 08:00-12:00, 19:00-22:00 (всего 7 часов);
- 1.2 – 08:00-12:00, 19:00-22:00 (всего 7 часов);
- 2.1 – 00:00-01:30, 08:30-12:00, 15:30-22:00 (всего 11,5 часа);
- 2.2 – 08:30-12:00, 15:30-22:00 (всего 10 часов);
- 3.1 – 12:00-15:30, 19:00-24:00 (всего 8,5 часа);
- 3.2 – 12:00-15:30, 19:00-24:00 (всего 8,5 часа);
- 4.1 – 01:30-05:00, 08:30-15:30, 22:00-24:00 (всего 12,5 часа);
- 4.2 – 08:30-15:30, 22:00-24:00 (в сумме 9 часов);
- 5.1 – 06:00-08:00, 15:30-19:00 (в сумме 5,5 часа);
- 5.2 – 06:00-08:00, 15:30-19:00 (в сумме 5,5 часа);
- 6.1 – 05:00-08:00, 12:00-19:00 (в сумме 10 часов);
- 6.2 – 06:00-08:00, 12:00-19:00, 22:00-24:00 (в сумме 11 часов).
Николаевская область
Действуют почасовые отключения электроэнергии, причем только с 9:00 до 22:00. График мягче, чем во многих регионах:
График отключения света по улице: где найти в 2026 году
На сайтах операторов системы распределения (облэнерго) публикуют не только графики отключений света, но и распределение потребителей по группам (очередям). Ссылки на официальные сайты – в таблице:
Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве не работают на производство электроэнергии три крупные теплоэлектроцентрали – ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, которые получили повреждения во время российской атаки 7 января 2026 года. Из-за этого столица имеет ограниченные возможности собственной генерации, а быстро стабилизировать электроснабжение не удастся.