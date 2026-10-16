Россия хочет полностью лишить Киев электроэнергии: энергетики раскрыли тактику обстрелов

Российские войска последовательно атакуют ТЭЦ Киева и ключевые подстанции, через которые город получает электроэнергию из других областей. Таким образом враг стремится оставить столицу Украины без собственной электроэнергии и отрезать от поставок из других регионов.

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Об этом сообщили в ДТЭК. Там объяснили новую тактику РФ – она заключается в том, чтобы уничтожить энергетическую инфраструктуру, создав "узкое место", через которое будет невозможно доставить в Киев необходимое количество электроэнергии из других регионов.

"Но энергетики коммунальных предприятий "Укрэнерго" и ДТЭК работают вместе, чтобы восстановить поврежденное оборудование и вернуть киевлянам свет. Все усилия сейчас направлены на обеспечение большей предсказуемости для людей", — заверили в ДТЭК.

Россия выбрала новые цели для атак

Российские войска изменили тактику атак на украинскую энергосистему и перешли от обстрелов подстанций и генерирующих объектов к целенаправленному уничтожению критически важных участков магистральных линий, где быстро организовать резервное питание является технически самой сложной задачей. Проведение ремонтов существенно замедляется из-за ситуации с безопасностью. Длительные воздушные тревоги и риск повторных прицельных ударов по аварийным бригадам не позволяют специалистам работать непрерывно. Основные факторы, влияющие на восстановление:

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российские войска неоднократно наносили удары непосредственно по местам проведения аварийных работ ;

; из-за длительных тревог бригады вынуждены максимально эффективно использовать короткие паузы между обстрелами для скорейшего восстановления энергоснабжения потребителей;

между обстрелами для скорейшего восстановления энергоснабжения потребителей; продолжаются переговоры с международными союзниками о поставках дополнительного оборудования и материалов для аварийного запаса.

Как уже сообщал OBOZ.UA, утром 14 октября российские войска нанесли удары баллистическими ракетами по энергетической инфраструктуре Киева. По сообщениям мониторинговых каналов, были атакованы ТЭЦ, ТЭС и электроподстанции. Впоследствии об этом же написал и мэр города.

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