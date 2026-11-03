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Россия атаковала энергетическую инфраструктуру в северо-западном регионе: в Житомире, Луцке и Ковеле пропал свет

Михаил ЛевакинМихаил Левакин
Time to read2 мин
39
Отключение света в Украине. Иллюстрация
Отключение света в Украине. Иллюстрация. Источник: Getty Images

В результате российской атаки на энергетическую инфраструктуру Житомир полностью остался без электроснабжения. Без света также отдельные районы в самой Житомирской области, а еще в Волынской и Хмельницкой областях.

Перебои с электроснабжением произошли на фоне вечерней российской атаки по Украине 3 ноября. Местные власти обещают уже утром в среду открыть в атакованных городах Пункты несокрушимости.

Что известно об атаке

В частности, Житомирский горсовет поздно вечером сообщил, что "враг атаковал энергетическую инфраструктуру" города, и "если к утру электроснабжение не будет восстановлено, завтра с 9:00 утра в громаде будут развернуты Пункты несокрушимости".

Россия атаковала энергетическую инфраструктуру в северо-западном регионе: в Житомире, Луцке и Ковеле пропал свет

Сообщение в сети об отсутствии света. Источник: скриншот

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Здесь можно будет согреться, зарядить мобильные устройства, воспользоваться интернетом, отмечают власти.

Атакован был и административный центр Волынской области Луцк. По информации местных властей и жителей, "перебои с электроснабжением" наблюдаются как в Луцке, так и в Ковеле.

Мэр последнего Игорь Чайка уточнил, что пока в городе нет света, "Ковельводоканал" переходит на резервные источники питания.

Однако воду в Ковеле, если ситуация с энергоснабжением не изменится, следует ожидать только 4 ноября, с 06:00 до 09:00, а "дальнейший график предприятие опубликует на своих официальных ресурсах".

Волынский Любомль также остался без света.

Россия атаковала энергетическую инфраструктуру в северо-западном регионе: в Житомире, Луцке и Ковеле пропал свет

Сообщение в сети об отсутствии света. Источник: скриншот

О отсутствии света и воды сообщают также жители Нетешина и Славуты, что в Хмельницкой области.

Россия атаковала энергетическую инфраструктуру в северо-западном регионе: в Житомире, Луцке и Ковеле пропал свет

Сообщение в сети об отсутствии света. Источник: скриншот

Где еще проблемы со светом

В целом 3 ноября РФ массированно атаковала энергетику Украины с ночи. Под ударом оказались энергетические объекты в 10 областях, в частности, были нанесены удары десятками ракет и дронов по трем теплоэлектростанциям ДТЭК, после чего они прекратили выработку электроэнергии.

На этом фоне в Киеве с самого утра были введены экстренные отключения, а также из-за пропадания напряжения продолжаются проблемы с движением электротранспорта.

Как уже сообщал OBOZ.UA, энергетики были вынуждены ограничить мощность атомных электростанций в Украине, поскольку из-за российских ударов повреждены подстанции, "Укрэнерго" и ДТЭК не могут передать потребителям всю выработанную электроэнергию. Украинцев предупредили, что государственные энергообъекты до сих пор не полностью защищены, а Россия может усиливать атаки на Киевский регион, чтобы ухудшить положение Украины накануне возможных мирных переговоров.

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