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Начались экстренные отключения света: в Киеве и некоторых областях введен "аварийный режим"

Ксения Капустинская
Ксения Капустинская
Time to read7 мин
icon 2,1 т.
Важное
Отключения света в Украине. Иллюстрация
Отключения света в Украине. Иллюстрация. Источник: Getty Images

В Украине 8 октября в части регионов вновь введены почасовые отключения электроэнергии. Графики действуют с 00:00 до 23:59. Отключения для бытовых потребителей происходят, в частности, в Киеве, Киевской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Житомирской, Харьковской и Черниговской областях. При этом утром режим был заметно ужесточен, а в Киеве, на Черниговщине, Сумщине, Харьковщине и Житомирщине, а также в части Киевской области после 9 часов ввели аварийные отключения.

О наличии ограничений сообщило "Укрэнерго", а детали публикуют облэнерго в своих регионах. OBOZ.UA следит за ситуацией.

Отключения света 8 октября: главное

  • Объем ограничений по плану должен был составлять от 0,5 до 1,5 очереди в зависимости от времени суток, однако, по данным облэнерго, его увеличили до 1,5-3 очередей (из шести).
  • В случае ухудшения ситуации в отдельных регионах могут применяться аварийные отключения. Это уже произошло в ряде регионов.
  • Украинцев призывают экономно пользоваться электроэнергией, когда она есть.
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Киев

В столице после 9:30 утра введены аварийные (экстренные) отключения. Это означает, что график временно не действует, и предупредить потребителей об отключении электроэнергии невозможно.

Когда отменят аварийные отключения, ограничения будут действовать круглосуточно. Известно, что у некоторых групп продолжительность одного планового отключения достигает 7,5 часов.

Общего графика отключений для Киева не существует с прошлой зимы, когда были введены индивидуальные графики для домов. Узнать свой график можно по конкретному адресу:

Киевская область

Ограничения также применяются до конца суток. Одно отключение может длиться до 5 часов. При этом в Броварском, Бучанском, Вышгородском и Бориспольском районах введены экстренные отключения, там графики не действуют.

График отключения света в Киевской области 8 октября

График отключения света в Киевской области 8 октября. Источник: ДТЭК

Черкасская область

С 00:00 до 24:00 применяются графики почасовых отключений (ГПВ). Плановые часы отсутствия электроснабжения:

  • 1.1 – 11:00–13:00, 17:00–19:00, 21:00–23:00 (всего 6 часов);
  • 1.2 – 07:00–09:00, 11:00–14:00, 17:00–19:00, 21:00–23:00 (всего 9 часов);
  • 2.1 – 07:00–09:00, 11:00–14:00, 17:00–19:00, 23:00–00:00 (итого 8 часов);
  • 2.2 – 11:00–13:00, 15:00–17:00, 19:00–21:00, 23:00–00:00 (итого 7 часов);
  • 3.1 – 08:00–11:00, 14:00–17:00, 19:00–21:00 (всего 8 часов);
  • 3.2 – 08:00–11:00, 14:00–17:00 (итого 6 часов);
  • 4.1 – 07:00–10:00, 13:00–15:00, 17:00–19:00, 21:00–22:00 (итого 8 часов);
  • 4.2 – 07:00–10:00, 13:00–15:00, 17:00–19:00, 21:00–23:00 (всего 9 часов);
  • 5.1 – 09:00–11:00, 13:00–15:00, 21:00–23:00 (итого 6 часов);
  • 5.2 – 09:00–11:00, 13:00–15:00, 19:00–21:00, 23:00–00:00 (всего 7 часов);
  • 6.1 – 10:00–13:00, 15:00–17:00, 19:00–21:00 (всего 7 часов);
  • 6.2 – 10:00–13:00, 15:00–17:00, 19:00–21:00, 23:00–00:00 (итого 8 часов).

Сумская область

В 09:38 в Сумской области введены графики аварийных отключений. "Причина – повреждение энергосистемы в результате систематических атак армии РФ", – сообщили в облэнерго.

После стабилизации ситуации область вернется к плановым графикам. Предварительно было запланировано следующее расписание:

График отключения света в Сумской области 8 октября

График отключения света в Сумской области 8 октября. Источник: Сумыоблэнерго

Полтавская область

По данным облэнерго, с 00:00 до 07:00 введен ГПВ в объеме 1,5 очереди. Уже с 07:00 до 08:30 объем отключений возрастает до 2 очередей, а с 8:30 до 15:00 – до 3 очередей. С 15:00 до 22:00 введен ГПВ в объеме 2,5 очереди, с 22:00 до 23:59 – 2 очереди.

График отключения света в Полтавской области 8 октября

График отключения света в Полтавской области 8 октября. Источник: Полтаваоблэнерго

Житомирская область

В регионе также введены аварийные отключения. Когда их отменят, вероятно, будет действовать следующий график:

График отключения света в Житомирской области 8 октября

График отключения света в Житомирской области 8 октября. Источник: Житомироблэнерго

Харьковская область

В области введены аварийные отключения. "Одновременно продолжают действовать графики почасовых отключений. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме", – сообщили в "Харьковоблэнерго".

  • 1.1 – 13:00–16:30 (всего 3,5 часа);
  • 1.2 – 13:00–16:30 (всего 3,5 часа);
  • 2.1 – 15:00–16:30 (всего 1,5 часа);
  • 2.2 – 02:30–06:00 (всего 3,5 часа);
  • 3.1 – 16:30–20:00 (всего 3,5 часа);
  • 3.2 – 16:30–20:00 (всего 3,5 часа);
  • 4.1 – 07:00–09:30, 16:30–20:00 (итого 6 часов);
  • 4.2 – 06:00–09:30 (всего 3,5 часа);
  • 5.1 – 20:00–23:30 (всего 3,5 часа);
  • 5.2 – 20:00–23:30 (итого 3,5 часа);
  • 6.1 – 00:00–02:30, 10:00–13:00, 20:00–22:00 (всего 7,5 часов);
  • 6.2 – 10:00–13:00 (всего 3 часа).

Черниговская область

График временно не действует, введены аварийные отключения. При этом в облэнерго ранее уже предупреждали о такой вероятности. Плановые отключения после нормализации ситуации будут осуществляться, вероятно, по следующему графику:

График отключения света в Черниговской области 8 октября

График отключения света в Черниговской области 8 октября. Источник: Черниговоблэнерго

Где смотреть графики отключений света в 2026 году

Ситуация в энергосистеме может быстро измениться, поэтому жителям страны советуют следить за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях своих операторов систем распределения (облэнерго). Ссылки на официальные сайты смотрите в таблице:

Регион

Специальный раздел на сайте облэнерго

Винница и область

https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed

Волынь

https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0

Днепр и область

https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns

Донецкая область

https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns

Житомир и область

https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php

Закарпатье

https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/

Запорожье

www.zoe.com.ua/

Киев

https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns

Киевская область

https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns

Кировоградская область

https://kiroe.com.ua/electricity-blackout

Львов и область

https://info.loe.lviv.ua/ (только в личном кабинете)

Николаев и область

https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv

Одесса и область

https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns

Полтава и область

https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/

Ивано-Франковск, Прикарпатье

https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table

Ровно и область

https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необходимо загрузить файлы)

Сумы и область

https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента)

Тернополь и область

https://www.toe.com.ua/news/71

Харьков и Харьковская область

https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo

Херсон и Херсонская область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете)

Хмельницкий и область

https://hoe.com.ua/shutdown/new

Черкассы и область

https://cherkasyoblenergo.com/off

Черновцы и область

https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/

Черниговская область

https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, массовые отключения света по графикам вернулись с 6 октября. Ситуацию объяснили последствиями новых российских ударов по энергетике Украины.

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