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Путин хочет устроить для Украины "коммунальный апокалипсис": медиа раскрыли будущую тактику РФ

Станислав Кожемякин
Станислав Кожемякин
Time to read2 мин
icon 1,5 т.
Путин готовит удары по водопроводу в Украине. Иллюстрация
Россия готовит удары по водопроводу в Украине. Иллюстрация. Источник: создано с помощью ИИ

Украинские власти готовятся к тому, что Кремль изменит тактику уничтожения инфраструктуры Украины. В частности, акцент может быть перенесен с объектов ТЭС и ГЭС на атомную генерацию и системы централизованного водоснабжения.

Об этом свидетельствуют данные из секретного российского плана, который министр энергетики Украины Денис Шмыгаль представил европейским партнерам в Париже, сообщает The New York Times. Впрочем, отмечается, что подтвердить подлинность документа журналистам не удалось.

Кремль хочет "отключить" атомную генерацию

Наиболее серьёзной угрозой в документе названо намерение Москвы полностью остановить работу трёх действующих украинских атомных электростанций, которые являются основой всей энергосистемы страны.

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Российские войска планируют нанести массированные ракетные удары по ключевым распределительным подстанциям, соединяющим АЭС с общегосударственной сетью. Повреждение узлов выдачи мощности приведет к автоматическому отключению блоков АЭС от сети и их вынужденной остановке.

Кроме того, они расположены непосредственно в 1,5 км от атомных реакторов. Это создает колоссальные риски для ядерной и радиационной безопасности.

Удар по водоснабжению и канализации

План описывает первые в истории этой войны беспрецедентные по масштабу удары по водохозяйственной инфраструктуре украинских городов. Для уничтожения системы водоснабжения враг намерен задействовать десятки баллистических ракет и управляемых авиабомб.

Основные цели удара по коммунальным объектам

  • Насосные станции питьевой воды.
  • Основные очистные сооружения.
  • Городские канализационные сети.

Целенаправленное разрушение этих объектов призвано парализовать жизнеобеспечение крупнейших мегаполисов: Киева, Харькова и Одессы.

Таким образом, противник рассчитывает остановить 90% подачи электроэнергии и тепла, а также спровоцировать полный коллапс водоснабжения и водоотведения. По данным источников NYT, такие планы сильно обеспокоили украинские власти, поскольку у них ограниченные резервные планы на случай критического и длительного отключения электроэнергии насосных систем по всей стране.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в ночь на 30 сентября Россия нанесла массированный удар по украинской энергетике. И хотя с лета не прошло и дня, чтобы враг не атаковал энергетические объекты, последняя атака стала самой масштабной с конца прошлого отопительного сезона. В частности, была повреждена Трипольская ТЭС.

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