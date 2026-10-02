Путин хочет устроить для Украины "коммунальный апокалипсис": медиа раскрыли будущую тактику РФ

Украинские власти готовятся к тому, что Кремль изменит тактику уничтожения инфраструктуры Украины. В частности, акцент может быть перенесен с объектов ТЭС и ГЭС на атомную генерацию и системы централизованного водоснабжения.

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Об этом свидетельствуют данные из секретного российского плана, который министр энергетики Украины Денис Шмыгаль представил европейским партнерам в Париже, сообщает The New York Times. Впрочем, отмечается, что подтвердить подлинность документа журналистам не удалось.

Кремль хочет "отключить" атомную генерацию

Наиболее серьёзной угрозой в документе названо намерение Москвы полностью остановить работу трёх действующих украинских атомных электростанций, которые являются основой всей энергосистемы страны.

Российские войска планируют нанести массированные ракетные удары по ключевым распределительным подстанциям, соединяющим АЭС с общегосударственной сетью. Повреждение узлов выдачи мощности приведет к автоматическому отключению блоков АЭС от сети и их вынужденной остановке.

Кроме того, они расположены непосредственно в 1,5 км от атомных реакторов. Это создает колоссальные риски для ядерной и радиационной безопасности.

Удар по водоснабжению и канализации

План описывает первые в истории этой войны беспрецедентные по масштабу удары по водохозяйственной инфраструктуре украинских городов. Для уничтожения системы водоснабжения враг намерен задействовать десятки баллистических ракет и управляемых авиабомб.

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Основные цели удара по коммунальным объектам

Насосные станции питьевой воды.

Основные очистные сооружения.

Городские канализационные сети.

Целенаправленное разрушение этих объектов призвано парализовать жизнеобеспечение крупнейших мегаполисов: Киева, Харькова и Одессы.

Таким образом, противник рассчитывает остановить 90% подачи электроэнергии и тепла, а также спровоцировать полный коллапс водоснабжения и водоотведения. По данным источников NYT, такие планы сильно обеспокоили украинские власти, поскольку у них ограниченные резервные планы на случай критического и длительного отключения электроэнергии насосных систем по всей стране.

Главные истории дня

Как уже сообщал OBOZ.UA, в ночь на 30 сентября Россия нанесла массированный удар по украинской энергетике. И хотя с лета не прошло и дня, чтобы враг не атаковал энергетические объекты, последняя атака стала самой масштабной с конца прошлого отопительного сезона. В частности, была повреждена Трипольская ТЭС.