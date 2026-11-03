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Правила отключения украинцам коммуналки за долги могут изменить: что предлагают нардепы

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
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В Раду внесли законопроект о новых правилах для должников по коммунальным услугам
В Раду внесли законопроект о новых правилах для должников по коммунальным услугам. Источник: Freepik

В Украине могут запретить отключать целые дома от коммунальных сетей, если один из соседей не платит за коммунальные услуги. Для этого хотят создать единую электронную систему учета домов, пересмотреть порядок выбора управляющего и обновить процедуры взыскания задолженности.

Соответствующую норму предусматривает законопроект №16209, авторами которого являются три десятка народных депутатов Верховной Рады из разных фракций. Они предлагают провести жилищную реформу, которая затрагивает интересы ОСМД, управляющих, а также владельцев квартир, нежилых помещений, машиномест и жилья в новостройках.

Что хотят изменить

Нардепы предлагают защитить добросовестных плательщиков и урегулировать статус домов без объединений совладельцев. Для этого они прописали в своем законопроекте:

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  • прекращение предоставления услуг всему дому из-за долга отдельного жильца будет возможным только по решению суда;
  • ограничения для конкретного должника будут применять исключительно при условии предупреждения за 30 дней и наличия технической возможности (без ущерба для других соседей);
  • в домах, где не создано ОСМД, управление будет осуществляться через простое товарищество совладельцев без статуса юридического лица, которое будет действовать согласно типовому положению Кабмина;
  • срок договора с управляющим можно будет заключать на срок до трех лет, а изменить его совладельцы смогут досрочно и без уплаты штрафных санкций (предупредив за два месяца);
  • первого управляющего застройщик будет выбирать через открытый конкурс, а обязанность платить за услуги у покупателя возникнет только с момента подписания акта приема-передачи (до этого расходы несет девелопер);
  • владельцы нежилых частей домов будут самостоятельно управлять своим имуществом, но будут платить за общие общедомовые нужды пропорционально площади.
  • владельцы машиномест получат статус коллективных совладельцев и смогут участвовать в управлении через уполномоченного представителя.
  • создать единую электронную систему и реестр домов, но решения собраний ОСМД будут вступать в силу в день принятия без ожидания внесения в реестр.
  • долги за содержание дома и ЖКУ будут взыскивать через упрощенное приказное производство с начислением 3% годовых, инфляционных потерь и пени.

В случае принятия законопроекта №16209 большинство его положений вступит в силу через шесть месяцев после официального опубликования.

Также OBOZ.UA сообщили, что в Украине готовят реформу рынка недвижимости, которая может коренным образом изменить систему работы риелторской сферы. В частности, предлагается ввести реестр риелторов и двухуровневую систему допуска к профессии, которая будет включать аккредитацию агентов. Части агентов запретят работать – в частности тем, кто имеет судимость, российским гражданам и лицам, находящимся под санкциями.

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