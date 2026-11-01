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Более 70 аварийных бригад работают третьи сутки: какая ситуация с восстановлением электро- и водоснабжения в Днепре

София ЗакревскаяСофия Закревская
Time to read1 мин
159
Более 70 аварийных бригад работают третьи сутки: какая ситуация с восстановлением электро- и водоснабжения в Днепре
Блэкаут в Днепре. Источник: sobitie.com.ua

По состоянию на вечер субботы, 31 октября, в Днепре вернули свет еще 20 тысячам абонентов. Город продолжал приходить в себя после блэкаута, который своими ударами устроили российские войска.

Возобновлял работу и "Днепроводоканал". Об этом сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

"Вскоре возобновят водоснабжение жителям областного центра, которые оставались без воды", – написал он.

Ганжа рассказал, что уже третьи сутки более 70 аварийных бригад без перерыва работают над восстановлением электроснабжения в Днепропетровской области.

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К вечеру 31 октября без света оставались почти 100 тысяч абонентов в Днепровском, Каменском и Павлоградском районах области. Там пункты несокрушимости перевели на круглосуточный режим работы.

"Враг уже третьи сутки атакует энергосистему области. Она истощена и остается нестабильной. Прошу всех экономно потреблять электроэнергию. Не включайте одновременно несколько мощных электроприборов. По возможности отложите их использование на часы пик", – призвали в ОВА.

Мы писали о том, что в Днепре из-за российских атак без электроснабжения оставались десятки тысяч абонентов. Для этих людей в городе развернули Пункты оказания помощи Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Они работают на пяти локациях.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером в четверг, 29 октября, россияне в очередной раз ударили с воздуха по Днепру. После очередного обстрела в городе и частично в области пропало электроснабжение. Также из-за отсутствия электричества в областном центре начались перебои с водоснабжением.

По состоянию на 30 октября в части регионов Украины были введены почасовые отключения электроэнергии. В Днепре же после российской атаки сложилась очень сложная ситуация с электричеством, ввели экстренные отключения, а мэр города объявил о блэкауте. Также графики не действовали в Киеве на правом берегу и в некоторых районах Киевской области.

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