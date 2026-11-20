Внутренне перемещенные лица (ВПО) в Украине в 2026 году имеют право не платить за неиспользованные услуги водоснабжения и водоотведения без счетчиков, а также за управление бытовыми отходами, если отсутствуют более 30 календарных дней. Для этого нужно подать исполнителю услуги заявление и документы, подтверждающие отсутствие.

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Порядок перерасчета за воду объяснили в запорожском КП "Облводоканал". Переселенцам нужно подтверждение проживания по другому адресу – его оформляют с помощью справки о постановке ВПО на учет.

Как оформить перерасчет за воду

Право не оплачивать централизованное водоснабжение и водоотведение во время отсутствия действует при условии отсутствия счетчиков. Самого факта, что квартира или дом пустуют, недостаточно для прекращения начислений: исполнитель должен получить заявление и документальное подтверждение в бумажной или электронной форме. Понадобятся:

письменное заявление об отсутствии потребителя и/или членов его семьи по месту регистрации;

справка о взятии на учет ВПЛ с подтверждением места проживания;

оригиналы для сверки и копии паспортов соответствующих лиц с отметкой о регистрации;

выписка из реестра территориальной громады о месте проживания или пребывания (при необходимости).

Когда не начисляют плату за бытовые отходы

Для услуги по управлению бытовыми отходами отсутствие потребителя и других лиц в жилье должно длиться непрерывно более 30 календарных дней. Соответствующие изменения предусматривает постановление Кабинета министров от 31 декабря 2025 года №1800, которое внесло изменения в постановление от 08.08.2023 № 835.

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Исполнителю подают заявление в произвольной форме и подтверждающие документы в соответствии с условиями договора – в электронном или бумажном виде. Основанием служит справка ВПЛ или справка о фактическом месте проживания. Также принимаются документы о

лечении;

обучении в другом городе;

военной службе;

отбывании наказания;

временном пребывании за границей.

После получения заявления и надлежащих документов исполнитель обязан пересчитать плату или не начислять ее за подтвержденный период временного отсутствия. Этот порядок распространяется на жилые помещения и другие объекты недвижимого имущества.

Главные истории дня

Если отсутствие длится более шести месяцев, подтверждение нужно обновлять. И для водоснабжения и водоотведения без счетчиков, и для управления бытовыми отходами обновленное заявление с документами подают в месячный срок после завершения каждого шестимесячного периода.