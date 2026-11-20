Больше 30 дней не дома: за какую коммунальную услугу можно не платить
Внутренне перемещенные лица (ВПО) в Украине в 2026 году имеют право не платить за неиспользованные услуги водоснабжения и водоотведения без счетчиков, а также за управление бытовыми отходами, если отсутствуют более 30 календарных дней. Для этого нужно подать исполнителю услуги заявление и документы, подтверждающие отсутствие.
Порядок перерасчета за воду объяснили в запорожском КП "Облводоканал". Переселенцам нужно подтверждение проживания по другому адресу – его оформляют с помощью справки о постановке ВПО на учет.
Как оформить перерасчет за воду
Право не оплачивать централизованное водоснабжение и водоотведение во время отсутствия действует при условии отсутствия счетчиков. Самого факта, что квартира или дом пустуют, недостаточно для прекращения начислений: исполнитель должен получить заявление и документальное подтверждение в бумажной или электронной форме. Понадобятся:
- письменное заявление об отсутствии потребителя и/или членов его семьи по месту регистрации;
- справка о взятии на учет ВПЛ с подтверждением места проживания;
- оригиналы для сверки и копии паспортов соответствующих лиц с отметкой о регистрации;
- выписка из реестра территориальной громады о месте проживания или пребывания (при необходимости).
Когда не начисляют плату за бытовые отходы
Для услуги по управлению бытовыми отходами отсутствие потребителя и других лиц в жилье должно длиться непрерывно более 30 календарных дней. Соответствующие изменения предусматривает постановление Кабинета министров от 31 декабря 2025 года №1800, которое внесло изменения в постановление от 08.08.2023 № 835.
Исполнителю подают заявление в произвольной форме и подтверждающие документы в соответствии с условиями договора – в электронном или бумажном виде. Основанием служит справка ВПЛ или справка о фактическом месте проживания. Также принимаются документы о
- лечении;
- обучении в другом городе;
- военной службе;
- отбывании наказания;
- временном пребывании за границей.
После получения заявления и надлежащих документов исполнитель обязан пересчитать плату или не начислять ее за подтвержденный период временного отсутствия. Этот порядок распространяется на жилые помещения и другие объекты недвижимого имущества.
Если отсутствие длится более шести месяцев, подтверждение нужно обновлять. И для водоснабжения и водоотведения без счетчиков, и для управления бытовыми отходами обновленное заявление с документами подают в месячный срок после завершения каждого шестимесячного периода.