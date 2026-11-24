Во вторник, 24 ноября, в части регионов Украины круглосуточно действуют графики отключения света. Их объем составляет0,5-3,5 очереди, что немного меньше, чем накануне. В то же время в Харьковской области были введены аварийные отключения.

Видео дня

Об общем состоянии энергетики сообщили в "Укренерго" и Министерстве энергетики. OBOZ.UA следит за происходящим.

"Из-за повреждения оборудования в результате предыдущих вражеских атак и снижения напряжения в высоковольтной сети в Харьковской области вынужденно применяются аварийные отключения. Возвращение к прогнозируемым графикам состоится после стабилизации ситуации в энергосистеме", – отметил первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов.

Главное, что нужно знать

В результате обстрелов часть потребителей в Житомирской, Запорожской, Ровненской, Харьковской и Черниговской областях остается без электроснабжения.

остается без электроснабжения. С вечера планировалось, что свет будут отключать по графикам в объеме от 0,5 до 3,5 очереди . То есть в пиковые часы могут отключать одновременно более половины потребителей.

. То есть в пиковые часы могут отключать одновременно более половины потребителей. Помимо населения, отключения касаются промышленности и бизнеса.

В течение недели Россия 100 раз целенаправленно атаковала украинскую энергетику .

. Актуальные графики отключений советуют проверять на официальных страницах операторов системы распределения (облэнерго).

После восстановления электроснабжения возможны перепады напряжения или повторные аварийные отключения электроэнергии.

Отключения света 24 ноября: графики по областям

Киев

Действуют почасовые графики. Общего расписания для всех групп в Киеве нет уже почти год. Поэтому проверить графики можно только по конкретному адресу:

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чат-бот "ДТЭК Киевские электросети" – позволяет проверить информацию об электроснабжении;

официальный сайт ДТЭК – нужно указать адрес, чтобы получить актуальные данные;

приложение "Киев Цифровой" – также можно проверить информацию об отключениях по своему адресу;

горячая линия "Струм" по номеру 1549 – можно узнать о применении графиков, наличии света по адресу и действиях в случае отключения.

Киевская область

Действуют отключения света по графикам, однако сводного расписания ДТЭК не публикует. Неофициальные ресурсы приводят такое распределение по группам:

Главные истории дня

Одесская область

Энергетики в Одесской области пытаются стабилизировать ситуацию после масштабных обстрелов. В ДТЭК предупредили: сети чрезвычайно уязвимы к перегрузкам.

"Поэтому у нас важная просьба: когда у вас появляется свет, не включайте все электроприборы одновременно. Пользуйтесь бойлерами, стиральными машинами, обогревателями и другой мощной техникой по очереди", – заявили в компании.

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Всего действуют стабилизационные отключения электроэнергии. Ориентировочное расписание:

1.1 – 00:00-00:30, 08:00-10:30, 17:00-22:30 (суммарно 8,5 часа);

– 00:00-00:30, 08:00-10:30, 17:00-22:30 (суммарно 8,5 часа); 1.2 – 00:00-00:30, 08:00-13:30, 17:00-21:00 (суммарно 10 часов);

– 00:00-00:30, 08:00-13:30, 17:00-21:00 (суммарно 10 часов); 2.1 – 00:00-00:30, 08:00-13:30, 17:00-21:00 (суммарно 10 часов);

– 00:00-00:30, 08:00-13:30, 17:00-21:00 (суммарно 10 часов); 2.2 – 00:00-00:30, 08:00-13:30, 17:00-21:00 (суммарно 10 часов);

– 00:00-00:30, 08:00-13:30, 17:00-21:00 (суммарно 10 часов); 3.1 – 00:00-01:00, 10:00-17:00, 20:30-24:00 (суммарно 11,5 часа);

– 00:00-01:00, 10:00-17:00, 20:30-24:00 (суммарно 11,5 часа); 3.2 – 00:00-03:00, 10:00-14:00, 20:30-24:00 (суммарно 10,5 часа);

– 00:00-03:00, 10:00-14:00, 20:30-24:00 (суммарно 10,5 часа); 4.1 – 12:00-17:00 (суммарно 5 часов);

– 12:00-17:00 (суммарно 5 часов); 4.2 – 12:00-17:00, 20:30-24:00 (суммарно 8,5 часа);

– 12:00-17:00, 20:30-24:00 (суммарно 8,5 часа); 5.1 – 07:00-10:00, 13:30-17:00 (суммарно 6,5 часа);

– 07:00-10:00, 13:30-17:00 (суммарно 6,5 часа); 5.2 – 07:00-08:30, 13:30-20:30 (суммарно 8,5 часа);

– 07:00-08:30, 13:30-20:30 (суммарно 8,5 часа); 6.1 – 06:00-08:30, 13:30-20:30 (суммарно 9,5 часа);

– 06:00-08:30, 13:30-20:30 (суммарно 9,5 часа); 6.2 – 06:00-08:30, 13:30-20:30 (суммарно 9,5 часа).

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Днепропетровская область

Ситуация остается сложной. В Днепре, Днепровском, Самаровском, Каменском и Павлоградском районах введены экстренные отключения. Графики здесь не действуют. В остальной области – графики стабилизационных отключений:

Харьковская область

Действуют аварийные отключения. Одновременно с ними продолжаются и отключения по графику:

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1.1 – 00:00-01:30, 08:30-15:30, 19:00-22:30 (суммарно 12 часов);

– 00:00-01:30, 08:30-15:30, 19:00-22:30 (суммарно 12 часов); 1.2 – 00:00-01:30, 06:00-15:30, 19:00-22:30 (суммарно 14,5 часа);

– 00:00-01:30, 06:00-15:30, 19:00-22:30 (суммарно 14,5 часа); 2.1 – 08:30-15:30, 19:00-22:30 (суммарно 10,5 часа);

– 08:30-15:30, 19:00-22:30 (суммарно 10,5 часа); 2.2 – 08:30-15:30, 19:00-22:30 (суммарно 10,5 часа);

– 08:30-15:30, 19:00-22:30 (суммарно 10,5 часа); 3.1 – 01:30-05:00, 08:30-15:30, 19:00-20:00, 22:30-24:00 (суммарно 13 часов);

– 01:30-05:00, 08:30-15:30, 19:00-20:00, 22:30-24:00 (суммарно 13 часов); 3.2 – 01:30-05:00, 15:30-20:00, 22:30-24:00 (суммарно 9,5 часа);

– 01:30-05:00, 15:30-20:00, 22:30-24:00 (суммарно 9,5 часа); 4.1 – 15:30-20:00, 22:30-24:00 (суммарно 6 часов);

– 15:30-20:00, 22:30-24:00 (суммарно 6 часов); 4.2 – 15:30-19:00, 20:00-24:00 (суммарно 7,5 часа);

– 15:30-19:00, 20:00-24:00 (суммарно 7,5 часа); 5.1 – 05:00-08:30, 15:30-19:00 (суммарно 7 часов);

– 05:00-08:30, 15:30-19:00 (суммарно 7 часов); 5.2 – 05:00-08:30, 15:30-19:00 (суммарно 7 часов);

– 05:00-08:30, 15:30-19:00 (суммарно 7 часов); 6.1 – 06:00-08:30, 12:00-19:00 (суммарно 9,5 часа);

– 06:00-08:30, 12:00-19:00 (суммарно 9,5 часа); 6.2 – 06:00-08:30, 12:00-19:00, 22:30-24:00 (суммарно 11 часов).

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Полтавская область

Действует почасовой график с такими объемами:

с 00:00 до 06:00 применяется отключение в объеме 1 очереди;

с 06:00 до 12:00 – 2,5 очереди;

с 12:00 до 20:00 – 3,5 очереди;

с 20:00 до 23:59 – 2,5 очереди.

Хмельницкая область

Действует почасовой график. Расписание было обновлено:

1.1 – 04:00-07:00, 12:00-16:00, 19:00-22:00 (суммарно 10 часов);

– 04:00-07:00, 12:00-16:00, 19:00-22:00 (суммарно 10 часов); 1.2 – 01:00-04:00, 12:00-16:00, 19:00-22:00 (суммарно 10 часов);

– 01:00-04:00, 12:00-16:00, 19:00-22:00 (суммарно 10 часов); 2.1 – 12:00-17:00 (суммарно 5 часов);

– 12:00-17:00 (суммарно 5 часов); 2.2 – 00:00-01:00, 12:00-17:00 (суммарно 6 часов);

– 00:00-01:00, 12:00-17:00 (суммарно 6 часов); 3.1 – 06:00-10:00, 14:00-18:00, 22:00-24:00 (суммарно 10 часов);

– 06:00-10:00, 14:00-18:00, 22:00-24:00 (суммарно 10 часов); 3.2 – 06:00-10:00, 14:00-19:00, 22:00-24:00 (суммарно 11 часов);

– 06:00-10:00, 14:00-19:00, 22:00-24:00 (суммарно 11 часов); 4.1 – 06:00-10:00, 14:00-19:00 (суммарно 9 часов);

– 06:00-10:00, 14:00-19:00 (суммарно 9 часов); 4.2 – 07:00-12:00, 16:00-20:00 (суммарно 9 часов);

– 07:00-12:00, 16:00-20:00 (суммарно 9 часов); 5.1 – 08:00-12:00, 16:00-20:00 (суммарно 8 часов);

– 08:00-12:00, 16:00-20:00 (суммарно 8 часов); 5.2 – 01:00-04:00, 10:00-14:00, 17:00-20:00 (в сумме 10 часов);

– 01:00-04:00, 10:00-14:00, 17:00-20:00 (в сумме 10 часов); 6.1 – 04:00-06:00, 10:00-14:00, 17:00-20:00, 22:00-24:00 (в сумме 11 часов);

– 04:00-06:00, 10:00-14:00, 17:00-20:00, 22:00-24:00 (в сумме 11 часов); 6.2 – 00:00-01:00, 10:00-14:00, 18:00-22:00 (в сумме 9 часов).

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Сумская область

По состоянию на утро в области есть обесточивания по технологическим причинам, вследствие боевых действий и непогоды:

в Сумском и Ахтырском районах;

в городе Сумы;

в Конотопском районе.

"Кроме того, вследствие боевых действий без электроснабжения остаются отдельные потребители. В основном речь идет о приграничных территориях, где проведение ремонтно-восстановительных работ осложнено активными боевыми действиями", – заявили в облэнерго.

В целом действуют почасовые отключения. График предусматривает, что света может не быть суммарно до 13 часов в сутки.

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Винницкая область

В регионе с 06:00 до 24:00 введены почасовые отключения света. Общий график облэнерго не публикует. Поэтому найти график по конкретному адресу можно:

в чат-боте в Viber;

в чат-боте в Telegram;

в разделе "Онлайн-график почасовых отключений" (доступен поиск по адресу, коду ЕИС и лицевому счету);

в личном кабинете на сайте облэнерго.

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Львовская область

Действует почасовой график. Однако отключения запланированы не для всех потребителей:

Закарпатье

Введены графики отключений света, действует почасовой режим. График такой:

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Прикарпатье

Действуют почасовые графики. Расписание такое:

Запорожская область

Введены почасовые отключения. График такой:

1.1 – 05:30-10:30, 14:30-19:30 (суммарно 10 часов);

– 05:30-10:30, 14:30-19:30 (суммарно 10 часов); 1.2 – 00:00-04:30, 08:30-13:30, 17:30-22:30 (суммарно 14,5 часа);

– 00:00-04:30, 08:30-13:30, 17:30-22:30 (суммарно 14,5 часа); 2.1 – 16:00-20:30 (суммарно 4,5 часа);

– 16:00-20:30 (суммарно 4,5 часа); 2.2 – 00:00-00:30, 05:30-10:30, 14:30-19:30, 23:30-24:00 (суммарно 11 часов);

– 00:00-00:30, 05:30-10:30, 14:30-19:30, 23:30-24:00 (суммарно 11 часов); 3.1 – 10:00-15:00, 19:00-24:00 (суммарно 10 часов);

– 10:00-15:00, 19:00-24:00 (суммарно 10 часов); 3.2 – 04:00-09:00, 13:00-18:00, 23:30-24:00 (суммарно 10,5 часа);

– 04:00-09:00, 13:00-18:00, 23:30-24:00 (суммарно 10,5 часа); 4.1 – 10:00-15:00, 19:00-24:00 (суммарно 10 часов);

– 10:00-15:00, 19:00-24:00 (суммарно 10 часов); 4.2 – 00:00-04:30, 11:30-16:30, 22:00-24:00 (в сумме 11,5 часа);

– 00:00-04:30, 11:30-16:30, 22:00-24:00 (в сумме 11,5 часа); 5.1 – 00:00-00:30, 05:30-10:30, 14:30-19:30, 23:30-24:00 (в сумме 11 часов);

– 00:00-00:30, 05:30-10:30, 14:30-19:30, 23:30-24:00 (в сумме 11 часов); 5.2 – 08:30-13:30, 17:30-22:30 (в сумме 10 часов);

– 08:30-13:30, 17:30-22:30 (в сумме 10 часов); 6.1 – 04:00-09:00, 13:00-18:00, 22:00-24:00 (в сумме 12 часов);

– 04:00-09:00, 13:00-18:00, 22:00-24:00 (в сумме 12 часов); 6.2 – 00:00-00:30, 10:00-15:00, 19:00-24:00 (в сумме 10,5 часа).

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Черниговская область

Действуют отключения по графикам. В расписание внесли изменения:

до 03:00 продлили отключение для очереди 4.2;

с 03:00 до 06:00 дополнительно отключали очередь 3.2.

Черкасская область

Введены почасовые отключения. Общий обновленный график такой:

1.1 – 10:00-13:00, 16:00-20:00, 23:00-24:00 (в сумме 8 часов);

– 10:00-13:00, 16:00-20:00, 23:00-24:00 (в сумме 8 часов); 1.2 – 06:00-08:00, 11:00-14:00, 17:00-20:00, 23:00-24:00 (в сумме 9 часов);

– 06:00-08:00, 11:00-14:00, 17:00-20:00, 23:00-24:00 (в сумме 9 часов); 2.1 – 06:00-08:00, 11:00-14:00, 16:00-19:00 (в сумме 8 часов);

– 06:00-08:00, 11:00-14:00, 16:00-19:00 (в сумме 8 часов); 2.2 – 06:00-08:00, 12:00-15:00, 17:00-20:00, 23:00-24:00 (в сумме 9 часов);

– 06:00-08:00, 12:00-15:00, 17:00-20:00, 23:00-24:00 (в сумме 9 часов); 3.1 – 02:00-04:00, 08:00-10:00, 12:00-15:00, 18:00-20:00 (в сумме 9 часов);

– 02:00-04:00, 08:00-10:00, 12:00-15:00, 18:00-20:00 (в сумме 9 часов); 3.2 – 08:00-11:00, 13:00-16:00, 19:00-21:00 (в сумме 8 часов);

– 08:00-11:00, 13:00-16:00, 19:00-21:00 (в сумме 8 часов); 4.1 – 00:00-02:00, 06:00-08:00, 13:00-16:00, 18:00-21:00 (в сумме 10 часов);

– 00:00-02:00, 06:00-08:00, 13:00-16:00, 18:00-21:00 (в сумме 10 часов); 4.2 – 08:00-11:00, 13:00-17:00, 19:00-21:00 (в сумме 9 часов);

– 08:00-11:00, 13:00-17:00, 19:00-21:00 (в сумме 9 часов); 5.1 – 08:00-11:00, 14:00-17:00, 21:00-23:00 (в сумме 8 часов);

– 08:00-11:00, 14:00-17:00, 21:00-23:00 (в сумме 8 часов); 5.2 – 04:00-06:00, 11:00-13:00, 15:00-18:00, 21:00-23:00 (в сумме 9 часов);

– 04:00-06:00, 11:00-13:00, 15:00-18:00, 21:00-23:00 (в сумме 9 часов); 6.1 – 08:00-11:00, 14:00-18:00, 20:00-22:00 (в сумме 9 часов);

– 08:00-11:00, 14:00-18:00, 20:00-22:00 (в сумме 9 часов); 6.2 – 11:00-13:00, 15:00-19:00, 21:00-23:00 (в сумме 8 часов).

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В ряде общин Черкасской области графики отличаются. В частности, в части Уманского района на период проведения аварийно-восстановительных работ применяются временные индивидуальные графики. Они касаются потребителей ВСП "Уманские энергетические сети", Жашковского филиала, Монастырищенского филиала, Христиновских филиалов:

1.2 – 00:00-03:00, 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00 (суммарно 12 часов);

– 00:00-03:00, 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00 (суммарно 12 часов); 2.2 – 00:00-03:00, 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00 (суммарно 12 часов);

– 00:00-03:00, 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00 (суммарно 12 часов); 3.2 – 00:00-03:00, 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00 (суммарно 12 часов);

– 00:00-03:00, 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00 (суммарно 12 часов); 4.2 – 03:00-06:00, 09:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00 (суммарно 12 часов);

– 03:00-06:00, 09:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00 (суммарно 12 часов); 5.2 – 03:00-06:00, 09:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00 (суммарно 12 часов);

– 03:00-06:00, 09:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00 (суммарно 12 часов); 6.2 – 03:00-06:00, 09:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00 (всего 12 часов).

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Житомирская область

Действуют почасовые графики. Объем отключений электроэнергии такой:

с 00:00 до 06:00 – 0,5 очереди;

с 06:00 до 08:00 – 2 очереди;

с 08:00 до 12:00 – 2,5 очереди;

с 12:00 до 20:00 – 3,5 очереди;

с 20:00 до 22:00 – 2 очереди;

с 22:00 до 24:00 – 1,5 очереди.

Тернопольская область

Действуют почасовые отключения. Как свидетельствуют графики по разным адресам в Тернополе, в течение суток электричество будут отключать до трех раз в сутки – света может не быть более 8-9 часов. Посмотреть свой график и узнать, к какой подочереди относится адрес, можно на официальном сайте облэнерго.

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Николаевская область

В регионе применяются почасовые графики. Ориентировочное расписание такое:

1.1 – 05:30-07:30, 11:00-14:30, 18:00-21:30 (всего 9 часов);

– 05:30-07:30, 11:00-14:30, 18:00-21:30 (всего 9 часов); 1.2 – 00:00-00:30, 11:00-14:30, 18:00-21:30 (всего 7,5 часа);

– 00:00-00:30, 11:00-14:30, 18:00-21:30 (всего 7,5 часа); 2.1 – 00:30-04:00, 07:30-11:00, 14:30-18:00, 21:30-22:30 (всего 11,5 часа);

– 00:30-04:00, 07:30-11:00, 14:30-18:00, 21:30-22:30 (всего 11,5 часа); 2.2 – 11:30-18:00, 21:30-00:00 (в сумме 9 часов);

– 11:30-18:00, 21:30-00:00 (в сумме 9 часов); 3.1 – 00:00-00:30, 04:00-07:30, 11:00-14:30, 18:00-21:30 (в сумме 11 часов);

– 00:00-00:30, 04:00-07:30, 11:00-14:30, 18:00-21:30 (в сумме 11 часов); 3.2 – 07:30-11:00, 14:30-18:00, 21:30-00:00 (в сумме 9,5 часа);

– 07:30-11:00, 14:30-18:00, 21:30-00:00 (в сумме 9,5 часа); 4.1 – 00:00-00:30, 05:30-07:30, 14:30-20:30 (в сумме 8,5 часа);

– 00:00-00:30, 05:30-07:30, 14:30-20:30 (в сумме 8,5 часа); 4.2 – 11:30-18:00, 21:30-00:00 (в сумме 9 часов);

– 11:30-18:00, 21:30-00:00 (в сумме 9 часов); 5.1 – 00:00-00:30, 05:30-07:30, 11:00-18:00 (в сумме 9,5 часа);

– 00:00-00:30, 05:30-07:30, 11:00-18:00 (в сумме 9,5 часа); 5.2 – 00:00-00:30, 07:30-11:00, 18:00-20:30 (в сумме 6,5 часа);

– 00:00-00:30, 07:30-11:00, 18:00-20:30 (в сумме 6,5 часа); 6.1 – 07:30-14:30, 18:00-21:30 (в сумме 10,5 часа);

– 07:30-14:30, 18:00-21:30 (в сумме 10,5 часа); 6.2 – 00:00-00:30, 07:30-11:00, 14:30-20:30 (суммарно 10 часов).

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График и очередность отключений: где узнать в каждой области

На сайтах операторов системы распределения (облэнерго) публикуют не только графики отключений света, но и распределение потребителей по группам (очередям). Ссылки на официальные сайты – в таблице:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в личном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необходимо загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине реализуют дополнительные меры для стабилизации водоснабжения и работы канализации в крупных городах. Это связано с изменением тактики государства-агрессора России во время обстрелов энергетической инфраструктуры.