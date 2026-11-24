Начались аварийные отключения света: графики для всех областей на 24 ноября
Во вторник, 24 ноября, в части регионов Украины круглосуточно действуют графики отключения света. Их объем составляет0,5-3,5 очереди, что немного меньше, чем накануне. В то же время в Харьковской области были введены аварийные отключения.
Об общем состоянии энергетики сообщили в "Укренерго" и Министерстве энергетики. OBOZ.UA следит за происходящим.
"Из-за повреждения оборудования в результате предыдущих вражеских атак и снижения напряжения в высоковольтной сети в Харьковской области вынужденно применяются аварийные отключения. Возвращение к прогнозируемым графикам состоится после стабилизации ситуации в энергосистеме", – отметил первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов.
Главное, что нужно знать
- В результате обстрелов часть потребителей в Житомирской, Запорожской, Ровненской, Харьковской и Черниговской областях остается без электроснабжения.
- С вечера планировалось, что свет будут отключать по графикам в объеме от 0,5 до 3,5 очереди. То есть в пиковые часы могут отключать одновременно более половины потребителей.
- Помимо населения, отключения касаются промышленности и бизнеса.
- В течение недели Россия 100 раз целенаправленно атаковала украинскую энергетику.
- Актуальные графики отключений советуют проверять на официальных страницах операторов системы распределения (облэнерго).
- После восстановления электроснабжения возможны перепады напряжения или повторные аварийные отключения электроэнергии.
Отключения света 24 ноября: графики по областям
Киев
Действуют почасовые графики. Общего расписания для всех групп в Киеве нет уже почти год. Поэтому проверить графики можно только по конкретному адресу:
- чат-бот "ДТЭК Киевские электросети" – позволяет проверить информацию об электроснабжении;
- официальный сайт ДТЭК – нужно указать адрес, чтобы получить актуальные данные;
- приложение "Киев Цифровой" – также можно проверить информацию об отключениях по своему адресу;
- горячая линия "Струм" по номеру 1549 – можно узнать о применении графиков, наличии света по адресу и действиях в случае отключения.
Киевская область
Действуют отключения света по графикам, однако сводного расписания ДТЭК не публикует. Неофициальные ресурсы приводят такое распределение по группам:
Одесская область
Энергетики в Одесской области пытаются стабилизировать ситуацию после масштабных обстрелов. В ДТЭК предупредили: сети чрезвычайно уязвимы к перегрузкам.
"Поэтому у нас важная просьба: когда у вас появляется свет, не включайте все электроприборы одновременно. Пользуйтесь бойлерами, стиральными машинами, обогревателями и другой мощной техникой по очереди", – заявили в компании.
Всего действуют стабилизационные отключения электроэнергии. Ориентировочное расписание:
- 1.1 – 00:00-00:30, 08:00-10:30, 17:00-22:30 (суммарно 8,5 часа);
- 1.2 – 00:00-00:30, 08:00-13:30, 17:00-21:00 (суммарно 10 часов);
- 2.1 – 00:00-00:30, 08:00-13:30, 17:00-21:00 (суммарно 10 часов);
- 2.2 – 00:00-00:30, 08:00-13:30, 17:00-21:00 (суммарно 10 часов);
- 3.1 – 00:00-01:00, 10:00-17:00, 20:30-24:00 (суммарно 11,5 часа);
- 3.2 – 00:00-03:00, 10:00-14:00, 20:30-24:00 (суммарно 10,5 часа);
- 4.1 – 12:00-17:00 (суммарно 5 часов);
- 4.2 – 12:00-17:00, 20:30-24:00 (суммарно 8,5 часа);
- 5.1 – 07:00-10:00, 13:30-17:00 (суммарно 6,5 часа);
- 5.2 – 07:00-08:30, 13:30-20:30 (суммарно 8,5 часа);
- 6.1 – 06:00-08:30, 13:30-20:30 (суммарно 9,5 часа);
- 6.2 – 06:00-08:30, 13:30-20:30 (суммарно 9,5 часа).
Днепропетровская область
Ситуация остается сложной. В Днепре, Днепровском, Самаровском, Каменском и Павлоградском районах введены экстренные отключения. Графики здесь не действуют. В остальной области – графики стабилизационных отключений:
Харьковская область
Действуют аварийные отключения. Одновременно с ними продолжаются и отключения по графику:
- 1.1 – 00:00-01:30, 08:30-15:30, 19:00-22:30 (суммарно 12 часов);
- 1.2 – 00:00-01:30, 06:00-15:30, 19:00-22:30 (суммарно 14,5 часа);
- 2.1 – 08:30-15:30, 19:00-22:30 (суммарно 10,5 часа);
- 2.2 – 08:30-15:30, 19:00-22:30 (суммарно 10,5 часа);
- 3.1 – 01:30-05:00, 08:30-15:30, 19:00-20:00, 22:30-24:00 (суммарно 13 часов);
- 3.2 – 01:30-05:00, 15:30-20:00, 22:30-24:00 (суммарно 9,5 часа);
- 4.1 – 15:30-20:00, 22:30-24:00 (суммарно 6 часов);
- 4.2 – 15:30-19:00, 20:00-24:00 (суммарно 7,5 часа);
- 5.1 – 05:00-08:30, 15:30-19:00 (суммарно 7 часов);
- 5.2 – 05:00-08:30, 15:30-19:00 (суммарно 7 часов);
- 6.1 – 06:00-08:30, 12:00-19:00 (суммарно 9,5 часа);
- 6.2 – 06:00-08:30, 12:00-19:00, 22:30-24:00 (суммарно 11 часов).
Полтавская область
Действует почасовой график с такими объемами:
- с 00:00 до 06:00 применяется отключение в объеме 1 очереди;
- с 06:00 до 12:00 – 2,5 очереди;
- с 12:00 до 20:00 – 3,5 очереди;
- с 20:00 до 23:59 – 2,5 очереди.
Хмельницкая область
Действует почасовой график. Расписание было обновлено:
- 1.1 – 04:00-07:00, 12:00-16:00, 19:00-22:00 (суммарно 10 часов);
- 1.2 – 01:00-04:00, 12:00-16:00, 19:00-22:00 (суммарно 10 часов);
- 2.1 – 12:00-17:00 (суммарно 5 часов);
- 2.2 – 00:00-01:00, 12:00-17:00 (суммарно 6 часов);
- 3.1 – 06:00-10:00, 14:00-18:00, 22:00-24:00 (суммарно 10 часов);
- 3.2 – 06:00-10:00, 14:00-19:00, 22:00-24:00 (суммарно 11 часов);
- 4.1 – 06:00-10:00, 14:00-19:00 (суммарно 9 часов);
- 4.2 – 07:00-12:00, 16:00-20:00 (суммарно 9 часов);
- 5.1 – 08:00-12:00, 16:00-20:00 (суммарно 8 часов);
- 5.2 – 01:00-04:00, 10:00-14:00, 17:00-20:00 (в сумме 10 часов);
- 6.1 – 04:00-06:00, 10:00-14:00, 17:00-20:00, 22:00-24:00 (в сумме 11 часов);
- 6.2 – 00:00-01:00, 10:00-14:00, 18:00-22:00 (в сумме 9 часов).
Сумская область
По состоянию на утро в области есть обесточивания по технологическим причинам, вследствие боевых действий и непогоды:
- в Сумском и Ахтырском районах;
- в городе Сумы;
- в Конотопском районе.
"Кроме того, вследствие боевых действий без электроснабжения остаются отдельные потребители. В основном речь идет о приграничных территориях, где проведение ремонтно-восстановительных работ осложнено активными боевыми действиями", – заявили в облэнерго.
В целом действуют почасовые отключения. График предусматривает, что света может не быть суммарно до 13 часов в сутки.
Винницкая область
В регионе с 06:00 до 24:00 введены почасовые отключения света. Общий график облэнерго не публикует. Поэтому найти график по конкретному адресу можно:
- в чат-боте в Viber;
- в чат-боте в Telegram;
- в разделе "Онлайн-график почасовых отключений" (доступен поиск по адресу, коду ЕИС и лицевому счету);
- в личном кабинете на сайте облэнерго.
Львовская область
Действует почасовой график. Однако отключения запланированы не для всех потребителей:
Закарпатье
Введены графики отключений света, действует почасовой режим. График такой:
Прикарпатье
Действуют почасовые графики. Расписание такое:
Запорожская область
Введены почасовые отключения. График такой:
- 1.1 – 05:30-10:30, 14:30-19:30 (суммарно 10 часов);
- 1.2 – 00:00-04:30, 08:30-13:30, 17:30-22:30 (суммарно 14,5 часа);
- 2.1 – 16:00-20:30 (суммарно 4,5 часа);
- 2.2 – 00:00-00:30, 05:30-10:30, 14:30-19:30, 23:30-24:00 (суммарно 11 часов);
- 3.1 – 10:00-15:00, 19:00-24:00 (суммарно 10 часов);
- 3.2 – 04:00-09:00, 13:00-18:00, 23:30-24:00 (суммарно 10,5 часа);
- 4.1 – 10:00-15:00, 19:00-24:00 (суммарно 10 часов);
- 4.2 – 00:00-04:30, 11:30-16:30, 22:00-24:00 (в сумме 11,5 часа);
- 5.1 – 00:00-00:30, 05:30-10:30, 14:30-19:30, 23:30-24:00 (в сумме 11 часов);
- 5.2 – 08:30-13:30, 17:30-22:30 (в сумме 10 часов);
- 6.1 – 04:00-09:00, 13:00-18:00, 22:00-24:00 (в сумме 12 часов);
- 6.2 – 00:00-00:30, 10:00-15:00, 19:00-24:00 (в сумме 10,5 часа).
Черниговская область
Действуют отключения по графикам. В расписание внесли изменения:
- до 03:00 продлили отключение для очереди 4.2;
- с 03:00 до 06:00 дополнительно отключали очередь 3.2.
Черкасская область
Введены почасовые отключения. Общий обновленный график такой:
- 1.1 – 10:00-13:00, 16:00-20:00, 23:00-24:00 (в сумме 8 часов);
- 1.2 – 06:00-08:00, 11:00-14:00, 17:00-20:00, 23:00-24:00 (в сумме 9 часов);
- 2.1 – 06:00-08:00, 11:00-14:00, 16:00-19:00 (в сумме 8 часов);
- 2.2 – 06:00-08:00, 12:00-15:00, 17:00-20:00, 23:00-24:00 (в сумме 9 часов);
- 3.1 – 02:00-04:00, 08:00-10:00, 12:00-15:00, 18:00-20:00 (в сумме 9 часов);
- 3.2 – 08:00-11:00, 13:00-16:00, 19:00-21:00 (в сумме 8 часов);
- 4.1 – 00:00-02:00, 06:00-08:00, 13:00-16:00, 18:00-21:00 (в сумме 10 часов);
- 4.2 – 08:00-11:00, 13:00-17:00, 19:00-21:00 (в сумме 9 часов);
- 5.1 – 08:00-11:00, 14:00-17:00, 21:00-23:00 (в сумме 8 часов);
- 5.2 – 04:00-06:00, 11:00-13:00, 15:00-18:00, 21:00-23:00 (в сумме 9 часов);
- 6.1 – 08:00-11:00, 14:00-18:00, 20:00-22:00 (в сумме 9 часов);
- 6.2 – 11:00-13:00, 15:00-19:00, 21:00-23:00 (в сумме 8 часов).
В ряде общин Черкасской области графики отличаются. В частности, в части Уманского района на период проведения аварийно-восстановительных работ применяются временные индивидуальные графики. Они касаются потребителей ВСП "Уманские энергетические сети", Жашковского филиала, Монастырищенского филиала, Христиновских филиалов:
- 1.2 – 00:00-03:00, 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00 (суммарно 12 часов);
- 2.2 – 00:00-03:00, 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00 (суммарно 12 часов);
- 3.2 – 00:00-03:00, 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00 (суммарно 12 часов);
- 4.2 – 03:00-06:00, 09:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00 (суммарно 12 часов);
- 5.2 – 03:00-06:00, 09:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00 (суммарно 12 часов);
- 6.2 – 03:00-06:00, 09:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00 (всего 12 часов).
Житомирская область
Действуют почасовые графики. Объем отключений электроэнергии такой:
- с 00:00 до 06:00 – 0,5 очереди;
- с 06:00 до 08:00 – 2 очереди;
- с 08:00 до 12:00 – 2,5 очереди;
- с 12:00 до 20:00 – 3,5 очереди;
- с 20:00 до 22:00 – 2 очереди;
- с 22:00 до 24:00 – 1,5 очереди.
Тернопольская область
Действуют почасовые отключения. Как свидетельствуют графики по разным адресам в Тернополе, в течение суток электричество будут отключать до трех раз в сутки – света может не быть более 8-9 часов. Посмотреть свой график и узнать, к какой подочереди относится адрес, можно на официальном сайте облэнерго.
Николаевская область
В регионе применяются почасовые графики. Ориентировочное расписание такое:
- 1.1 – 05:30-07:30, 11:00-14:30, 18:00-21:30 (всего 9 часов);
- 1.2 – 00:00-00:30, 11:00-14:30, 18:00-21:30 (всего 7,5 часа);
- 2.1 – 00:30-04:00, 07:30-11:00, 14:30-18:00, 21:30-22:30 (всего 11,5 часа);
- 2.2 – 11:30-18:00, 21:30-00:00 (в сумме 9 часов);
- 3.1 – 00:00-00:30, 04:00-07:30, 11:00-14:30, 18:00-21:30 (в сумме 11 часов);
- 3.2 – 07:30-11:00, 14:30-18:00, 21:30-00:00 (в сумме 9,5 часа);
- 4.1 – 00:00-00:30, 05:30-07:30, 14:30-20:30 (в сумме 8,5 часа);
- 4.2 – 11:30-18:00, 21:30-00:00 (в сумме 9 часов);
- 5.1 – 00:00-00:30, 05:30-07:30, 11:00-18:00 (в сумме 9,5 часа);
- 5.2 – 00:00-00:30, 07:30-11:00, 18:00-20:30 (в сумме 6,5 часа);
- 6.1 – 07:30-14:30, 18:00-21:30 (в сумме 10,5 часа);
- 6.2 – 00:00-00:30, 07:30-11:00, 14:30-20:30 (суммарно 10 часов).
График и очередность отключений: где узнать в каждой области
На сайтах операторов системы распределения (облэнерго) публикуют не только графики отключений света, но и распределение потребителей по группам (очередям). Ссылки на официальные сайты – в таблице:
Как сообщал OBOZ.UA, в Украине реализуют дополнительные меры для стабилизации водоснабжения и работы канализации в крупных городах. Это связано с изменением тактики государства-агрессора России во время обстрелов энергетической инфраструктуры.