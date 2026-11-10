Платежки приходят даже тем, кто не пользовался газом: нужно ли платить украинцам

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыФьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояФьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояНа переговорах в Абу-Даби договорились о масштабном обмене пленными в ближайшее время – СМИНа переговорах в Абу-Даби договорились о масштабном обмене пленными в ближайшее время – СМИДания предоставит Украине военную помощь на €643 млн: Зеленский провел встречу с Фредериксен. ВидеоДания предоставит Украине военную помощь на €643 млн: Зеленский провел встречу с Фредериксен. Видео"Европейская солидарность" на первом месте: опрос раскрыл, какие партии готовы поддержать украинцы на выборах"Европейская солидарность" на первом месте: опрос раскрыл, какие партии готовы поддержать украинцы на выборахРаботу предприятия остановили: появились новые подробности атаки на НПЗ в Ленинградской области РФРаботу предприятия остановили: появились новые подробности атаки на НПЗ в Ленинградской области РФОтключение света в Одессе. Иллюстративное фотоЭнергетики объявили новый график отключений света я: какой режим введут 11 ноябряПоявилось видео с моментом гибели путиниста Сергея Соседова: как все было на самом делеПоявилось видео с моментом гибели путиниста Сергея Соседова: как все было на самом делеДолги свыше €2 млрд и ручное регулирование цен на электроэнергию сдерживают инвестиции в новую генерацию, – ЦатурянДолги свыше €2 млрд и ручное регулирование цен на электроэнергию сдерживают инвестиции в новую генерацию, – ЦатурянФутболист сборной Украины отказался выступать за Украину и принял гражданство ПольшиФутболист сборной Украины отказался выступать за Украину и принял гражданство Польши
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Платежки приходят даже тем, кто не пользовался газом: нужно ли платить украинцам

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read2 мин
1,5 т.
Как начисляют плату за распределение газа тем, кто им не пользовался
Как начисляют плату за распределение газа тем, кто им не пользовался. Источник: Freepik

Плата за потребление газа – одно из обычных явлений для потребителей этой коммунальной услуги. Но нельзя забывать и о связанной с ней услуге – распределении газа. Эту платежку придется оплачивать даже тем, кто непосредственно газом не пользовался.

Об этом сообщили в государственной компании "Газорозподільні мережі України". "Отсутствие потребления газа не прекращает начисления за его распределение", – подчеркнули там.

Кто получает платежки за доставку газа

Платежки ежемесячно приходят всем потребителям, чей договор о распределении природного газа остается действующим. То есть это касается не только тех, кто остается подключенным к газораспределительной сети, но и тех, у кого:

  • газоснабжение временно прекращено;
  • газовое оборудование опломбировано.
Читайте также
Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
7,2 т.
Графики перестали действовать в Киеве и 4 областях: в Украине начались экстренные отключения света
7,2 т.
Графики перестали действовать в Киеве и 4 областях: в Украине начались экстренные отключения света
Дарина ГерцеваДарина Герцева
3,3 т.
Украинцы могут платить меньше за коммуналку во время блэкаутов: за какие услуги предусмотрен перерасчет
3,3 т.
Украинцы могут платить меньше за коммуналку во время блэкаутов: за какие услуги предусмотрен перерасчет
Ксения КапустинскаяКсения Капустинская
3,1 т.
В Киеве появился новый способ узнавать об отключениях света: как это работает
3,1 т.
В Киеве появился новый способ узнавать об отключениях света: как это работает

Как начисляют плату

Размер суммы рассчитывается индивидуально – на основе объемов потребления за предыдущий газовый год. Он начинается 1 октября и длится до 30 сентября.

Для потребителей, которые не использовали газ или потребили меньше установленного минимума, применяется минимальная годовая заказанная мощность. Она зависит от типа использования газа:

  • только для приготовления пищи (39 куб. м);
  • для приготовления пищи и подогрева воды (126 куб. м);
  • для комплексного использования газа, в частности отопления, а также для неп бытовых потребителей (314 куб. м).

Если газоснабжение всего объекта бытового потребителя прекращено, минимальная годовая заказанная мощность составляет 39 куб. м.

Как прекратить начисления

Единственным основанием для прекращения начисления платы является расторжение договора о распределении газа. Для этого владелец или его уполномоченный представитель должен подать соответствующее заявление в центр обслуживания клиентов "Газмереж" в своем регионе.

"Перед подачей заявления рекомендуем уточнить в своем филиале порядок расторжения договора, технические условия отключения и будущего возобновления распределения газа, а также стоимость соответствующих работ. В некоторых случаях сохранение минимального платежа может быть выгоднее, чем последующее повторное подключение", – отметили в госкомпании.

Плата начисляется с учетом полного календарного месяца, в котором договор был расторгнут.

Также OBOZ.UA сообщал, что украинцы могут требовать уменьшения платежек за отопление, горячую и холодную воду и водоотведение, если эти услуги не предоставлялись во время длительных отключений света или их качество не соответствовало нормативам. Для этого нужно обратиться к поставщику, добиться составления акта-претензии, а если его представитель не явился – оформить документ самостоятельно при участии двух соседей.

Похожие темы
коммунальные услугиТарифы ЖКХ и субсидиигазЖКХ
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!