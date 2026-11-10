Платежки приходят даже тем, кто не пользовался газом: нужно ли платить украинцам

Плата за потребление газа – одно из обычных явлений для потребителей этой коммунальной услуги. Но нельзя забывать и о связанной с ней услуге – распределении газа. Эту платежку придется оплачивать даже тем, кто непосредственно газом не пользовался.

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Об этом сообщили в государственной компании "Газорозподільні мережі України". "Отсутствие потребления газа не прекращает начисления за его распределение", – подчеркнули там.

Кто получает платежки за доставку газа

Платежки ежемесячно приходят всем потребителям, чей договор о распределении природного газа остается действующим. То есть это касается не только тех, кто остается подключенным к газораспределительной сети, но и тех, у кого:

газоснабжение временно прекращено ;

; газовое оборудование опломбировано.

Как начисляют плату

Размер суммы рассчитывается индивидуально – на основе объемов потребления за предыдущий газовый год. Он начинается 1 октября и длится до 30 сентября.

Для потребителей, которые не использовали газ или потребили меньше установленного минимума, применяется минимальная годовая заказанная мощность. Она зависит от типа использования газа:

только для приготовления пищи (39 куб. м);

для приготовления пищи и подогрева воды (126 куб. м);

для комплексного использования газа, в частности отопления, а также для неп бытовых потребителей (314 куб. м).

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Если газоснабжение всего объекта бытового потребителя прекращено, минимальная годовая заказанная мощность составляет 39 куб. м.

Как прекратить начисления

Единственным основанием для прекращения начисления платы является расторжение договора о распределении газа. Для этого владелец или его уполномоченный представитель должен подать соответствующее заявление в центр обслуживания клиентов "Газмереж" в своем регионе.

"Перед подачей заявления рекомендуем уточнить в своем филиале порядок расторжения договора, технические условия отключения и будущего возобновления распределения газа, а также стоимость соответствующих работ. В некоторых случаях сохранение минимального платежа может быть выгоднее, чем последующее повторное подключение", – отметили в госкомпании.

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Плата начисляется с учетом полного календарного месяца, в котором договор был расторгнут.

Также OBOZ.UA сообщал, что украинцы могут требовать уменьшения платежек за отопление, горячую и холодную воду и водоотведение, если эти услуги не предоставлялись во время длительных отключений света или их качество не соответствовало нормативам. Для этого нужно обратиться к поставщику, добиться составления акта-претензии, а если его представитель не явился – оформить документ самостоятельно при участии двух соседей.