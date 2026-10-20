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Отопительный сезон 2026-2027: когда украинцам начнут массово включать батареи

Ксения КапустинскаяКсения Капустинская
Time to read3 мин
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Девушка греется у батареи во время отопительного сезона. Иллюстрация
Единой даты включения отопления в Украине не существует. Иллюстрация. Источник: Freepik

Во второй половине октября украинцы традиционно ожидают начала отопительного сезона. Официальный старт уже объявлен в ряде регионов, однако фактические решения о том, когда в квартиры подадут отопление, местные власти принимают с учетом погодных условий. Поэтому батареи в многоквартирных домах включат, только если среднесуточная температура воздуха в течение трех дней держится на уровне 8 градусов Цельсия и ниже.

Такие правила предусмотрены постановлением Кабмина № 830. Кроме того, из-за постепенного изменения климата в последние годы сроки подачи тепла в дома сдвигаются ближе к ноябрю. Есть и региональные особенности – в южных областях страны обычно холодает позже, чем на севере, говорится в материале OBOZ.UA.

Фактический запуск отопления зависит не только от температуры воздуха. Важны также:

  • техническое состояние сетей;
  • доступность энергоресурсов;
  • безопасность работы инфраструктуры.

Отопление в Киеве, пообещали включать уже с 16 октября. Однако это прежде всего касаетсядетских садов, школ и медицинских учреждений. О подаче тепла в жилые дома пока отдельно не сообщали.

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В Ирпене, Ужгороде и ряде громад Черниговской области официальный отопительный сезон также начался в середине октября 2026 года. В некоторых громадах подавать тепло в учреждения социальной сферы начали еще в конце сентября из-за раннего похолодания.

В Калушской громаде Ивано-Франковской области 15 октября решили начать отопление в больницах и гериатрическом центре. Решение о запуске отопления во всей громаде примут отдельно.

В Винницкой общине тепло уже начали подавать в социальные учреждения. Для жилых домов потребуется отдельное решение.

Тарифы на газ и электроэнергию: какие цены будут зимой

Окончательные тарифы на отопление в Украине устанавливаются для каждого региона отдельно – в зависимости от поставщика и наличия счетчиков в домохозяйствах. Предполагается, что этой зимой цены останутся на прежнем уровне, поскольку на их повышение действует мораторий.

Действующий тариф на электроэнергию установлен до 30 апреля 2027 года (это предусмотрено постановлением правительства), а повышение цены на газ для населения на законодательном уровне также запрещено мораторием. Таким образом, тарифы в отопительный сезон останутся на таком уровне:

  • <b>газ – 7,96 грн/куб. м</b> (для клиентов "Нафтогаза", которыми являются 98% бытовых потребителей);
  • <b>электроэнергия – 4,32 грн / кВт*ч.</b>

В то же время любой украинец имеет право купить многозонный (двух- или трехзонный) счетчик и платить за электроэнергию в определенные часы по специальному тарифу. Так, с двухзонным тарифом в период с 23:00 до 07:00 за электричество можно платить вдвое меньше: 2,16 грн. А с трехзонным счетчиком действуют три тарифа:

  • тариф с 23.00 до 07.00 (ночной) – 1,728 грн за кВт*ч;
  • тариф с 7:00-8:00/11:00-20:00/22:00-23:00 (полупиковый) – 4,34 грн за кВт*ч;
  • тариф с 8:00-11:00/20:00-22:00 (пиковый) – 6,48 грн за кВт*ч.

Для этого необходимо обратиться к поставщику электроэнергии и заказать подключение многозонного счетчика. За сам счетчик тоже придется заплатить. Процедура перехода на многозонный тариф может занять несколько недель.

Кроме того, с 1 октября по 30 апреля украинцы, которые пользуются электрическим отоплением (имеют проект и электрический котел с утвержденным проектом, а не просто электрический обогреватель), могут пользоватьсясниженным тарифом.2,64 грн/кВт*ч. Льготный тариф распространяется только на первые 2 тыс. кВт*ч в месяц.

Как сообщал OBOZ.UA, также с 1 октября началось начисление субсидий на отопительный сезон. Это связано с тем, что с началом подачи тепла изменится размер государственной помощи на оплату коммунальных услуг. Перерасчет уже назначенных субсидий осуществляется автоматически, но некоторым категориям граждан нужно подать новое заявление.

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