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На Днепропетровщине 600 тысяч человек остались без света после атаки РФ: критические объекты перевели на генераторы

Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
Time to read1 мин
477
На Днепропетровщине 600 тысяч человек остались без света после атаки РФ: критические объекты перевели на генераторы
На Днепропетровщине 600 тысяч человек остались без света. Источник: ДТЭК

В Днепропетровской области российские террористы продолжают уничтожать объекты энергетической инфраструктуры. Вследствие очередного обстрела более 600 тысяч людей остались без электричества в Днепровском, Каменском, Самарском, Павлоградском и Синельниковском районах.

Больницы и объекты критической инфраструктуры переходят на работу от генераторов. Об этом сообщили в Днепропетровской областной военной администрации.

Последствия обстрела

Энергетический холдинг ДТЭК проинформировал, что на Днепропетровщине враг снова массированно атаковал энергетику. Из-за атаки в ночь на 8 ноября повреждены важные энергообъекты области. Энергетики подчеркнули, что ремонтные работы усложняются повторными атаками. При этом в ДТЭК предупредили, что первоочередная задача – заживить критическую инфраструктуру.

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В свою очередь областная администрация обратилась к тем жителям региона, у кого еще есть подача электроэнергии. Чиновники попросили мирных жителей экономно потреблять электроэнергию, ведь "стабильность энергосистемы зависит от каждого из нас".

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук рассказал, какие районы пострадали от ночной атаки. По его словам, инфраструктура повреждена в Днепровском и Каменском районах. Россияне ударили по объектам беспилотниками.

Напомним, вечером, 7 ноября, российские оккупанты нанесли удар БПЛА по Хмельницкому. Под атакой оказалась жилая застройка города. Один человек получил травмы, также повреждены частные дома, кроме того, в многоэтажке выбиты окна.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что днем 7 ноября российская оккупационная армия нанесла удары по Полтавской области. Под вражескую атаку попали Кременчуг и Градижская община. В результате обстрела четверо мирных жителей получили ранения.

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