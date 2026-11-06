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Может возникнуть пожар: чего ни в коем случае нельзя делать во время отключений света

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read2 мин
1,1 т.
Иллюстрация – использование зарядной станции
Массовое подключение мощных электроприборов к сети может привести к пожару. Источник: Freepik

Одновременное подключение мощных зарядных устройств и инверторов после восстановления электроснабжения создает может привести к пожару в электрощитовой многоквартирных домов. Но главной причиной аварий остается устаревшее оборудование и пренебрежение базовыми правилами безопасности.

Об этом заявил СМИ председатель правления ОСМД Станислав Донцов. По его словам, скачки нагрузки из-за одновременного использования мощных приборов требуют комплексного подхода и регулярного обслуживания электрощитовых как со стороны жителей и управляющих компаний, так и со стороны операторов систем распределения, в частности ДТЭК.

"Кратковременная нагрузка резко возрастает. Энергокомпании должны проводить – и, я знаю, даже проводят – модернизацию как своих электрощитовых, так и линий. Если это учитывается в комплексе, то такая система имеет право на жизнь", – отметил Донцов.

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В то же время специалист подчеркнул, что риски возникают прежде всего там, где отсутствует базовое обслуживание электросетей. По данным статистики аварийности за прошлый год, большинство пожаров и сбоев произошло именно в старых домах с минимальным количеством инверторов – в моменты, когда после длительных отключений света жильцы одновременно включали мощные устройства: бойлеры, стиральные и посудомоечные машины.

Где категорически запрещено устанавливать генераторы

При эксплуатации электрогенераторов важно соблюдать правила безопасности, поскольку передвижные электростанции являются источником повышенной опасности. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям призвали не ставить генераторы:

  • на балконах, лоджиях и в квартирах;
  • на крышах и чердаках;
  • в подвалах, подъездах и гаражах;
  • вплотную к стенам зданий, окнам и дверям. Минимальное безопасное расстояние – от 6 метров до окон и дверей или не менее 1 метра от глухой негорючей стены;
  • на путях эвакуации.

Что будет, если нарушить правила

  • Отравление угарным газом – он не имеет цвета и запаха, но смертельно опасен при скоплении в замкнутых пространствах или возле окон.
  • Пожар:– из-за легковоспламеняемости топлива, перегрева устройства или короткого замыкания.
  • Штрафы: за нарушение требований пожарной безопасности (ст. 175 КУоАП) предусмотрен штраф 1700-3400 грн для граждан и от 3 400 до 5 100 грн для должностных лиц и ФЛП (а в случае повторного нарушения или шума – конфискация оборудования).

Как уже сообщал OBOZ.UA, Россия атакует ключевые подстанции 750 и 330 кВ, через которые электроэнергия с Ровенской и Хмельницкой АЭС передается в Киев, центральные и восточные области, из-за чего атомные электростанции вынуждены ограничивать генерацию. После ударов 3 ноября также повреждены тепловая генерация, трансформаторы, выключатели и релейное оборудование, а быстрое восстановление магистральных подстанций осложняют повторные обстрелы и воздушные тревоги.

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