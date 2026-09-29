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Минэнерго раскрыло планы по тарифам на электроэнергию: сколько будет стоить кВт·ч

Александр Литвин
Александр Литвин
Time to read2 мин
icon 14,1 т.
Иллюстрация — электроэнергия, ЛЭП
Каким будет тариф на электроэнергию. Иллюстративное изображение
Источник: Freepik

В Украине тариф на электроэнергию оставят на уровне 4,32 грн за кВт·ч как минимум до конца осенне-зимнего периода 2026–2027 годов. Также будет сохранен льготный тариф на электроэнергию для тех, кто использует электрическое отопление.

Об этом говорится в ответе первого заместителя министра энергетики Артема Некрасова на запрос OBOZ.UA. "В настоящее время планируется продлить действие постановления Кабинета Министров Украины от 05.06.2019 № 483 до конца осенне-зимнего периода 2026–2027 гг. без изменения цены на электроэнергию для бытовых потребителей", — отмечается в ответе на запрос.

Яким буде тариф на електроенергію

Яким буде тариф на електроенергію

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В соответствии с постановлением Кабмина № 632, фиксированная цена для бытовых потребителей установлена на уровне 4,32 грн за кВт*ч и действует до 31 октября 2026 года. Кроме того, для домохозяйств, использующих электрическое отопление, в период с 1 октября по 30 апреля применяется льготный тариф в размере 2,64 грн за кВт·ч при условии потребления до 2000 кВт·ч в месяц.

"В соответствии с законодательством цена на электроэнергию для конечного небытового потребителя формируется с учетом стоимости электроэнергии, приобретенной на рынке, тарифов на услуги по передаче и распределению электроэнергии, стоимости услуг поставщика и налога на добавленную стоимость", — пояснил Некрасов.

Дополнительная информация о действующих тарифах и условиях:

Для бытовых потребителей (население):

  • Базовый тариф – 4,32 грн/кВт*ч (действует независимо от объема потребления).
  • Отопительный сезон (с 1 октября по 30 апреля) для домов с электроотоплением — 2,64 грн/кВт·ч (при условии, что потребление не превышает 2000 кВт·ч в месяц; все, что превышает этот лимит, оплачивается по стандартному тарифу 4,32 грн).

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине в 2026 году тарифы на газ могут измениться только в том случае, если как минимум в первой половине года закончится полномасштабная война. В правительстве уже готовятся к пересмотру цен, однако пока нет даже приблизительного представления о том, каким должен быть тариф. Повышение до той стоимости, которую можно считать рыночной, спровоцирует рост долгов. Резкого роста стоимости, вероятно, не будет.

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