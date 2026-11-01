Киев перешел на экстренные отключения, Житомирщина обесточена: где не будет света 1 ноября

В воскресенье, 1 ноября, в Киеве из-за последствий российских обстрелов энергетической инфраструктуры будут действовать экстренные отключения света, поэтому жителям столицы не стоит ориентироваться на обычные почасовые графики. В частности, из-за атак в Житомирской области обесточены 650 населенных пунктов. В Харьковской, Черкасской, Полтавской и Черниговской областях введут плановые ограничения объемом от 1,5 до 2,5 очереди, а для промышленности будут действовать графики ограничения мощности.

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Общий режим отключений для населения объявили в "Укренерго", а подробности и конкретные графики публикуют облэнерго в своих регионах. OBOZ.UA следит за ситуацией.

Причиной стали повреждения энергетических объектов в результате российских обстрелов. В то же время энергетики предупреждают, что ситуация в объединенной энергосистеме остается нестабильной, поэтому в течение дня графики могут меняться.

График отключения света 1 ноября: какой режим будет действовать

По информации "Укренерго", в воскресенье предусмотрены такие ограничения:

с 06:00 до 23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей объемом от 1,5 до 2,5 очереди;

с 06:00 до 23:59 – графики ограничения мощности для промышленности.

Объем в 2,5 очереди означает, что одновременно без электроэнергии могут оставаться до 31,25% потребителей, если каждая очередь охватывает 12,5% от общего количества. Фактическая продолжительность отключений зависит от региона, конкретной очереди и решений оператора системы распределения.

Важно учитывать, что опубликованные почасовые графики не гарантируют неизменного расписания. Если ситуация в энергосистеме ухудшится, диспетчеры могут увеличить объем ограничений или применить дополнительные меры.

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Киев: ввели экстренные отключения света

В столице ситуация сложнее: из-за постоянных российских обстрелов энергетической инфраструктуры в Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии. Об этом сообщили энергетики, подчеркнув, что сейчас речь идет именно об экстренных обесточиваниях.

Жителям столицы не стоит ориентироваться на обычный почасовой график, фактическое время отсутствия электроэнергии может не совпадать с ранее опубликованными графиками. Специалисты работают над восстановлением поврежденного оборудования, как только это позволяет ситуация с безопасностью. Энергетики уверяют, что делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение в дома киевлян.

Главные истории дня

Проверить актуальную информацию об отключениях в столице по конкретному адресу можно на официальных ресурсах ДТЕК Київські електромережі и городских информационных сервисах. В случае экстренных ограничений графики могут быть недоступны или не соответствовать фактической ситуации.

Житомирщина: обесточено более 650 населенных пунктов

Российские войска снова нанесли удары по энергетической инфраструктуре Житомирской области. В результате последней атаки без электроснабжения остались более 650 населенных пунктов региона.

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Сейчас энергетики работают над восстановлением поврежденного оборудования и возвращением электроэнергии жителям области. Работы продолжаются, а их темпы зависят от ситуации с безопасностью и возможности специалистов добраться до поврежденных объектов.

По предварительной информации, сообщений о погибших и пострадавших в результате вражеских ударов не поступало. Жителям области рекомендуют следить за официальными сообщениями о восстановлении электроснабжения.

Харьковская область: график отключений на 1 ноября

По указанию НЭК "Укренерго", в Харьковской области 1 ноября будут действовать графики почасовых отключений. Ограничения введены с 06:00 до 24:00 из-за сложной ситуации в объединенной энергосистеме, вызванной российскими обстрелами.

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"Харьковоблэнерго" опубликовало такой график отключений по очередям и подочередям (время ориентировочное и учитывает переключения):

1.1 – 06:00-07:30, 14:30-18:00;

1.2 – 13:00-18:00;

2.1 – 06:00-07:30, 14:30-18:00;

2.2 – 06:00-07:30,14:30-18:00;

3.1 – 07:30-11:00,14:30-21:00;

3.2 – 10:00-11:00,18:00-21:00;

4.1 – 07:30-11:00,18:00-21:00;

4.2 – 07:30-11:00,18:00-21:00;

5.1 – 11:00-14:30,18:00-21:00;

5.2 – 11:00-14:30, 21:00-24:00;

6.1 – 11:00-14:30, 21:00-24:00;

6.2 – 11:00-14:30, 21:00-24:00.

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Таким образом, для некоторых подочередей суммарная продолжительность отключений составит до 6,5 часа, а для других – до 7 часов. Самые длительные периоды без электроэнергии предусмотрены для подочередей 3.1 и 4.1 – у них света может не быть суммарно 10 часов.

Узнать, к какой очереди относится конкретный адрес, можно в опубликованном перечне адресов "Харьковоблэнерго". Для промышленных предприятий и бизнеса в области с 06:00 до 24:00 также будут действовать графики ограничения мощности. Потребителям рекомендуют следить за обновлениями, поскольку энергетическая ситуация может меняться.

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Черкасская область: опубликованы графики для всех очередей

В Черкасской области 1 ноября почасовые отключения также введут с 06:00 до 24:00. Причиной стали постоянные российские обстрелы и последствия предыдущих ракетно-дроновых атак. По информации "Черкассыоблэнерго", график предусматривает такое распределение:

1.1 – 10:00-12:00, 16:00-18:00, 22:00-24:00;

1.2 – 10:00-12:00, 16:00-18:00, 20:00-21:00;

2.1 – 10:00-12:00, 16:00-18:00, 20:00-21:00;

2.2 – 12:00-14:00, 18:00-20:00;

3.1 – 06:00-08:00, 13:00-14:00, 18:00-20:00;

3.2 – 12:00-14:00, 16:00-18:00, 22:00-24:00;

4.1 – 08:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00;

4.2 – 08:00-10:00, 16:00-18:00, 20:00-22:00;

5.1 – 06:00-08:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00;

5.2 – 06:00-08:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00;

6.1 – 08:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00;

6.2 – 12:00-14:00, 18:00-20:00, 22:00-24:00.

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В зависимости от подочереди суммарная продолжительность отключений составит от 4 до 6 часов. Отключения распределены на несколько временных промежутков, поэтому потребителям стоит заранее учесть их при планировании бытовых дел. Узнать свою очередь можно через официальные чат-боты "Черкасыоблэнерго":

Полтавская область: когда будут отключать электроэнергию

В Полтавской области 1 ноября будут применять графики почасовых отключений с разным объемом ограничений в течение дня. Соответствующее расписание опубликовала "Полтаваобленерго". Согласно сообщению компании, предусмотрен такой режим:

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с 06:00 до 13:00 – 1,5 очереди;

с 13:00 до 16:00 – 2 очереди;

с 16:00 до 21:00 – 2,5 очереди;

с 21:00 до 23:59 – 1,5 очереди.

Наибольший объем ограничений предусмотрен во второй половине дня – с 16:00 до 21:00. В этот период без электроэнергии одновременно могут оставаться до 31,25% потребителей.

Черниговская область: как проверить свою очередь

В Черниговской области 1 ноября также будет действовать график почасовых отключений по распоряжению НЭК "Укренерго". В то же время "Черниговоблэнерго" не приводит в сообщении единого расписания для всех подочередей, а предлагает потребителям проверять персональную информацию по номеру лицевого счета или адресу. Это можно сделать несколькими способами:

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на официальном сайте "Черниговоблэнерго";

через Viber-бот компании;

через официальный Telegram-бот – ChernigivOEbot.

В компании также предупредили, что в случае изменения ситуации в энергосистеме графики могут корректироваться. Отдельно потребителей призвали экономно использовать электроэнергию после восстановления электроснабжения, особенно если их дома подключены к линиям с критической инфраструктурой.

Чем почасовые отключения отличаются от экстренных

В Украине применяют несколько механизмов ограничения электроснабжения. Они отличаются причинами введения, скоростью реагирования и возможностью заранее спрогнозировать время отключения электричества.

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Графики почасовых отключений (ГПО) – это плановые ограничения, которые применяют в случае прогнозируемого дефицита электроэнергии. Они позволяют заранее распределить нагрузку между группами потребителей. Благодаря этому люди могут ориентироваться на установленные часы, когда электричества не будет.

Экстренные отключения применяют, когда ситуация в энергосистеме требует срочного снижения нагрузки. Отмечается, что это может быть связано с повреждением энергетического оборудования, последствиями ракетных и дроновых атак или другими аварийными обстоятельствами. В таком случае обычные графики могут не действовать, а предусмотреть точное время возвращения электричества сложнее.

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Графики ограничения мощности (ГОМ) касаются прежде всего промышленных предприятий и бизнеса. Они предусматривают необходимость снизить потребление электроэнергии до установленного уровня, а не обязательно полностью прекратить ее использование.

График отключения света по улице для каждого региона: где смотреть

На сайтах операторов системы распределения (облэнерго) публикуют не только графики отключений света, но и распределение потребителей по группам (очередям). Ссылки на официальные сайты – в таблице:

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Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в личном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необходимо загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как ранее сообщал OBOZ.UA, украинцев неоднократно предупреждали, что зима 2026-27 годов станет одной из самых сложных в истории из-за систематических длительных отключений электроэнергии. Поэтому населению следует готовиться к предстоящим вызовам – запастись водой, продовольствием, лекарствами, позаботиться об автономности отопления и пожарной безопасности.