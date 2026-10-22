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Киев и семь областей сидят без света по часам: какие графики действуют 22 октября

Ксения КапустинскаяКсения Капустинская
Time to read3 мин
1,5 т.
Иллюстрация: двор жилого дома во время отключений электроэнергии в Украине в декабре 2025 года
Отключения света в Украине. Иллюстрация. Источник: Getty Images

В четверг, 22 октября, в части регионов введены почасовые отключения электроэнергии – в частности, в Киеве, Киевской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Житомирской, Харьковской и Черниговской областях.

Общий режим отключений для населения объявили в "Укренерго", а подробности и конкретные графики публикуют облэнерго в своих регионах. OBOZ.UA следит за ситуацией.

Что важно знать об отключениях света 22 октября

  • Для населения графики действуют с 6:00 до 23:59, одновременно отключают до 25% потребителей (2 группы по 12,5% каждая).
  • Также продолжаются отключения по графикам для промышленности и бизнеса.
  • Энергетики в целом не исключают применения аварийных отключений.
  • Тех, у кого есть электроэнергия, просят потреблять ее экономно – в частности, ограничить использование мощных электроприборов.
  • Причина введения ограничений – последствия массированных российских атак на энергообъекты.

Отключения электроэнергии по регионам: какие графики

Киев

В Киеве, несмотря на последствия массированной российской атаки, действуют почасовые графики отключения света. Общего графика отключений по группам потребителей для столицы, однако, не существует еще с прошлой зимы – тогда были введены индивидуальные графики для домов. Узнать свой график можно только по конкретному адресу:

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Киевская область

В части Бучанского района пропал свет из-за локальной аварии в сети. В остальных районах продолжаются почасовые отключения, которые начались в шесть утра.

Отключения света в Киевской области 22 октября

Отключения света в Киевской области 22 октября. Источник: ДТЭК

Отключения света в Киевской области 22 октября

Отключения света в Киевской области 22 октября. Источник: ДТЭК

Полтавская область

По данным облэнерго, согласно почасовому графику, объем отключений в Полтавской области 22 октября составляет:

  • с 06:00 до 08:00 – 1 очередь;
  • с 08:00 до 22:00 – 2 очереди;
  • с 22:00 до 23:59 – 1 очередь.
Отключение света на Полтавщине 22 октября

Отключение света на Полтавщине 22 октября. Источник: Полтаваоблэнерго

Черкасская область

С 06:00 до 24:00 действуют графики почасовых отключений (ГПО). Плановые часы отсутствия электроснабжения:

  • 1.1 – 06:00-08:00, 12:00-14:00, 18:00-20:00 (всего 6 часов);
  • 1.2 – 06:00-08:00, 12:00-14:00, 18:00-20:00 (в сумме 6 часов);
  • 2.1 – 12:00-14:00, 18:00-20:00 (в сумме 4 часа);
  • 2.2 – 12:00-14:00, 18:00-20:00 (в сумме 4 часа);
  • 3.1 – 10:00-12:00, 16:00-18:00 (в сумме 4 часа);
  • 3.2 – 10:00-12:00, 16:00-18:00, 22:00-24:00 (в сумме 6 часов);
  • 4.1 – 10:00-12:00, 16:00-18:00 (в сумме 4 часа);
  • 4.2 – 10:00-12:00, 16:00-18:00, 22:00-24:00 (в сумме 6 часов);
  • 5.1 – 08:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00 (в сумме 6 часов);
  • 5.2 – 08:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00 (в сумме 6 часов);
  • 6.1 – 08:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00 (в сумме 6 часов);
  • 6.2 – 08:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00 (в сумме 6 часов).

Сумская область

Действуют отключения света по почасовому графику. Максимальная продолжительность одного отключения составляет 4 часа, суммарная за сутки – 8 часов.

Отключения света на Сумщине 22 октября

Отключения света на Сумщине 22 октября. Источник: Сумыоблэнерго

Житомирская область

В регионе продолжаются почасовые отключения. Графики введены с 6 утра, распределение по группам такое:

Отключение света на Житомирщине 22 октября

Отключение света на Житомирщине 22 октября. Источник: Житомироблэнерго

Харьковская область

"Харьковоблэнерго" опубликовало перечень очередей по адресам. Также известны ориентировочные часы отсутствия электроснабжения 22 октября:

  • 1.1 – 13:00-16:30 (всего 3,5 часа);
  • 1.2 – 13:00-16:30 (всего 3,5 часа);
  • 2.1 – 13:00-16:30 (всего 3,5 часа);
  • 2.2 – 13:00-16:30 (всего 3,5 часа);
  • 3.1 – 08:00-09:30, 16:30-20:00 (всего 5 часов);
  • 3.2 – 08:00-09:30, 16:30-20:00 (всего 5 часов);
  • 4.1 – 06:00-09:30, 16:30-20:00 (всего 7 часов);
  • 4.2 – 06:00-09:30, 16:30-20:00 (всего 7 часов);
  • 5.1 – 09:30-13:00, 20:00-24:00 (всего 7,5 часа);
  • 5.2 – 09:30-13:00, 20:00-24:00 (всего 7,5 часа);
  • 6.1 – 09:30-13:00, 20:00-22:00 (всего 5,5 часа);
  • 6.2 – 09:30-13:00, 20:00-22:00 (всего 5,5 часа).

Черниговская область

В области действует график почасовых отключений. В случае изменения ситуации облэнерго может изменить распределение по группам.

Отключения света в Черниговской области 22 октября

Отключения света в Черниговской области 22 октября. Источник: Черниговоблэнерго

График отключений по улицам в каждой области: где найти

На сайтах операторов системы распределения (облэнерго) публикуют не только графики отключений света, но и распределение потребителей по группам (очередям). Ссылки на официальные сайты – в таблице:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго
Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns
Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns
Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Запорожье www.zoe.com.ua/
Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns
Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в личном кабинете)
Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv
Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table
Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необходимо загрузить файлы)
Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента)
Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71
Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo
Херсон и Херсонская область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете)

Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new
Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off
Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, в течение месяца (с 18 сентября по 19 октября) Украина ежедневно не только покупала электроэнергию за рубежом, но и продавала ее странам Европы. Экспорт при этом осуществлялся в ночные часы – только тогда, когда в энергосистеме фиксировался избыток электроэнергии.

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