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Страна ЕС может возобновить "особый экспорт электроэнергии в Украину: что это даст

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read1 мин
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Иллюстрация – линии электропередачи
Украина и Словакия обсуждают восстановление аварийных поставок электроэнергии. Источник: Pexels/Barnabas Davoti,

Словакия готова возобновить аварийные поставки электроэнергии Украине. "Укрэнерго" и словацкий оператор системы передачи SEPS уже работают над восстановлением соответствующего договора.

Как сообщили в "Укрэнерго", этот вопрос стал одним из ключевых в энергетической сфере во время межправительственных консультаций Украины и Словакии, состоявшихся 5 ноября. Словакия прекратила экстренные поставки электроэнергии Украине в феврале.

"Восстановление действия договора позволит операторам систем передачи оперативно оказывать друг другу помощь в случае возникновения аварийных ситуаций в энергосистемах. Для Украины этот механизм имеет особое значение в условиях постоянных российских атак на энергетическую инфраструктуру", – сообщили в "Укрэнерго".

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Глава НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко назвал это одним из важных шагов к укреплению энергетического сотрудничества между Украиной и Словакией. А возобновление аварийного импорта электроэнергии позволит оперативно реагировать на аварийные ситуации.

Следует отметить, что это касается только аварийных поставок электроэнергии, а не коммерческого импорта в целом, который не прекращался, а в течение августа даже вырос почти наполовину, о чем свидетельствуют данные ExPro.

Показатели импорта электроэнергии Украиной

Показатели импорта электроэнергии Украиной. Источник: ExPro

Что предшествовало

Словакия прекратила аварийные поставки электроэнергии в Украину с 23 февраля 2026 года. Премьер-министр страны Роберт Фицо принял это решение в ответ на остановку транзита российской нефти по нефтепроводу "Дружба" через территорию Украины после повреждения газотранспортной инфраструктуры в результате российского обстрела.

Словакия расценила остановку нефтетранзита как угрозу своей энергетической безопасности, ввела чрезвычайное положение в нефтяной отрасли, прекратила экспорт дизтоплива в Украину, а позднее словацкий оператор системы передачи SEPS также инициировал расторжение соглашения с "Укрэнерго" об аварийных поставках.

Также OBOZ.UA сообщал, что с 18 сентября по 19 октября, когда уже начались ежедневные обстрелы энергетической инфраструктуры, Украина не только покупала электроэнергию за рубежом, но и продавала ее странам Европы. Причем показатели экспорта существенно превышали импорт, а больше всего было продано Венгрии.

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Энергосистема УкраиныСловакияэлектроэнергияЭкспорт"Укрэнерго"
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