В некоторых районах Краматорска вода из кранов совсем не появляется. В часть этих районов коммунальщики не могут даже доставлять воду автоцистернами из-за угрозы атак российских FPV-дронов. Работники водоканала оценивают ситуацию с безопасностью перед каждым выездом, но отдельные районы уже фактически стали недоступными.

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Об этом рассказал в интервью директор Краматорского водоканала Валентин Яковенко. По его словам, сейчас город получает около 3000 кубометров воды в сутки. Ее подают ежедневно, однако ситуация отличается в зависимости от района: где-то вода есть регулярно, а в других местах ее нет вообще.

"Поэтому в некоторые районы мы привозим воду, в некоторых районах стоят колонки, а в некоторых районах ее совсем нет из-за ситуации с безопасностью – туда никто не едет, и мы не знаем, какая там ситуация и как люди выживают, информации нет. Люди собирают заявки, мы каждый раз звоним и говорим: приедем или не приедем", – объяснил Яковенко.

Он подтвердил, что водоканал не может добраться до отдельных районов именно из-за угрозы атак дронов, которые охотятся на людей и коммунальную технику. По словам директора, раньше бригады ждали улучшения обстановки и периодически могли выезжать на такие территории. Теперь некоторые из них стали закрытыми зонами, куда коммунальщики даже не пытаются попасть.

В качестве альтернативы централизованному водоснабжению жители используют скважины и колонки, а также покупают воду. Помощь оказывают и доноры: в частности, развозят воду пенсионерам и малообеспеченным людям.

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Однако альтернативные источники могут обеспечить водой лишь 10-15% жителей города. В старой части Краматорска есть подземные воды, но в верхних районах, расположенных на высоте более 100 метров, нет ни скважин, ни ручных колонок.

Краматорску необходима эвакуация

Из-за ежедневных атак российских дронов журналист и военный эксперт, а ныне командир взвода беспилотных систем бригады "Хартия" Юрий Бутусов ранее призвал организовать эвакуацию гражданских из Краматорска и Славянска. По его мнению, ответственность за это должна взять на себя Ставка Верховного главнокомандующего.

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По словам журналиста, часть людей не осознает опасности и откладывает отъезд, надеясь переждать обстрелы и позже вернуться в свои дома. Из-за этого эвакуацию часто приходится проводить в последний момент, когда российские дроны уже контролируют значительную часть маршрутов и каждая поездка связана с риском для жизни.

В то же время из-за российских ударов разрушается логистика, автомобили социальных и медицинских служб, а также сети связи. В случае дальнейшего ухудшения ситуации люди, которые останутся в своих домах, могут оказаться без возможности вызвать помощь.

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С призывом эвакуировать жителей Краматорска, а также работников коммунальных служб выступил и Игорь Жданов. Он объяснил свою позицию продолжительными перебоями с водой, электроэнергией и теплом, а также опасностью для ремонтных бригад, которые восстанавливают инфраструктуру под обстрелами.

"Люди уезжают, но в городе остаются те, кто не может сделать это самостоятельно. Им нужно помочь уехать. Так же нужно позаботиться о работниках коммунальных служб, которые до сих пор пытаются поддерживать жизнь города и рискуют собой при каждом выезде. Обращаюсь к властям и военной администрации. Нужно уже сейчас принять решение об организованной эвакуации из Краматорска – и жителей, и работников коммунальных служб", – объяснил Жданов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее государственные банки закрыли все отделения в Краматорске. Последнее представительство ПриватБанка прекратило работу 13 ноября, а филиалы Ощадбанка закрылись 16 ноября.