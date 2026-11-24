Город Краматорск (Донецкая область) может полностью остаться без централизованного водоснабжения, если ситуация с инфраструктурой и безопасностью продолжит ухудшаться, а альтернативные источники воды смогут обеспечить лишь 10-15% жителей. По словам директора водоканала Валентина Яковенко, у предприятия есть ресурсы для восстановления системы, однако стабилизация водоснабжения зависит прежде всего от прекращения боевых действий.

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Об этом он рассказал в интервью СМИ. По его словам, ситуация с водой в последнее время существенно ухудшилась, а возможности коммунальщиков поддерживать стабильную работу системы все больше ограничиваются обстоятельствами безопасности.

Краматорск может остаться без централизованного водоснабжения

По словам Яковенко, худший сценарий для города – полное отсутствие централизованного водоснабжения, как это уже произошло в соседних населенных пунктах. В случае дальнейшего ухудшения ситуации жителям придется полагаться на альтернативные источники воды, которые, однако, не способны покрыть потребности большинства населения.

Яковенко пояснил, что в Краматорске есть подземные воды, скважины и частные колодцы, однако их возможности ограничены географическими особенностями города. В частности, подземный водоносный горизонт доступен преимущественно в старой части Краматорска.

В районах, расположенных выше, где высота превышает 100 метров, нет ни скважин, ни ручных колонок. Поэтому, по оценке руководителя предприятия, альтернативное водоснабжение сможет покрыть потребности лишь 10-15% жителей. В случае полного прекращения централизованной подачи воды большинство жителей окажется в чрезвычайно сложных условиях, поскольку доступных резервных источников для них фактически нет.

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Вода подается не во все районы города

Сейчас централизованное водоснабжение в Краматорске сохраняется, однако ситуация в разных частях города существенно различается. В одних районах вода появляется ежедневно, в других ее нет совсем. Коммунальщики пытаются компенсировать перебои, подвозят воду и используют доступные точки раздачи.

По словам Яковенко, предприятие ежедневно получает и подает около 3000 кубометров воды, однако этого недостаточно, чтобы обеспечить стабильное водоснабжение всех районов. Там, где централизованная подача отсутствует, жители могут пользоваться колонками, скважинами, частными колодцами или покупать воду. Также помощь оказывают донорские организации, которые развозят воду, в частности пенсионерам и малообеспеченным людям.

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Однако доставить воду во все районы города не удается. Часть территорий из-за угрозы атак фактически стала недоступной для коммунальщиков, поэтому они не могут гарантировать ни регулярный подвоз, ни информацию о ситуации с водой там.

Почему водоснабжение оказалось под угрозой

Критическая ситуация сложилась из-за нескольких факторов одновременно. Среди основных проблем директор водоканала называет повреждение инфраструктуры, отсутствие электроэнергии и опасность для работников, которые вынуждены ремонтировать сети под угрозой российских атак.

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По его словам, ухудшение началось еще весной, а в конце лета и начале осени ситуация стала критической. Особенно резкое обострение произошло в течение последних трех-четырех недель. Коммунальщики не могут полноценно восстанавливать поврежденные объекты, даже если знают, что именно нужно сделать.

Причина – опасность для ремонтных бригад, которые могут стать целью российских дронов. В отдельных случаях работники водоканала не могут добраться до места аварии. Территории, которые раньше удавалось посещать при благоприятных условиях, теперь превращаются в закрытые зоны, куда коммунальщики больше не рискуют ехать.

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Несмотря на сложную ситуацию, в водоканале подчеркивают, что технические и кадровые ресурсы для восстановления системы водоснабжения есть. Проблема заключается не в отсутствии оборудования или специалистов, а в ситуации с безопасностью и боевых действиях.

На фоне критической ситуации в городе звучат и призывы к организованной эвакуации гражданского населения. Журналист Юрий Бутусов заявил, что Краматорск и Славянск ежедневно подвергаются атакам российских дронов, в результате которых гибнут мирные жители. Он подчеркнул необходимость проведения специальной эвакуационной операции и призвал, чтобы ответственность за ее организацию взяла на себя Ставка Верховного главнокомандующего.

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В свою очередь, Игорь Жданов также призвал власти и военную администрацию безотлагательно организовать эвакуацию жителей Краматорска, в частности семей с детьми, а также работников коммунальных служб. По его словам, ситуация в городе ухудшается каждую неделю, дома остаются без отопления, вода и электроэнергия могут пропадать на несколько суток или дольше.

Дополнительную опасность представляют российские ракетные и авиационные удары по жилым кварталам, а также дроны, атакующие людей на улицах и ремонтные бригады. Жданов отмечает, что часть жителей уже уезжает, однако в городе остаются люди, которые не могут эвакуироваться самостоятельно, поэтому им необходимо организовать помощь с выездом.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, государственные ПриватБанк и Ощадбанк закрыли свои отделения в одном из крупнейших городов на востоке Украины – в Краматорске. Последнее представительство "Привата" прекратило работу с 13 ноября, а отделения "Ощада" закрылись 16 ноября.