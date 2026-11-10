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Графики перестали действовать: где в Украине отключают свет не по расписанию 10 ноября

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read5 мин
87
Какой режим в энергосистеме регионов Украины действует 10 ноября
Какой режим в энергосистеме регионов Украины действует 10 ноября. Источник: Freepik

Украина продолжает страдать от систематических атак России на ее энергетику, в связи с чем во вторник, 10 ноября, в ряде регионов действуют отключения электроэнергии – максимальный объем ограничений достигает 4 очередей. Кроме того, из-за обстрелов энергосистемы в Сумской и Полтавской областях введены экстренные (аварийные) отключения.

Кроме того, в Днепропетровской области фиксируют масштабные отключения из-за повреждения Россией важного энергооборудования. Также около 150 тыс. потребителей остались без света из-за аварии в Черниговской области.

О ситуации в целом сообщили в "Укренерго", а детали и конкретные графики в регионах публикуют отвечающие за них облэнерго. OBOZ.UA следит за ситуацией в энергетике.

Отключения света 3 ноября: последствия обстрелов и что стоит знать

  • Почасовые графики для населения действуют с 00:00 и до конца суток.
  • Одновременно отключать планировали от 2 до 4 групп потребителей, хотя операторы распределения сообщают, что в некоторых областях этот показатель достигает 5 групп.
  • Кроме того, действует режим ограничения мощности (ГОП) для бизнеса и промышленности
  • Украинцев просят потреблять электроэнергию экономно и ограничивать использование мощных электроприборов в вечерние часы.
  • Отключения происходят не из-за нехватки генерации – повреждения подстанций привели к тому, что энергосистема не может передать потребителям всю произведенную электроэнергию.

Графики отключения света сегодня: расписание и ситуация по регионам

Киев

В столице действуют стабилизационные отключения – то есть свет отключают по индивидуальным почасовым графикам. Однако общего расписания по группам в Киеве не существует уже почти год, поэтому узнать свой график отключений можно толькопо конкретному адресу:

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Киевская область

В Киевской области также действуют стабилизационные отключения. Хотя ДТЭК графики не публиковал.

Харьковская область

Действуют почасовые отключения света. Предварительное расписание такое:

  • 1.1 – 00:00-01:30, 06:00-12:00, 15:30-22:00 (всего 14 часов);
  • 1.2 – 00:00-01:30, 06:00-12:00, 15:30-22:00 (всего 14 часов);
  • 2.1 – 00:00-01:30, 06:00-12:00, 15:30-22:00 (всего 14 часов);
  • 2.2 – 00:00-01:30, 08:00-12:00, 15:30-22:00 (всего 12 часов);
  • 3.1 – 00:00-05:00, 08:30-15:30, 19:00-24:00 (всего 17 часов);
  • 3.2 – 00:00-05:00, 08:30-15:30, 19:00-24:00 (суммарно 17 часов);
  • 4.1 – 01:30-05:00, 08:30-15:30, 19:00-24:00 (суммарно 15,5 часа);
  • 4.2 – 01:30-05:00, 08:30-15:30, 19:00-24:00 (суммарно 15,5 часа);
  • 5.1 – 01:30-08:30, 12:00-19:00, 22:00-24:00 (суммарно 16 часов);
  • 5.2 – 01:30-08:30, 12:00-19:00, 22:00-24:00 (суммарно 16 часов);
  • 6.1 – 05:00-08:30, 12:00-19:00 (суммарно 10,5 часа);
  • 6.2 – 05:00-08:30, 12:00-19:00 (суммарно 10,5 часа);

Винницкая область

Графики почасовых отключений действуют с 06:00 до 24:00. Проверить график отключений можно на официальных ресурсах облэнерго:

Черкасская область

В регионе применяются графики почасовых отключений (ГПО) для таких групп:

  • 1.1 – 00:00-02:00, 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-24:00 (суммарно 16 часов);
  • 1.2 – 00:00-03:00, 05:00-09:00, 11:00-15:00, 17:00-21:00, 23:00-24:00 (суммарно 16 часов);
  • 2.1 – 00:00-02:00, 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-24:00 (суммарно 16 часов);
  • 2.2 – 00:00-03:00, 05:00-09:00, 11:00-15:00, 17:00-21:00, 23:00-24:00 (суммарно 16 часов);
  • 3.1 – 00:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00 (суммарно 16 часов);
  • 3.2 – 01:00-05:00, 07:00-11:00, 13:00-17:00, 19:00-23:00 (суммарно 16 часов);
  • 4.1 – 00:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00 (в сумме 16 часов);
  • 4.2 – 01:00-05:00, 07:00-11:00, 13:00-17:00, 19:00-23:00 (в сумме 16 часов);
  • 5.1 – 02:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00 (в сумме 16 часов);
  • 5.2 – 00:00-01:00, 03:00-07:00, 09:00-13:00, 15:00-19:00, 21:00-24:00 (в сумме 16 часов);
  • 6.1 – 02:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00 (в сумме 16 часов);
  • 6.2 – 00:00-01:00, 03:00-07:00, 09:00-13:00, 15:00-19:00, 21:00-24:00 (в сумме 16 часов).

Одесская область

В "ДТЭК Одесские электросети" отметили, что действуют стабилизационные отключения электроэнергии.

Черниговская область

Действуют опубликованные накануне графики почасовых отключений (ГАВ) с некоторыми поправками: с 8:20 начались отключения для очереди 2.1, а также их продлили до 11 для очереди 1.2. В целом график такой:

Графики отключений электроэнергии в Сумской области

Графики отключений электроэнергии в Сумской области. Источник: Сумыоблэнерго

Кроме того, в результате аварии на объекте электроснабжения обесточены около 150 тысяч абонентов в Корюковском и Черниговском районах, а также в городах Чернигов и Славутич.

Днепропетровская область

Накануне Россия атаковала важное энергооборудование региона, что вызвало масштабные отключения в области. В результате без света осталась большая часть Днепра и Каменского, а также была обесточена критическая инфраструктура.

Сумская область

По команде "Укренерго" в регионе ввели графики аварийных отключений (ГАВ) для 1-5 очередей потребителей. Расписание обесточиваний сейчас не действует.

"Очередь по графикам аварийных отключений не совпадает с очередью при почасовых, обратите на это внимание! При ГАВ нет определенного времени восстановления распределения электроэнергии, поскольку это аварийная ситуация", – отметили в "Сумыоблэнерго".

После стабилизации ситуации область вернется к отключениям по графикам:

Какая ситуация со светом на Черниговщине

Какая ситуация со светом на Черниговщине. Источник: Черниговоблэнерго

Полтавская область

С 9:09 применен график аварийного отключения электроэнергии (ГАВ). В облэнерго напомнили, что причиной введения мер являются последствия российских атак на энергообъекты. Услуга по распределению электрической энергии будет восстановлена после ликвидации аварийной ситуации и получения соответствующих команд от "Укренерго", в частности будет действовать такой режим:

  • с 00:00 до 06:00 – ГПВ для 3 очередей;
  • с 06:00 до 08:00 – ГПВ для 3,5 очередей;
  • с 08:00 до 22:00 – ГПВ для 4 очередей;
  • с 22:00 до 23:59 – ГПВ для 3 очередей.
Графики отключений света в Полтавской области

Графики отключений света в Полтавской области. Источник: Полтаваоблэнерго

Житомирская область

В области действуют почасовые графики. Расписание по объемам такое:

  • с 00:00 до 06:00 – 3 очереди;
  • с 06:00 до 08:00 – 3,5 очереди;
  • с 08:00 до 22:00 – 4 очереди;
  • с 22:00 до 24:00 – 3 очереди
Когда не будет света в Житомирской области

Когда не будет света в Житомирской области. Источник: Житомироблэнерго

Николаевская область

Действуют почасовые отключения, причем график несколько мягче, чем во многих других регионах:

  • 1.1 – 14:30-21:30 (в сумме 7 часов);
  • 1.2 – 05:30-07:30, 11:00-14:30, 18:00-22:30 (в сумме 10 часов);
  • 2.1 – 05:30-07:30, 14:30-21:30 (в сумме 9 часов);
  • 2.2 – 00:00-00:30, 05:30-07:30, 11:00-14:30, 21:30-24:00 (в сумме 8,5 часа);
  • 3.1 – 05:30-07:30, 11:00-18:00 (в сумме 9 часов);
  • 3.2 – 11:00-18:00, 21:30-24:00 (в сумме 9,5 часа);
  • 4.1 – 00:00-00:30, 05:30-11:00, 14:30-18:00 (суммарно 9,5 часа);
  • 4.2 – 05:30-11:00, 14:30-18:00, 21:30-24:00 (суммарно 12 часов);
  • 5.1 – 00:00-00:30, 07:30-14:30, 18:00-21:30 (суммарно 11 часов);
  • 5.2 – 07:30-11:00, 18:00-21:30 (суммарно 7 часов);
  • 6.1 – 07:30-14:30, 21:30-24:00 (суммарно 9,5 часа);
  • 6.2 – 07:30-11:00, 18:00-22:30 (суммарно 8 часов).

График отключения света по улице: где найти в 2026 году

На сайтах операторов системы распределения (облэнерго) публикуют не только графики отключений света, но и распределение потребителей по группам (очередям). Ссылки на официальные сайты – в таблице:

Регион

Специальный раздел на сайте облэнерго

Винница и область

https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed

Волынь

https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0

Днепр и область

https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns

Донецкая область

https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns

Житомир и область

https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php

Закарпатье

https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/

Запорожье

www.zoe.com.ua/

Киев

https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns

Киевская область

https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns

Кировоградская область

https://kiroe.com.ua/electricity-blackout

Львов и область

https://info.loe.lviv.ua/ (только в личном кабинете)

Николаев и область

https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv

Одесса и область

https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns

Полтава и область

https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/

Ивано-Франковск, Прикарпатье

https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table

Ровно и область

https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необходимо загрузить файлы)

Сумы и область

https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента)

Тернополь и область

https://www.toe.com.ua/news/71

Харьков и Харьковская область

https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo

Херсон и Херсонская область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете)

Хмельницкий и область

https://hoe.com.ua/shutdown/new

Черкассы и область

https://cherkasyoblenergo.com/off

Черновцы и область

https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/

Черниговская область

https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине перепады напряжения после восстановления электроснабжения грозят поломками холодильников, котлов и телевизоров. Чтобы уберечь бытовые приборы, их нужно отключать от сети во время обесточивания и подключать постепенно после возвращения света.

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