Графики ужесточили, но не для всех: какие отключения света действуют в Киеве и 7 областях

Во вторник, 27 октября, в части регионов Украины снова введены плановые отключения электроэнергии по часам. В частности, графики действуют в Киеве, Киевской, Сумской, Житомирской, Полтавской, Черкасской, Харьковской и Черниговской областях. Регионов с отключениями стало меньше, однако сами графики стали жестче.

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Общий режим отключений населения объявили в "Укрэнерго", а детали и конкретные графики публикуют облэнерго в своих регионах. OBOZ.UA следит за ситуацией.

Отключения электроэнергии 27 октября: главное, что нужно знать

Для населения графики действуют с 6:00 до 23:59 , одновременно отключают от 18,75% до 31,25% потребителей (от 1,5 до 2,5 группы по 12,5% каждая). Это больше, чем было в понедельник , когда минимальный объем ограничений составлял 1 группу.

, одновременно отключают от (от 1,5 до 2,5 группы по 12,5% каждая). Это , когда минимальный объем ограничений составлял 1 группу. В некоторых регионах время применения ограничений отличается от общего – отключать могут даже ночью или, наоборот, начинать позже, чем с 6 утра.

Продолжаются отключения по графикам для промышленности и бизнеса. В Запорожской области, например, применяются только они, а населению свет не отключают.

Энергетики не исключают применения аварийных отключений в случае ухудшения ситуации.

в случае ухудшения ситуации. Тех, у кого есть электричество, просят экономно его потреблять. Особенно рекомендуется ограничить использование мощных электроприборов по вечерам.

Графики отключения света в регионах сегодня

Киев

По всей столице действуют почасовые отключения. Общего графика по группам потребителей для Киева, однако, не существует еще с прошлой зимы – тогда были введены индивидуальные графики для домов. Узнать свой график можно только по конкретному адресу:

в чат-боте;

на сайте;

в приложении "Київ Цифровий".

Киевская область

По всей области продолжаются почасовые отключения, которые начались в шесть утра.

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Полтавская область

По данным облэнерго, согласно почасовому графику, объем отключений в Полтавской области 22 октября составляет:

с 06:00 до 10:00 – 1,5 очереди;

с 10:00 до 15:00 – 2 очереди;

с 15:00 до 21:00 – 2,5 очереди;

с 21:00 до 23:59 – 1,5 очереди.

Черкасская область

С 06:00 до 24:00 применены графики почасовых отключений (ГПО). Плановые часы отсутствия электроснабжения (график обновлен):

Главные истории дня

1.1 – 12:00-14:00;

– 12:00-14:00; 1.2 – 12:00-14:00, 18:00-20:00;

– 12:00-14:00, 18:00-20:00; 2.1 – 14:00-16:00, 18:00-20:00;

– 14:00-16:00, 18:00-20:00; 2.2 – 10:00-12:00, 18:00-20:00, 22:00-24:00;

– 10:00-12:00, 18:00-20:00, 22:00-24:00; 3.1 – 10:00-12:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00;

– 10:00-12:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00; 3.2 – 10:00-12:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00;

– 10:00-12:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00; 4.1 – 10:00-12:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00;

– 10:00-12:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00; 4.2 – 12:00-14:00, 16:00-18:00, 20:00-22:00;

– 12:00-14:00, 16:00-18:00, 20:00-22:00; 5.1 – 12:00-14:00, 20:00-22:00;

– 12:00-14:00, 20:00-22:00; 5.2 – 16:00-18:00;

– 16:00-18:00; 6.1 – 16:00-18:00, 22:00-24:00;

– 16:00-18:00, 22:00-24:00; 6.2 – 16:00-18:00, 22:00-24:00.

Сумская область

Действуют отключения света по обновленному почасовому графику. Максимальная продолжительность одного отключения составляет 4 часа, суммарная за сутки – 6 часов.

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В то же время город Конотоп уже четвертые сутки остается без света. Причиной стали российские атаки, а сроки восстановления электроснабжения до сих пор неизвестны, рассказал городской голова Артем Семенихин.

В результате российских атак повреждены учебные заведения, а местная больница вынуждена работать с помощью генераторов. К тому же в большей части Конотопа нет газа. Воду подают по графику: с 06:00 до 09:00 и с 18:00 до 21:00.

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Житомирская область

С 09:00 до 10:00 действуют отключения в 2 очереди, с 10:00 до 21:00 – 2,5 очереди, а с 21:00 до полуночи – 1,5. Часы без света по группам такие:

Харьковская область

"Харьковоблэнерго" опубликовало перечень очередей по адресам. Также известны ориентировочные часы отсутствия электроснабжения 27 октября (график обновлен):

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1.1 – 10:00-12:00, 15:30-22:30 (суммарно 9 часов);

– 10:00-12:00, 15:30-22:30 (суммарно 9 часов); 1.2 – 08:30-12:00, 19:00-22:30 (суммарно 7 часов);

– 08:30-12:00, 19:00-22:30 (суммарно 7 часов); 2.1 – 08:30-12:00, 19:00-22:30 (суммарно 7 часов);

– 08:30-12:00, 19:00-22:30 (суммарно 7 часов); 2.2 – 08:30-12:00, 19:00-21:00 (суммарно 5,5 часа);

– 08:30-12:00, 19:00-21:00 (суммарно 5,5 часа); 3.1 – 12:00-15:30, 22:30-24:00 (суммарно 5 часов);

– 12:00-15:30, 22:30-24:00 (суммарно 5 часов); 3.2 – 12:00-15:30, 22:30-24:00 (суммарно 5 часов);

– 12:00-15:30, 22:30-24:00 (суммарно 5 часов); 4.1 – 12:00-15:30, 22:30-24:00 (в сумме 5 часов);

– 12:00-15:30, 22:30-24:00 (в сумме 5 часов); 4.2 – 12:00-15:30, 19:00-21:00 (в сумме 5,5 часа);

– 12:00-15:30, 19:00-21:00 (в сумме 5,5 часа); 5.1 – 06:00-08:30, 15:00-19:00 (в сумме 6,5 часа);

– 06:00-08:30, 15:00-19:00 (в сумме 6,5 часа); 5.2 – 15:30-19:00 (в сумме 3,5 часа);

– 15:30-19:00 (в сумме 3,5 часа); 6.1 – 06:00-08:30, 15:30-19:00 (в сумме 6 часов);

– 06:00-08:30, 15:30-19:00 (в сумме 6 часов); 6.2 – 06:00-08:30, 15:30-19:00 (в сумме 6 часов).

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Черниговская область

В области действует график почасовых отключений. В случае изменения ситуации облэнерго может переписать расписание.

График отключения света по улице для каждого региона: где смотреть

На сайтах операторов системы распределения (облэнерго) публикуют не только графики отключений света, но и распределение потребителей по группам (очередям). Ссылки на официальные сайты – в таблице:

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Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в личном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необходимо загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, с 1 ноября украинцы будут платить за электроэнергию по действующему тарифу – 4,32 грн за 1 кВт*ч. Повышения цены на свет не стоит ожидать как минимум до конца апреля 2027 года – именно до этого времени будет действовать ПСО.