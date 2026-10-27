Графики ужесточили, но не для всех: какие отключения света действуют в Киеве и 7 областях
Во вторник, 27 октября, в части регионов Украины снова введены плановые отключения электроэнергии по часам. В частности, графики действуют в Киеве, Киевской, Сумской, Житомирской, Полтавской, Черкасской, Харьковской и Черниговской областях. Регионов с отключениями стало меньше, однако сами графики стали жестче.
Общий режим отключений населения объявили в "Укрэнерго", а детали и конкретные графики публикуют облэнерго в своих регионах. OBOZ.UA следит за ситуацией.
Отключения электроэнергии 27 октября: главное, что нужно знать
- Для населения графики действуют с 6:00 до 23:59, одновременно отключают от 18,75% до 31,25% потребителей (от 1,5 до 2,5 группы по 12,5% каждая). Это больше, чем было в понедельник, когда минимальный объем ограничений составлял 1 группу.
- В некоторых регионах время применения ограничений отличается от общего – отключать могут даже ночью или, наоборот, начинать позже, чем с 6 утра.
- Продолжаются отключения по графикам для промышленности и бизнеса. В Запорожской области, например, применяются только они, а населению свет не отключают.
- Энергетики не исключают применения аварийных отключений в случае ухудшения ситуации.
- Тех, у кого есть электричество, просят экономно его потреблять. Особенно рекомендуется ограничить использование мощных электроприборов по вечерам.
Графики отключения света в регионах сегодня
Киев
По всей столице действуют почасовые отключения. Общего графика по группам потребителей для Киева, однако, не существует еще с прошлой зимы – тогда были введены индивидуальные графики для домов. Узнать свой график можно только по конкретному адресу:
Киевская область
По всей области продолжаются почасовые отключения, которые начались в шесть утра.
Полтавская область
По данным облэнерго, согласно почасовому графику, объем отключений в Полтавской области 22 октября составляет:
- с 06:00 до 10:00 – 1,5 очереди;
- с 10:00 до 15:00 – 2 очереди;
- с 15:00 до 21:00 – 2,5 очереди;
- с 21:00 до 23:59 – 1,5 очереди.
Черкасская область
С 06:00 до 24:00 применены графики почасовых отключений (ГПО). Плановые часы отсутствия электроснабжения (график обновлен):
- 1.1 – 12:00-14:00;
- 1.2 – 12:00-14:00, 18:00-20:00;
- 2.1 – 14:00-16:00, 18:00-20:00;
- 2.2 – 10:00-12:00, 18:00-20:00, 22:00-24:00;
- 3.1 – 10:00-12:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00;
- 3.2 – 10:00-12:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00;
- 4.1 – 10:00-12:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00;
- 4.2 – 12:00-14:00, 16:00-18:00, 20:00-22:00;
- 5.1 – 12:00-14:00, 20:00-22:00;
- 5.2 – 16:00-18:00;
- 6.1 – 16:00-18:00, 22:00-24:00;
- 6.2 – 16:00-18:00, 22:00-24:00.
Сумская область
Действуют отключения света по обновленному почасовому графику. Максимальная продолжительность одного отключения составляет 4 часа, суммарная за сутки – 6 часов.
В то же время город Конотоп уже четвертые сутки остается без света. Причиной стали российские атаки, а сроки восстановления электроснабжения до сих пор неизвестны, рассказал городской голова Артем Семенихин.
В результате российских атак повреждены учебные заведения, а местная больница вынуждена работать с помощью генераторов. К тому же в большей части Конотопа нет газа. Воду подают по графику: с 06:00 до 09:00 и с 18:00 до 21:00.
Житомирская область
С 09:00 до 10:00 действуют отключения в 2 очереди, с 10:00 до 21:00 – 2,5 очереди, а с 21:00 до полуночи – 1,5. Часы без света по группам такие:
Харьковская область
"Харьковоблэнерго" опубликовало перечень очередей по адресам. Также известны ориентировочные часы отсутствия электроснабжения 27 октября (график обновлен):
- 1.1 – 10:00-12:00, 15:30-22:30 (суммарно 9 часов);
- 1.2 – 08:30-12:00, 19:00-22:30 (суммарно 7 часов);
- 2.1 – 08:30-12:00, 19:00-22:30 (суммарно 7 часов);
- 2.2 – 08:30-12:00, 19:00-21:00 (суммарно 5,5 часа);
- 3.1 – 12:00-15:30, 22:30-24:00 (суммарно 5 часов);
- 3.2 – 12:00-15:30, 22:30-24:00 (суммарно 5 часов);
- 4.1 – 12:00-15:30, 22:30-24:00 (в сумме 5 часов);
- 4.2 – 12:00-15:30, 19:00-21:00 (в сумме 5,5 часа);
- 5.1 – 06:00-08:30, 15:00-19:00 (в сумме 6,5 часа);
- 5.2 – 15:30-19:00 (в сумме 3,5 часа);
- 6.1 – 06:00-08:30, 15:30-19:00 (в сумме 6 часов);
- 6.2 – 06:00-08:30, 15:30-19:00 (в сумме 6 часов).
Черниговская область
В области действует график почасовых отключений. В случае изменения ситуации облэнерго может переписать расписание.
График отключения света по улице для каждого региона: где смотреть
На сайтах операторов системы распределения (облэнерго) публикуют не только графики отключений света, но и распределение потребителей по группам (очередям). Ссылки на официальные сайты – в таблице:
Как сообщал OBOZ.UA, с 1 ноября украинцы будут платить за электроэнергию по действующему тарифу – 4,32 грн за 1 кВт*ч. Повышения цены на свет не стоит ожидать как минимум до конца апреля 2027 года – именно до этого времени будет действовать ПСО.