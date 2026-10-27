Графики ужесточили, но не для всех: какие отключения света действуют в Киеве и 7 областях

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Россия атаковала Киев баллистикой: есть жертва и раненые, ограничено движение транспорта по Южному мостуРоссия атаковала Киев баллистикой: есть жертва и раненые, ограничено движение транспорта по Южному мостуСербия после поражения Вучича: еще одна потеря для Кремля после Венгрии. Последствия для Украины и ЕвросоюзаСербия после поражения Вучича: еще одна потеря для Кремля после Венгрии. Последствия для Украины и ЕвросоюзаВ больнице скончался 12-летний мальчик, пострадавший от удара РФ по Харьковщине: его сестричка погибла на месте. ФотоВ больнице скончался 12-летний мальчик, пострадавший от удара РФ по Харьковщине: его сестричка погибла на месте. ФотоПотери РФ в УкраинеСилы обороны отминусовали еще 1400 оккупантов и уничтожитил десятки артсистем: данные Генштаба"Россиянам неприятно там находиться": украинская чемпионка Европы – о высокомерном отношении представительниц РФ, гимне для агрессора и "живых роботах""Россиянам неприятно там находиться": украинская чемпионка Европы – о высокомерном отношении представительниц РФ, гимне для агрессора и "живых роботах"Не содержит ни одной китайской детали: в Литве создали реактивный дрон-перехватчик X-12 и уже испытали в Украине. ФотоНе содержит ни одной китайской детали: в Литве создали реактивный дрон-перехватчик X-12 и уже испытали в Украине. ФотоИллюстрация. Финансовый гороскопУспешный день для решения важных дел: Весы, вы будете конфликтны, а Рыбам повезет во всем – гороскоп на 27 октября для всехИллюстрация - мужчина с флажками Украины в рюкзакеСтрана ЕС продлила особые рабочие визы для украинцев: сколько и где работаютУмер известный украинский актер Юрий Якуша, который снимался с Зеленским и основал театр. ФотоУмер известный украинский актер Юрий Якуша, который снимался с Зеленским и основал театр. Фото"Всегда был готов прийти на помощь": Россия ударом по Павлограду убила шахтера. Фото"Всегда был готов прийти на помощь": Россия ударом по Павлограду убила шахтера. Фото

Графики ужесточили, но не для всех: какие отключения света действуют в Киеве и 7 областях

Ксения КапустинскаяКсения Капустинская
Time to read4 мин
240
Иллюстрация - отключение электроэнергии в Украине
Отключение света. Иллюстрационное изображение. Источник: создано с помощью ИИ

Во вторник, 27 октября, в части регионов Украины снова введены плановые отключения электроэнергии по часам. В частности, графики действуют в Киеве, Киевской, Сумской, Житомирской, Полтавской, Черкасской, Харьковской и Черниговской областях. Регионов с отключениями стало меньше, однако сами графики стали жестче.

Общий режим отключений населения объявили в "Укрэнерго", а детали и конкретные графики публикуют облэнерго в своих регионах. OBOZ.UA следит за ситуацией.

Отключения электроэнергии 27 октября: главное, что нужно знать

  • Для населения графики действуют с 6:00 до 23:59, одновременно отключают от 18,75% до 31,25% потребителей (от 1,5 до 2,5 группы по 12,5% каждая). Это больше, чем было в понедельник, когда минимальный объем ограничений составлял 1 группу.
  • В некоторых регионах время применения ограничений отличается от общего – отключать могут даже ночью или, наоборот, начинать позже, чем с 6 утра.
  • Продолжаются отключения по графикам для промышленности и бизнеса. В Запорожской области, например, применяются только они, а населению свет не отключают.
  • Энергетики не исключают применения аварийных отключений в случае ухудшения ситуации.
  • Тех, у кого есть электричество, просят экономно его потреблять. Особенно рекомендуется ограничить использование мощных электроприборов по вечерам.

Графики отключения света в регионах сегодня

Киев

По всей столице действуют почасовые отключения. Общего графика по группам потребителей для Киева, однако, не существует еще с прошлой зимы – тогда были введены индивидуальные графики для домов. Узнать свой график можно только по конкретному адресу:

Читайте также
Роман КостюченкоРоман Костюченко
60,6 т.
Украинцы в Дії в могут оформить помощь на 300 тыс. грн: какие правила
60,6 т.
Украинцы в Дії в могут оформить помощь на 300 тыс. грн: какие правила
Роман КостюченкоРоман Костюченко
33,5 т.
Отключение света 27 октября: украинцам предоставили графики на завтра
33,5 т.
Отключение света 27 октября: украинцам предоставили графики на завтра
Дарина ГерцеваДарина Герцева
3,0 т.
Субсидию дадут даже при наличии долга: что нужно знать украинцам
3,0 т.
Субсидию дадут даже при наличии долга: что нужно знать украинцам

Киевская область

По всей области продолжаются почасовые отключения, которые начались в шесть утра.

Отключение света в Киевской области 27 октября

Отключение света в Киевской области 27 октября. Источник: ДТЕК

Отключение света в Киевской области 27 октября

Отключение света в Киевской области 27 октября. Источник: ДТЕК

Полтавская область

По данным облэнерго, согласно почасовому графику, объем отключений в Полтавской области 22 октября составляет:

  • с 06:00 до 10:00 – 1,5 очереди;
  • с 10:00 до 15:00 – 2 очереди;
  • с 15:00 до 21:00 – 2,5 очереди;
  • с 21:00 до 23:59 – 1,5 очереди.
Отключения света на Полтавщине 27 октября

Отключения света на Полтавщине 27 октября. Источник: Полтаваоблэнерго

Черкасская область

С 06:00 до 24:00 применены графики почасовых отключений (ГПО). Плановые часы отсутствия электроснабжения (график обновлен):

  • 1.1 – 12:00-14:00;
  • 1.2 – 12:00-14:00, 18:00-20:00;
  • 2.1 – 14:00-16:00, 18:00-20:00;
  • 2.2 – 10:00-12:00, 18:00-20:00, 22:00-24:00;
  • 3.1 – 10:00-12:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00;
  • 3.2 – 10:00-12:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00;
  • 4.1 – 10:00-12:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00;
  • 4.2 – 12:00-14:00, 16:00-18:00, 20:00-22:00;
  • 5.1 – 12:00-14:00, 20:00-22:00;
  • 5.2 – 16:00-18:00;
  • 6.1 – 16:00-18:00, 22:00-24:00;
  • 6.2 – 16:00-18:00, 22:00-24:00.

Сумская область

Действуют отключения света по обновленному почасовому графику. Максимальная продолжительность одного отключения составляет 4 часа, суммарная за сутки – 6 часов.

Отключения света в Сумской области 27 октября

Отключение света на Сумщине 27 октября. Источник: Сумыоблэнерго

В то же время город Конотоп уже четвертые сутки остается без света. Причиной стали российские атаки, а сроки восстановления электроснабжения до сих пор неизвестны, рассказал городской голова Артем Семенихин.

В результате российских атак повреждены учебные заведения, а местная больница вынуждена работать с помощью генераторов. К тому же в большей части Конотопа нет газа. Воду подают по графику: с 06:00 до 09:00 и с 18:00 до 21:00.

Житомирская область

С 09:00 до 10:00 действуют отключения в 2 очереди, с 10:00 до 21:00 – 2,5 очереди, а с 21:00 до полуночи – 1,5. Часы без света по группам такие:

Отключения света на Житомирщине 27 октября

Отключения света в Житомирской области 27 октября. Источник: Житомироблэнерго

Харьковская область

"Харьковоблэнерго" опубликовало перечень очередей по адресам. Также известны ориентировочные часы отсутствия электроснабжения 27 октября (график обновлен):

  • 1.1 – 10:00-12:00, 15:30-22:30 (суммарно 9 часов);
  • 1.2 – 08:30-12:00, 19:00-22:30 (суммарно 7 часов);
  • 2.1 – 08:30-12:00, 19:00-22:30 (суммарно 7 часов);
  • 2.2 – 08:30-12:00, 19:00-21:00 (суммарно 5,5 часа);
  • 3.1 – 12:00-15:30, 22:30-24:00 (суммарно 5 часов);
  • 3.2 – 12:00-15:30, 22:30-24:00 (суммарно 5 часов);
  • 4.1 – 12:00-15:30, 22:30-24:00 (в сумме 5 часов);
  • 4.2 – 12:00-15:30, 19:00-21:00 (в сумме 5,5 часа);
  • 5.1 – 06:00-08:30, 15:00-19:00 (в сумме 6,5 часа);
  • 5.2 – 15:30-19:00 (в сумме 3,5 часа);
  • 6.1 – 06:00-08:30, 15:30-19:00 (в сумме 6 часов);
  • 6.2 – 06:00-08:30, 15:30-19:00 (в сумме 6 часов).

Черниговская область

В области действует график почасовых отключений. В случае изменения ситуации облэнерго может переписать расписание.

Отключение света в Черниговской области 27 октября

Отключение света на Черниговщине 27 октября. Источник: Черниговоблэнерго

График отключения света по улице для каждого региона: где смотреть

На сайтах операторов системы распределения (облэнерго) публикуют не только графики отключений света, но и распределение потребителей по группам (очередям). Ссылки на официальные сайты – в таблице:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго
Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns
Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns
Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Запорожье www.zoe.com.ua/
Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns
Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в личном кабинете)
Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv
Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table
Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необходимо загрузить файлы)
Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента)
Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71
Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo
Херсон и Херсонская область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете)

Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new
Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off
Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, с 1 ноября украинцы будут платить за электроэнергию по действующему тарифу – 4,32 грн за 1 кВт*ч. Повышения цены на свет не стоит ожидать как минимум до конца апреля 2027 года – именно до этого времени будет действовать ПСО.

Похожие темы
Отключение электричества в УкраинеЭнергосистема УкраиныУкраинаэлектроэнергия"Укрэнерго"ДТЭКЭнергетикаоблэнергорасписание
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!