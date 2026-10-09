Графики не действуют: в Киеве и на Киевщине объявили экстренные отключения

В Украине 9 октября в некоторых районах Киева и Киевской области с самого утра вновь введены аварийные (экстренные) отключения электроэнергии. Предварительно обнародованные графики отключений там пока не действуют. Плановые же отключения света по почасовому расписанию применяютсяв Сумской, Полтавской, Черкасской, Житомирской, Харьковской и Черниговской областях.

Видео дня

Об общей ситуации сообщили в "Укрэнерго", а детали публикуют облэнерго в своих регионах. OBOZ.UA следит за происходящим.

Отключения света 9 октября: главное

Планировалось, что 9 октября в Киеве и Киевской области будут действовать почасовые отключения объемом от 0,5 до 2 очередей.

Однако утром из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной российскими обстрелами, были введены аварийные отключения.

введены аварийные отключения. Чрезвычайный режим отменят после стабилизации ситуации в энергосистеме.

В других регионах, где действуют ограничения, продолжаются отключения по графикам .

. Тех, у кого есть электроэнергия, просят потреблять ее экономно.

Графики отключений по регионам

Киев

В столице на правом берегу введеныаварийные (экстренные) отключения. Это означает, что график временно не действует, а предупредить потребителей об отключении электроэнергии невозможно. Также в соцсетях сообщают о проблемах с водоснабжением в Оболонском районе.

На левом берегу продолжаютдействовать почасовые графики. Впрочем, общего расписания отключений для Киева не существует с прошлой зимы, когда были введены индивидуальные графики для домов. Узнать свой можно по конкретному адресу:

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в чат-боте;

на сайте;

в приложении "Киев Цифровой".

В ДТЭК ранее уже объяснили, что к аварийным отключениям привело повреждение высоковольтных сетей и оборудования в результате российских обстрелов. Таким образом, главная причина дефицита электроэнергии в столице – проблемы не с генерацией, а с передачей электроэнергии.

Киевская область

Как и в Киеве, аварийные отключения применили не по всей области. Чрезвычайный режим действует в Бучанском и Вышгородском районах.

Причиной, как уже информировали в ДТЭК, стала атака врага на энергосистему региона. "Произошла атака на один из важных для Киева энергообъектов", – сообщал также министр энергетики Денис Шмыгаль.

Главные истории дня

Для остальной Киевщины продолжают действовать почасовые графики. Расписание следующее:

Черкасская область

С 00:00 до 24:00 действуют графики почасовых отключений (ГПО). Планируемые часы отсутствия электроснабжения (график обновлен):

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1.1 – 05:00–07:00, 15:00–17:00, 21:00–23:00 (всего 6 часов);

– 05:00–07:00, 15:00–17:00, 21:00–23:00 (всего 6 часов); 1.2 – 06:00–07:00, 15:00–17:00, 21:00–23:00 (всего 5 часов);

– 06:00–07:00, 15:00–17:00, 21:00–23:00 (всего 5 часов); 2.1 – 09:00–11:00, 17:00–19:00 (всего 4 часа);

– 09:00–11:00, 17:00–19:00 (всего 4 часа); 2.2 – 07:00–09:00, 16:00–18:00, 23:00–00:00 (всего 5 часов);

– 07:00–09:00, 16:00–18:00, 23:00–00:00 (всего 5 часов); 3.1 – 03:00–05:00, 13:00–15:00, 19:00–21:00 (всего 6 часов);

– 03:00–05:00, 13:00–15:00, 19:00–21:00 (всего 6 часов); 3.2 – 01:00–03:00, 12:00–14:00, 19:00–21:00 (всего 6 часов);

– 01:00–03:00, 12:00–14:00, 19:00–21:00 (всего 6 часов); 4.1 – 08:00–10:00, 17:00–19:00 (итого 4 часа);

– 08:00–10:00, 17:00–19:00 (итого 4 часа); 4.2 – 07:00–09:00, 15:00–17:00, 22:00–24:00 (всего 6 часов);

– 07:00–09:00, 15:00–17:00, 22:00–24:00 (всего 6 часов); 5.1 – 09:00–11:00, 17:00–19:00, 23:00–24:00 (всего 5 часов);

– 09:00–11:00, 17:00–19:00, 23:00–24:00 (всего 5 часов); 5.2 – 00:00–01:00, 10:00–12:00, 19:00–21:00 (всего 5 часов);

– 00:00–01:00, 10:00–12:00, 19:00–21:00 (всего 5 часов); 6.1 – 06:00–08:00, 14:00–16:00, 20:00–22:00 (всего 6 часов);

– 06:00–08:00, 14:00–16:00, 20:00–22:00 (всего 6 часов); 6.2 – 00:00–01:00, 11:00–13:00, 18:00–20:00 (итого 5 часов).

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Сумская область

Действуют отключения света по почасовому расписанию. В облэнерго опубликовали обновленный график на 9 октября. Максимальная продолжительность одного отключения составляет 4 часа.

Где посмотреть графики отключений света по адресу

Ситуация в энергосистеме может быстро измениться, поэтому жителям страны рекомендуется следить за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях своих операторов системы распределения (облэнерго). Ссылки на официальные сайты см. в таблице:

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Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в личном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необходимо загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, Россия планирует отключить от энергосистемы три украинские АЭС – Ровенскую, Хмельницкую и Пивденноукраинскую, а также пытается создать условия для сокращения электроснабжения Киева, Харькова и Одессы до 90%. Под угрозой также отопление, водоснабжение и канализация в крупных городах.