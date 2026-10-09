Графики не действуют: в Киеве и на Киевщине объявили экстренные отключения
В Украине 9 октября в некоторых районах Киева и Киевской области с самого утра вновь введены аварийные (экстренные) отключения электроэнергии. Предварительно обнародованные графики отключений там пока не действуют. Плановые же отключения света по почасовому расписанию применяютсяв Сумской, Полтавской, Черкасской, Житомирской, Харьковской и Черниговской областях.
Об общей ситуации сообщили в "Укрэнерго", а детали публикуют облэнерго в своих регионах. OBOZ.UA следит за происходящим.
Отключения света 9 октября: главное
- Планировалось, что 9 октября в Киеве и Киевской области будут действовать почасовые отключения объемом от 0,5 до 2 очередей.
- Однако утром из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной российскими обстрелами, были введены аварийные отключения.
- Чрезвычайный режим отменят после стабилизации ситуации в энергосистеме.
- В других регионах, где действуют ограничения, продолжаются отключения по графикам.
- Тех, у кого есть электроэнергия, просят потреблять ее экономно.
Графики отключений по регионам
Киев
В столице на правом берегу введеныаварийные (экстренные) отключения. Это означает, что график временно не действует, а предупредить потребителей об отключении электроэнергии невозможно. Также в соцсетях сообщают о проблемах с водоснабжением в Оболонском районе.
На левом берегу продолжаютдействовать почасовые графики. Впрочем, общего расписания отключений для Киева не существует с прошлой зимы, когда были введены индивидуальные графики для домов. Узнать свой можно по конкретному адресу:
В ДТЭК ранее уже объяснили, что к аварийным отключениям привело повреждение высоковольтных сетей и оборудования в результате российских обстрелов. Таким образом, главная причина дефицита электроэнергии в столице – проблемы не с генерацией, а с передачей электроэнергии.
Киевская область
Как и в Киеве, аварийные отключения применили не по всей области. Чрезвычайный режим действует в Бучанском и Вышгородском районах.
Причиной, как уже информировали в ДТЭК, стала атака врага на энергосистему региона. "Произошла атака на один из важных для Киева энергообъектов", – сообщал также министр энергетики Денис Шмыгаль.
Для остальной Киевщины продолжают действовать почасовые графики. Расписание следующее:
Черкасская область
С 00:00 до 24:00 действуют графики почасовых отключений (ГПО). Планируемые часы отсутствия электроснабжения (график обновлен):
- 1.1 – 05:00–07:00, 15:00–17:00, 21:00–23:00 (всего 6 часов);
- 1.2 – 06:00–07:00, 15:00–17:00, 21:00–23:00 (всего 5 часов);
- 2.1 – 09:00–11:00, 17:00–19:00 (всего 4 часа);
- 2.2 – 07:00–09:00, 16:00–18:00, 23:00–00:00 (всего 5 часов);
- 3.1 – 03:00–05:00, 13:00–15:00, 19:00–21:00 (всего 6 часов);
- 3.2 – 01:00–03:00, 12:00–14:00, 19:00–21:00 (всего 6 часов);
- 4.1 – 08:00–10:00, 17:00–19:00 (итого 4 часа);
- 4.2 – 07:00–09:00, 15:00–17:00, 22:00–24:00 (всего 6 часов);
- 5.1 – 09:00–11:00, 17:00–19:00, 23:00–24:00 (всего 5 часов);
- 5.2 – 00:00–01:00, 10:00–12:00, 19:00–21:00 (всего 5 часов);
- 6.1 – 06:00–08:00, 14:00–16:00, 20:00–22:00 (всего 6 часов);
- 6.2 – 00:00–01:00, 11:00–13:00, 18:00–20:00 (итого 5 часов).
Сумская область
Действуют отключения света по почасовому расписанию. В облэнерго опубликовали обновленный график на 9 октября. Максимальная продолжительность одного отключения составляет 4 часа.
Где посмотреть графики отключений света по адресу
Ситуация в энергосистеме может быстро измениться, поэтому жителям страны рекомендуется следить за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях своих операторов системы распределения (облэнерго). Ссылки на официальные сайты см. в таблице:
Как сообщал OBOZ.UA, Россия планирует отключить от энергосистемы три украинские АЭС – Ровенскую, Хмельницкую и Пивденноукраинскую, а также пытается создать условия для сокращения электроснабжения Киева, Харькова и Одессы до 90%. Под угрозой также отопление, водоснабжение и канализация в крупных городах.
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