Энергосистема не выдерживает нагрузку: в каких областях графики отключений больше не действуют

Россия вновь атаковала энергетическую инфраструктуру Украины, без света остались потребители в Запорожской, Днепропетровской и Одесской областях, в частности, в Одесской области обесточены 41 тысяча семей, а в Черниговской области – десятки тысяч домов. На 15 ноября в ряде регионов действуют аварийные и почасовые отключения, в частности, в Харьковской, Полтавской, Запорожской и Черниговской областях, причем графики могут меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме.

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О последствиях российских ударов сообщили Министерство энергетики, региональные облэнерго и энергетические компании. По их данным, ремонтные бригады работают над восстановлением электроснабжения, однако масштабы повреждений и ситуация с безопасностью влияют на скорость проведения работ.

Где из-за российских атак пропал свет

Очередной удар по энергетическому объекту привел к повреждению оборудования и обесточиванию части потребителей в Запорожской и Днепропетровской областях. Из-за этого в обоих регионах пришлось ввести аварийные ограничения электроснабжения.

В Министерстве энергетики подчеркнули, что работы по ликвидации последствий атаки начнутся сразу, как только это позволит ситуация с безопасностью. Энергетики координируют действия и готовятся восстанавливать поврежденное оборудование, чтобы как можно быстрее вернуть электроэнергию потребителям.

Отдельно о ситуации сообщили в "Запоріжжяобленерго". По словам руководителя компании Андрея Стасевского, в результате обстрела повреждено электрооборудование, из-за чего без электроснабжения осталось значительное количество потребителей в Запорожье и области.

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В то же время энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения. По предварительной оценке руководителя облэнерго, если ситуация позволит проводить ремонтные работы, специалисты сделают все возможное, чтобы вернуть электроэнергию до конца суток.

На Одесчине без света остались 41 тысяча семей

Сложная ситуация с электроснабжением сложилась также в Одесской области. Ночью российские войска атаковали энергетический объект ДТЭК, в результате чего без электричества осталась 41 тысяча семей. Энергетики начали восстановительные работы сразу после того, как это стало безопасно. Сейчас специалисты разбирают завалы и занимаются восстановлением поврежденного оборудования.

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В то же время ремонт потребует времени, поскольку повреждения энергетической инфраструктуры не всегда удается устранить оперативно. В компании заверили, что делают все возможное для скорейшего возвращения электроснабжения в дома потребителей.

Ситуация в Сумской области: часть региона без стабильного электроснабжения

Проблемы с электроснабжением сохраняются и в Сумской области. По информации "Сумыоблэнерго", часть региона продолжает оставаться без стабильного электроснабжения из-за аварии на одном из высоковольтных объектов. Энергетики вторые сутки подряд непрерывно работают над устранением последствий повреждения.

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В то же время сложность аварии не позволяет быстро восстановить электроснабжение всех обесточенных потребителей. Дополнительной проблемой стали последствия систематических российских атак на энергетическую инфраструктуру. Из-за повреждения объектов возможности резервного питания потребителей существенно ограничены, поэтому часть жителей области пока не может рассчитывать на стабильную подачу электроэнергии.

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В "Сумыоблэнерго" также призвали жителей следить за сообщениями местных властей о работе пунктов несокрушимости. Там можно зарядить мобильные телефоны и воспользоваться Wi-Fi, если дома долго нет электричества.

Где будут действовать графики отключений 15 ноября

Помимо аварийных отключений, в ряде областей Украины продолжают применять графики почасовых отключений электроэнергии. Ограничения вводят по указаниям НЭК "Укрэнерго" из-за сложной ситуации в объединенной энергосистеме.

В то же время важно различать плановые и аварийные отключения. Если в регионе введены экстренные ограничения, опубликованный график может временно не действовать, а электроэнергию могут отключать без предупреждения и независимо от очереди.

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Запорожская область

В Запорожской области к последствиям российского обстрела добавились плановые ограничения электроснабжения. Ранее "Запорожьеоблэнерго" опубликовало график почасовых отключений на 15 ноября, согласно которому для разных подочередей предусмотрены такие периоды без света:

Очередь 1.1 – с 12:00 до 17:00;

Очередь 1.2 – с 12:00 до 17:00;

Очередь 2.1 – с 21:00 до 22:30;

Очередь 3.1 – с 21:00 до 24:00;

Очередь 3.2 – с 12:00 до 17:00;

Очередь 4.1 – с 16:30 до 21:30;

Очередь 4.2 – с 07:30 до 12:30 и с 16:30 до 21:30;

Очередь 5.1 – с 16:30 до 21:30;

Очередь 5.2 – с 07:30 до 12:30 и с 21:00 до 24:00;

Очередь 6.1 – с 15:30 до 20:30;

Очередь 6.2 – с 07:30 до 12:30 и с 20:00 до 24:00.

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Для промышленности и бизнеса в течение всех суток также предусмотрены графики ограничения мощности в полном объеме – пять очередей. Однако из-за повреждения энергооборудования вследствие атаки фактическая ситуация с электроснабжением может отличаться от запланированной.

Харьковская область

В Харьковской области 15 ноября также будут действовать графики почасовых отключений. По указанию НЭК "Укрэнерго" ограничения введены с 08:00 до 24:00 из-за сложной ситуации в объединенной энергосистеме, возникшей в результате российских обстрелов. В "Харьковоблэнерго" опубликовали такое расписание:

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Очередь 1.1 – с 16:00 до 18:00;

Очередь 1.2 – с 14:30 до 18:00;

Очередь 2.1 – с 14:30 до 18:00;

Очередь 2.2 – с 14:30 до 18:00;

Очередь 3.1 – с 08:00 до 11:00 и с 18:00 до 22:00;

Очередь 3.2 – с 18:00 до 22:00;

Очередь 4.1 – с 08:00 до 11:00 и с 18:00 до 22:00;

Очередь 4.2 – с 08:00 до 11:00 и с 18:00 до 22:00;

Очередь 5.1 – с 11:00 до 14:30;

Очередь 5.2 – с 22:00 до 24:00;

Очередь 6.1 – с 11:00 до 14:30 и с 22:00 до 24:00;

Очередь 6.2 – с 11:00 до 14:30 и с 22:00 до 24:00.

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Для промышленных потребителей и бизнеса в течение суток будут действовать графики ограничения мощности. Проверить, к какой именно очереди относится конкретный адрес, можно по перечню на официальных ресурсах "Харківобленерго".

Полтавская область

В Полтавской области 15 ноября также применяют графики почасовых отключений. По информации "Полтаваобленерго", в течение дня объем ограничений будет меняться в зависимости от нагрузки на энергосистему. Предусмотрен такой режим:

с 08:00 до 16:00 – отключения в объеме 1,5 очереди;

с 16:00 до 22:00 – ограничения в объеме двух очередей;

с 22:00 до 23:59 – отключения в объеме 1,5 очереди.

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Черниговская область

В Черниговской области 15 ноября также внесли изменения в графики почасовых отключений по указанию НЭК "Укрэнерго". В частности, дополнительные ограничения ввели утром, с 06:00 до 08:00 без электричества должны были остаться потребители первой очереди – подочередей 1.1 и 1.2.

В то же время ситуация в регионе осложнена повреждениями энергетической инфраструктуры. Из-за аварии на одном из объектов электроснабжения без света остались около 80 тысяч домов в Корюковском, Новгород-Северском и Нежинском районах.

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Также сообщалось об отключении электричества примерно у 9 тысяч абонентов в Славутиче. Кроме того, примерно 150 тысяч потребителей в Нежинском и Прилукском районах остались без электричества в результате российской атаки.

Энергетики работают над восстановлением электроснабжения, а жителей призывают следить за обновлениями на официальных ресурсах облэнерго. Проверить информацию о своей очереди можно на сайте компании, в Viber-боте или Telegram-боте.

Что делать украинцам во время аварийных отключений

Из-за повреждения энергетической инфраструктуры и ограниченных возможностей резервного питания в отдельных регионах восстановление электроснабжения может длиться дольше, чем обычно. В таких условиях энергетики призывают потребителей следить за официальными сообщениями и экономно использовать электроэнергию.

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В частности, после возвращения света не стоит одновременно включать мощные электроприборы – обогреватели, бойлеры, стиральные машины и другую технику. Резкое увеличение нагрузки может привести к перегрузке сетей и новым авариям.

Также стоит заранее позаботиться о заряженных павербанках, фонариках и запасе необходимых вещей на случай длительного отключения электричества. Если электричества нет долгое время, можно воспользоваться пунктами несокрушимости. Найти ближайший пункт, где доступны зарядка телефонов и интернет, можно на официальной карте.

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График и очередь отключения света по улице: где найти свою

На сайтах операторов системы распределения (облэнерго) публикуют не только графики отключений света, но и распределение потребителей по группам (очередям). Ссылки на официальные сайты – в таблице:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в личном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необходимо загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как ранее сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский провел жесткий разговор с правительственными чиновниками по поводу отключений электроэнергии. В частности, речь шла о ситуации в Белой Церкви и Броварах, где люди оставались без света не часами, а по несколько суток, при этом отчеты с мест содержали другую информацию.