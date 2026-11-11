Энергетики определились с новым графиком: какие отключения света будут 12 ноября

В четверг, 12 ноября, большинство регионов Украины снова столкнутся с почасовыми отключениями электроэнергии. Объем ограничений составит до 3 очередей, то есть в наиболее проблемные временные отрезки одновременно будут отключать половину потребителей, а в целом света может не быть до 12-16 часов в сутки.

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Графики будут применять круглосуточно – с 00:00 до 23:59, однако в некоторых областях расписание может отличаться. О общем режиме отключений сообщило "Укренерго".

График отключения света на завтра, 12 ноября: какой режим

Графики почасовых отключений (ГПО) для бытовых потребителей

с 00:00 до 23:59– от 1 до 3 очередей, , это немного меньше, чем днем ранее, когда объем достигал 4 очередей.

Графики ограничения мощности (ГОМ) для бизнеса и промышленности

с 00:00 до 23:59 – иногда предусматривают не полное отключение электричества, а снижение потребления тока.

Киев: какой график отключения света завтра

Общего графика отключений по группам потребителей для Киева не существует еще с прошлой зимы – тогда были введены индивидуальные графики для домов. Узнать свой график можно только по конкретному адресу:

в чат-боте;

на сайте;

в приложении "Киев Цифровий";

горячая линия "Струм" – по номеру 1549 можно узнать о применении графиков, наличии света по адресу и дальнейших действиях в случае отключения.

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Также теперь в Киеве будут выключать внешнее освещение. Такое решение было принято из-за дефицита электроэнергии, возникшего в результате вражеских атак, сообщили в КП "Київміськсвітло".

Николаевская область: как будут отключать свет 12 ноября

В регионе с 06:00 до 23:59 возможно применение графиков почасовых отключений (ГПО). Ориентировочное расписание отключений "Миколаївобленерго" рекомендует смотреть на сайте.

График отключения электроэнергии по адресу для всех областей: где смотреть

Энергетики регулярно советуют украинцам следить за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях своих операторов системы распределения (облэнерго). Ссылки на официальные сайты смотрите в таблице:

Главные истории дня

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в личном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необходимо загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, по словам президента Владимира Зеленского, Украина разработала план прохождения зимы. Он предусматривает меры по защите энергетической инфраструктуры, обеспечению запасов топлива и поддержке граждан в случае перебоев с электричеством.