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Энергетики показали огромную воронку на месте удара РФ по подстанции. Видео

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read2 мин
6,0 т.
Иллюстрация – ГСЧС работает на месте российского удара
В "Укрэнерго" показали воронку на месте российского удара. Иллюстративное изображение. Источник: ГСЧС

Россия продолжает наносить ежедневные удары по критической инфраструктуре Украины. Систематически мишенями становятся объекты энергосистемы – на месте одного из них после очередного обстрела образовалась воронка размером с дом.

Об этом сообщили в "Укрэнерго". "Воронка размером с дом образовалась после одного из сотен российских ударов на территории нашей подстанции", – говорится в сообщении.

Где была расположена подстанция и когда произошел обстрел – не разглашается. Но отмечается, что стратегия России заключается в нанесении повторных ударов – чтобы разрушить оборудование до завершения восстановительных работ. В таких условиях полностью сохранить оборудование не помогут даже защитные сооружения.

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"В этом году Россия изменила тактику и значительно усилила атаки на энергетику. Враг круглосуточно бьет по ключевым объектам компании реактивными дронами и баллистикой", – подчеркивают в "Укрэнерго".

Энергетики заверили, что, несмотря на попытки РФ погрузить Украину во тьму и холод, им удается удерживать баланс в энергосистеме и восстанавливать поврежденное. Для этого ремонтные бригады работают круглосуточно, в непогоду и под угрозой повторных атак.

Новая стратегия РФ

Российская армия хорошо понимает особенности украинской энергосистемы и ее уязвимые места и потому целенаправленно атакует оборудование, от которого зависит передача электроэнергии между основными генерирующими мощностями и регионами потребления. В частности, Россия намеренно атакует ключевые подстанции 750 и 330 кВ, через которые электроэнергия с Ровенской и Хмельницкой АЭС передается в Киев, центральные и восточные области.

Ключевая проблема заключается в том, что атомные электростанции могут производить значительные объемы электроэнергии, однако для ее доставки потребителям необходима исправная магистральная инфраструктура. Подстанции напряжением 750 и 330 кВ являются важными элементами украинской энергосистемы.

Подстанции, которые обеспечивают передачу электроэнергии от атомных электростанций, имеют особое значение для стабильности энергосистемы. Если их пропускная способность снижается, даже наличие достаточной генерации не гарантирует, что произведенную электроэнергию можно будет доставить потребителям в необходимом объеме.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине перепады напряжения после восстановления электроснабжения угрожают поломками холодильников, котлов и телевизоров. Чтобы уберечь бытовые приборы, их нужно отключать от сети во время обесточивания и подключать постепенно после возвращения света.

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