Энергетики объявили новый график отключений света я: какой режим введут 11 ноября
В среду, 11 ноября, в большинстве регионов Украины будут действовать почасовые отключения электроэнергии. Их объем составит до 4 очередей, то есть одновременно будут отключать больше половины потребителей, а света может не быть до 12-16 часов в сутки. Графики будут применять круглосуточно – с 00:00 до 23:59, однако в некоторых областях расписание может отличаться.
Об общем режиме отключений сообщило "Укренерго". Часть облэнерго публикует конкретные графики.
График отключения света на завтра: какой формат объявили
Графики почасовых отключений (ГПО) для бытовых потребителей
- с 00:00 до 23:59 – от 1,5 до 4 очередей.
Графики ограничения мощности (ГОМ) для бизнеса и промышленности
- с 00:00 до 23:59 – иногда предусматривают не полное обесточивание, а снижение потребления электроэнергии.
Киев: какой график отключения света завтра
Общего графика отключений по группам потребителей для Киева не существует еще с прошлой зимы – тогда были введены индивидуальные графики для домов. Узнать свой график можно только по конкретному адресу:
Как будут отключать свет в Николаевской области 11 ноября
В регионе с 06:00 до 23:59 возможно применение графиков почасовых отключений (ГПО). Ориентировочное расписание отключений "Николаевоблэнерго" советует смотреть на сайте.
Где узнать график отключения электроэнергии для своего региона
Энергетики регулярно советуют украинцам следить за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях своих операторов системы распределения (облэнерго). Ссылки на официальные сайты смотрите в таблице:
Как сообщал OBOZ.UA, скачки напряжения после восстановления электроснабжения грозят поломками холодильников, котлов и телевизоров. Чтобы уберечь бытовые приборы, их нужно отключать от сети во время обесточивания и подключать постепенно после возвращения света.