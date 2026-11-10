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Энергетики объявили новый график отключений света я: какой режим введут 11 ноября

Ксения КапустинскаяКсения Капустинская
Time to read2 мин
615
Отключение света в Одессе. Иллюстративное фото
Какой будет график отключения света 11 ноября. Иллюстрация. Источник: Getty Images

В среду, 11 ноября, в большинстве регионов Украины будут действовать почасовые отключения электроэнергии. Их объем составит до 4 очередей, то есть одновременно будут отключать больше половины потребителей, а света может не быть до 12-16 часов в сутки. Графики будут применять круглосуточно – с 00:00 до 23:59, однако в некоторых областях расписание может отличаться.

Об общем режиме отключений сообщило "Укренерго". Часть облэнерго публикует конкретные графики.

График отключения света на завтра: какой формат объявили

Графики почасовых отключений (ГПО) для бытовых потребителей

  • с 00:00 до 23:59 – от 1,5 до 4 очередей.

Графики ограничения мощности (ГОМ) для бизнеса и промышленности

  • с 00:00 до 23:59 – иногда предусматривают не полное обесточивание, а снижение потребления электроэнергии.
Что такое очереди отключений и как они работают

Что такое очереди отключений и как они работают. Источник: Укрэнерго

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Киев: какой график отключения света завтра

Общего графика отключений по группам потребителей для Киева не существует еще с прошлой зимы – тогда были введены индивидуальные графики для домов. Узнать свой график можно только по конкретному адресу:

Как будут отключать свет в Николаевской области 11 ноября

В регионе с 06:00 до 23:59 возможно применение графиков почасовых отключений (ГПО). Ориентировочное расписание отключений "Николаевоблэнерго" советует смотреть на сайте.

Где узнать график отключения электроэнергии для своего региона

Энергетики регулярно советуют украинцам следить за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях своих операторов системы распределения (облэнерго). Ссылки на официальные сайты смотрите в таблице:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго
Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns
Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns
Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Запорожье www.zoe.com.ua/
Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns
Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в личном кабинете)
Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv
Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table
Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необходимо загрузить файлы)
Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента)
Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71
Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo
Херсон и Херсонская область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете)

Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new
Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off
Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
Черниговская область

https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, скачки напряжения после восстановления электроснабжения грозят поломками холодильников, котлов и телевизоров. Чтобы уберечь бытовые приборы, их нужно отключать от сети во время обесточивания и подключать постепенно после возвращения света.

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