Энергетики объявили график отключений электричества на 11 октября: где не будет света в воскресенье
В воскресенье, 11 октября, в Украине будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Ограничения вводятся в связи с последствиями российских ракетно-дроновых атак на энергетические объекты.
Информация об ограничениях была опубликована в официальном Telegram-канале НЭК "Укрэнерго". Компания предупредила, что ситуация в энергосистеме может меняться из-за российских обстрелов, поэтому потребителям рекомендуют следить за сообщениями местных операторов систем распределения. ДТЭК также опубликовал график для Киевской области.
Когда будут отключать свет
По информации "Укрэнерго", 11 октября в некоторых регионах Украины будут действовать следующие ограничения:
- с 15:00 до 23:59 — графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса;
- с 16:00 до 23:59 — графики почасовых отключений для всех категорий потребителей в объеме от 0,5 до 1,5 очереди.
Энергетики пояснили, что ограничения связаны с последствиями российских атак на энергетическую инфраструктуру.
В то же время графики могут меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме. Актуальную информацию следует проверять на официальных страницах облэнерго своего региона.
График для Киевской области
ДТЭК обнародовал график стабилизационных отключений электроэнергии в Киевской области на 11 октября. Время ограничений будет зависеть от очереди потребителей.
Если по графику электроэнергия подается в ваш дом, "Укрэнерго" призывает потреблять ее экономно. Это особенно важно в часы действия ограничений.
Где посмотреть графики отключений света по адресу
Ситуация в энергосистеме может быстро измениться, поэтому жителям страны рекомендуют следить за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях своих операторов системы распределения (облэнерго). Ссылки на официальные сайты смотрите в таблице:
Как сообщал OBOZ.UA, Россия планирует отключить от энергосистемы три украинские АЭС — Ровенскую, Хмельницкую и Южноукраинскую, а также пытается создать условия для сокращения электроснабжения Киева, Харькова и Одессы до 90%. Под угрозой также находятся отопление, водоснабжение и канализация в крупных городах.
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