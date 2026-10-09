Энергетики объявили график отключений света на 10 октября: какой режим будет действовать в Украине

В части регионов Украины 10 октября будут действовать почасовые отключения электроэнергии. По плану, их будут применять с 06:00 до 23:59 – однако энергетики предупреждают: изменения не исключены.

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Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили:

Объем отключений составит от 1 до 2 очередей

Ограничения вводятся не только для населения : для промышленности и бизнеса будут действовать графики ограничения мощности – с 00:00 до 23:59.

: для промышленности и бизнеса будут действовать графики ограничения мощности – с 00:00 до 23:59. Когда электроэнергия появится, использовать ее нужно будет экономно.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе (ссылки в таблице ниже. – Ред.)", – говорится в сообщении.

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Почему вводятся графики отключений и чем ГПО отличаются от ГАО

Графики отключений применяются из-за дефицита мощности. Они помогают сохранить стабильность энергосистемы после российских ударов по энергетической инфраструктуре, пояснили в "Сумыоблэнерго". Дополнительная нагрузка также возникает во время резкого похолодания или потепления: потребление электроэнергии растет из-за работы отопительных приборов и кондиционеров.

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Команду на введение графиков почасовых (ГПВ) и аварийных отключений (ГАВ) по областям дает диспетчер НЭК "Укрэнерго". Он оценивает ситуацию в энергосистеме. Сами графики разрабатываются заранее, но во время войны их применение стало вынужденной мерой.

ГПО – контролируемые отключения по графику.

Графики почасовых отключений применяют, когда дефицит мощности можно спрогнозировать и заранее ограничить потребление. Электроэнергию в таком случае отключают в определенные часы. Потребители могут ориентировочно знать, когда в их домах отключат свет.

Главные истории дня

ЧАО снижают нагрузку на энергосистему и помогают предотвратить аварийные отключения. Такие отключения могут быть более масштабными и продолжительными.

ГАО – когда электроэнергию нужно отключить срочно.

Графики аварийных отключений применяются, когда энергосистеме необходимо очень быстро снизить нагрузку – ориентировочно в течение 3-15 минут. Такая необходимость может возникнуть, например, после повреждения энергообъектов в результате массированной атаки.

В отличие от ГПО, точную продолжительность аварийного отключения заранее определить невозможно. ГАО используют для реагирования на масштабные аварийные ситуации в сети.

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Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцам рекомендуют уже сейчас изменить свои привычки потребления электроэнергии, ведь даже простые меры – от переноса времени работы бытовой техники до умеренного использования обогревателей – могут помочь избежать аварийных отключений света. Также не стоит откладывать подготовку к возможным блэкаутам – запас воды, продуктов, портативных зарядных устройств, фонариков и других необходимых вещей лучше сделать заранее.