В воскресенье, 29 ноября, в ряде регионов Украины люди снова столкнутся с почасовыми отключениями электроэнергии. Энергетики вводят до трех очередей отключений, то есть в самые проблемные временные промежутки одновременно будут отключать половину потребителей, а в общей сложности света может не быть до 12-16 часов в сутки.

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Графики будут применять круглосуточно – с 00:00 до 23:59, однако в некоторых областях расписание может отличаться. Об общем режиме отключений сообщило "Укренерго".

График отключения света на завтра, 29 ноября: какой режим

Графики почасовых отключений (ГПО) для бытовых потребителей

"графики почасовых отключений от 1 до 3 очередей". Отключения будут длиться с 00:00 до 23:59.

Графики ограничения мощности (ГОП) для бизнеса и промышленности

"графики ограничения мощности"; с 00:00 до 23:59. Иногда предусматривают не полное отключение электричества, а снижение потребления тока.

Графики отключения по областям

По состоянию на сейчас, 20:00, ни одно из облэнерго страны не опубликовало графики на воскресенье. OBOZ.UA будет их добавлять, как только они появятся.

График отключения для всех областей: где смотреть

Энергетики регулярно советуют украинцам следить за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях своих операторов системы распределения (облэнерго). Ссылки на официальные сайты смотрите в таблице:

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Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в личном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необходимо загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, длительные отключения электроэнергии и отсутствие отопления зимой могут привести к быстрому охлаждению всего дома. Однако даже в таких условиях можно дольше сохранять комфортную температуру, если соблюдать несколько простых правил.

Прежде всего правоохранители советуют сосредоточиться на сохранении тепла в одной комнате, а не во всей квартире,

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