Энергетики объявили график отключений на 28 октября: где не будет света в среду
В среду, 28 октября, в Украине снова будут отключать свет с 06:00 до полуночи и применять графики ограничения мощности для промышленности. Причина – последствия массированных российских атак на энергообъекты.
Об этом сообщили в "Укренерго". Будут применяться такие ограничения:
• 06:00 – 23:59 – графики ограничения мощности для промышленности;
• 06:00 – 23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 1.5 до 2.5 очереди).
"Внимание! Вследствие российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно!" – призвали в "Укренерго".
Где узнать актуальный график отключения света
Ситуация в энергосистеме может быстро измениться, поэтому жителям страны рекомендуют следить за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях своих операторов системы распределения (облэнерго). Ссылки на официальные сайты смотрите в таблице:
Как сообщал OBOZ.UA, 27 октября в части регионов Украины снова ввели плановые почасовые отключения электроэнергии. В частности, графики ввели в Киеве, Киевской, Сумской, Житомирской, Полтавской, Черкасской, Харьковской и Черниговской областях.
Регионов с отключениями стало меньше, однако сами графики стали жестче, а с 17:00 их дополнительно усилили. Отдельно зафиксированы аварийные отключения (не по графикам) в Хмельницкой области – в результате обстрелов, а также массовые отключения электроэнергии в Чернигове – из-за аварии.