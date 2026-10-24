Энергетики объявили график отключений на 25 октября: где не будет света в воскресенье

Ночью 25 октября Украина будет со светом, но уже утром в воскресенье в части регионов энергетики будут применять графики отключений электроэнергии. Ограничения коснутся как домохозяйств, так и компаний и предприятий.

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Об этом предупредила в Telegram национальная энергетическая компания "Укрэнерго". "Причина введения ограничений – последствия массированных российских атак на энергообъекты", – отметила пресс-служба.

Меры по ограничению потребления планируются:

с 06:00 до 23:59 – графики ограничения мощности для промышленности ;

; с 07:00 до 23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 1 до 2 очередей).

Не исключены и аварийные ситуации. "Вследствие российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться", – предупредили в "Укренерго".

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