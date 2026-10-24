Энергетики объявили график отключений на 25 октября: где не будет света в воскресенье

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
"Это очень важно для нас": Зеленский подтвердил восстановление скорости работы Starlink. Видео"Это очень важно для нас": Зеленский подтвердил восстановление скорости работы Starlink. ВидеоКакое решение принял судУкраинка в суде потребовала от учителя 50 тыс. грн компенсации из-за низкой оценки для дочери: в результате мать сама должна заплатить школеБухгалтер восстановился в должностиБухгалтер после увольнения отсудил компенсацию в 5,8 млн грн: теперь его должны восстановить на работеОккупанты пытаются форсировать Днепр в Херсонской области: карта боевых действийОккупанты пытаются форсировать Днепр в Херсонской области: карта боевых действийВ сети показали, как выглядела одна из старейших улиц Киева в 1920-х годах. Архивное фотоВ сети показали, как выглядела одна из старейших улиц Киева в 1920-х годах. Архивное фотоВ Украине резко подорожал один из популярных овощей: сколько стоитВ Украине резко подорожал один из популярных овощей: сколько стоитДмитрий Дикуcар прервал долгое молчание в свой день рождения и оставил важное послание украинцам. ФотоДмитрий Дикуcар прервал долгое молчание в свой день рождения и оставил важное послание украинцам. ФотоГде смотреть Детское Евровидение 2026: когда начнется финал, как проголосовать за Украину и полный список участниковГде смотреть Детское Евровидение 2026: когда начнется финал, как проголосовать за Украину и полный список участниковИллюстрация – украинка с флагомЕС готовит новые правила для украинских беженцев после 2028 года: заставят ли вернуться домойЕвропейский город признан лучшим в мире для отдыха по соотношению "цена-качество"Европейский город признан лучшим в мире для отдыха по соотношению "цена-качество"

Энергетики объявили график отключений на 25 октября: где не будет света в воскресенье

Дарья ДуроваДарья Дурова
Time to read1 мин
1,0 т.
Энергетики объявили график отключений на 25 октября: где не будет света в воскресенье
Ситуация с энергетикой в Украине. Иллюстративное фото. Источник: Freepik

Ночью 25 октября Украина будет со светом, но уже утром в воскресенье в части регионов энергетики будут применять графики отключений электроэнергии. Ограничения коснутся как домохозяйств, так и компаний и предприятий.

Об этом предупредила в Telegram национальная энергетическая компания "Укрэнерго". "Причина введения ограничений – последствия массированных российских атак на энергообъекты", – отметила пресс-служба.

Меры по ограничению потребления планируются:

  • с 06:00 до 23:59 – графики ограничения мощности для промышленности;
  • с 07:00 до 23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 1 до 2 очередей).
Читайте также
Александр ЛитвинАлександр Литвин
1,3 т.
Украинцы, которые используют электроэнергию для отопления, могут снизить тариф вдвое: как это сделать
1,3 т.
Украинцы, которые используют электроэнергию для отопления, могут снизить тариф вдвое: как это сделать
Ксения КапустинскаяКсения Капустинская
32,1 т.
В Украине объявили отключения света на субботу: какой график будет действовать
32,1 т.
В Украине объявили отключения света на субботу: какой график будет действовать
Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
6,2 т.
Экстренные отключения света в Киеве и двух областях: что происходит с графиками 23 октября
6,2 т.
Экстренные отключения света в Киеве и двух областях: что происходит с графиками 23 октября

Не исключены и аварийные ситуации. "Вследствие российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться", – предупредили в "Укренерго".

Дополняется...

Похожие темы
Отключение электричества в УкраинеЭнергосистема УкраиныУкраина"Укрэнерго"электроэнергияоблэнерго
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!